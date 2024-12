Lässt die Kindlein kommen

Getrocknete Blütenknospen des Gewürznelkenbaums: Vielseitiges Gewürz mit medizinischer Wirkung Foto: imago/imagebroker

Als Gewürznelken werden die Blütenknospen des immergrünen Gewürznelkenbaumes bezeichnet. Die Ernte erfolgt vor der Öffnung des gelben Blütenkelchs. Nelken sind ein teures, besonders in den Wintermonaten beliebtes, scharf-aromatisches Gewürz, das auch in der Zahnmedizin sowie in der Geburtshilfe Verwendung findet.

Einer hochschwangeren Frau, deren errechneter Geburtstermin um drei Tage überschritten ist, empfiehlt die Hebamme einen Wehen fördernden Tee, der aus fünf Gewürznelken, einer Stange Zimt und zwei Zentimeter frischer Ingwerwurzel in einem halben Liter Wasser gekocht wird und den Beginn der vaginalen Geburt auf sanfte Weise einleiten kann. Die 39-jährige Schwangere hat Angst vor dem, was da auf sie zukommt. Zu allem Überfluss hat ihr Frauenarzt ihre Plazenta, deren Leistung abnimmt, mit einem überalterten Atomkraftwerk verglichen. Das Gewebe versorgt das Kind in der Schwangerschaft mit Nährstoffen und Sauerstoff.

Gewürznelken als Zwischenlösung

Worauf der Arzt mit seinem brachialen Vergleich anspielt: Je höher das Alter der schwangeren Frauen, umso früher wird von Ärzten eine künstliche Einleitung der Geburt empfohlen. Oft unabhängig davon, ob Frau und Kind für die Geburt bereit sind, kritisieren Hebammen. Der Einsatz eines natürlichen, pflanzlichen Hausmittels mit Gewürznelken bietet dabei eine Zwischenlösung zwischen synthetischen Medikamenten zur Geburtseinleitung und einem einfachen Abwarten.

Denn leider haben diese Medikamente den Ruf, stärkere Schmerzen als die spontan einsetzenden Geburtswehen zu verursachen. Längeres Warten kann aber zu ernsthaften Komplikationen führen. Das Kind im Bauch erreicht zum Beispiel von Tag zu Tag ein höheres Gewicht, was eine vaginale Geburt erschwert. Die Versorgungsleistung der Plazenta kann mithilfe einer Ultraschalluntersuchung alle zwei Tage eingeschätzt werden.

nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Als Zwischenlösung ist auch ein sogenannter Nelkentampon in der Geburtshilfe bekannt. Das ist ein gewöhnlicher Tampon für die monatliche Menstruation, der mit verdünntem Nelkenöl beträufelt wird. Dafür wird ein gutes Speiseöl mit wenigen Tropfen Nelkenöl gemischt. Das sollten schwangere Frauen, deren Geburtstermin erreicht ist, aber stets mit der Hebamme beziehungsweise der Frauenärztin absprechen. Diese Nelkentampons sind bei einem vorzeitigen Sprung der Fruchtblase nicht geeignet, außerdem können sie zu Reizungen führen.

Auf die Dosierung kommt es an

Das Trinken von Tee mit wärmenden Gewürzen wie Zimt, Nelke und Ingwer soll allmählich die Durchblutung im Bauchraum verbessern und den Muttermund weich werden lassen. Müssen im Umkehrschluss deshalb schwangere Frauen auf stark gewürzte Speisen und Getränke verzichten?

Im späten Mittelalter gingen Köche in herrschaftlichen Häusern mit den Gewürzen Muskat, Zimt, Piment und Nelke meist verschwenderisch um, zuweilen auch, um Geruch von altem Fleisch zu übertönen. Heutzutage werden zum Beispiel nur drei Gewürznelken pro Rotkohlkopf mitgekocht. Diese Menge Gemüse genügt im Schnitt für acht Personen. Die sparsam verwendeten scharf-aromatischen Gewürznelken unterstreichen den Eigengeschmack von Rotkohl und wirken Blähungen entgegen. Auf diese Weise wird keinesfalls eine Dosis wie bei einem Wehen anregenden Tee erreicht.

Auf der Zutatenliste von Pfefferkuchen-Gewürz steht gemahlene Nelke meist erst an fünfter Stelle. Die Zutaten sind entsprechend ihres Mengenanteils in absteigender Reihenfolge angegeben. Somit ist der Anteil des Nelkengewürzes bezogen auf 500 Gramm Mehl ausgesprochen gering. Demnach brauchen Schwangere nicht zu befürchten, dass eine kleine Portion Pfefferkuchen vorzeitige Wehen auslösen könnte. Anders ist das möglicherweise bei Glühwein, der mit Nelken und Zimtstangen gekocht wird. Hier würde jedoch der Alkohol der Entwicklung des Fötus mehr schaden, als dass Wehen ausgelöst würden.

Vielseitig anwendbar

Ein weiteres Einsatzgebiet für Gewürznelken ist die Zahnmedizin. Die schonend getrockneten Blütenknospen enthalten 15 bis 20 Prozent ätherisches Öl mit der Hauptkomponente Eugenol. Dieser Inhaltsstoff wirkt örtlich betäubend, kann Zahnschmerzen lindern, hat antibakterielle und entzündungswidrige Eigenschaften. Dazu wird Nelkenöl mit einem Wattestäbchen örtlich aufgetragen. Manche kauen vorsichtig einige Gewürznelken und behalten sie dann in der Wangentasche, wenn ein Termin beim Zahnarzt nicht sofort möglich ist.

Es ist überliefert, dass der Kaiser von China bereits im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit zur Parfümierung seines Atems Gewürznelken in den Mund nahm und dies auch von seinen Besuchern einforderte, bevor sie in seine Nähe kamen. Von China gelangten die Gewürznelken nach Indien, wo sie noch heute von ayurvedischen Ärzten angewendet werden.

Außerdem werden sie dort für Badezusätze, Parfüms und Zahnpflegemittel verarbeitet. Unverzichtbar sind Nelken als Bestandteil von Gewürzmischungen wie Garam Masala, für das schwarzer Pfeffer, Kardamom, Nelken, Zimt, Kreuzkümmel und Koriandersamen vermahlen und vermengt werden. Die Mischung gibt indischen Reisgerichten ihre charakteristische Note, regt den Appetit an und verbessert die Verdauung.

Durch arabische und venezianische Händler gelangten Gewürznelken im frühen Mittelalter nach Europa. Dort ahnte über Jahrhunderte niemand, wo der Gewürznelkenbaum mit der botanischen Bezeichnung Syzygium aromaticum seine ursprüngliche Heimat hat. Erst im Jahre 1511 entdeckten europäische Seefahrer die Molukken, die zu den Inseln Indonesiens gehören und die sie »Gewürzinseln« nannten. In dem tropischen Klima gedeihen der Gewürznelkenbaum und der Nelkenpfefferbaum (Pimentbaum), welche zu den immergrünen Myrtengewächsen gehören.

Heute erfolgt die Hauptproduktion auf den ostafrikanischen Inseln Sansibar und Madagaskar. Im Übrigen kann aus dem Nelken-Inhaltsstoff Eugenol auch künstliches Vanillin synthetisiert werden, erstmals gelang dies in Deutschland 1876. Das künstliche Aroma hat zwar eine vierfach stärkere Intensität als das der echten Vanille, jedoch schaffen bei letzterem 35 Einzelsubstanzen das ausgewogene, vollmundige Aroma.