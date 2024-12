Foto: Pixabay

Kansan Uutiset ist seit August 2020 das Organ des finnischen Linksbündnisses Vasemmistoliitto. Zuvor hat sich das 1957 gegründete Blatt als Stimme verschiedener linker Parteien und -bündnisse in Finnland verstanden. Gedruckt erscheint KU seit März 2020 als Monatsmagazin; die Webseite wird allerdings täglich aktualisiert. Schwerpunkte der Berichtserstattung sind insbesondere die innenpolitische Entwicklung in Finnland sowie Aktivitäten der linken Parteien und Kräfte. Kansan Uutiset befand sich ursprünglich im Besitz unter anderem von Gewerkschaften, ist aber heute eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Jede dritte Frau erlebte Gewalt

Nach Angaben des finnischen Statistikamtes hat jede dritte Frau in ihrem Leben körperliche Gewalt in der Partnerschaft oder die Androhung solcher Gewalt erlebt. Seit 2010 starben durchschnittlich 15 Frauen pro Jahr an den Folgen von Gewalt in der Partnerschaft.

»Eines der auffälligsten Ergebnisse der Nytkis-Studie war, dass konservative, die Opfer verurteilende Einstellungen vor allem unter jüngeren Männern weit verbreitet sind. Männer wie Andrew Tate, die Hypermaskulinität und Gewalt verherrlichen, und deren Salonfähigkeit sind der Sache nicht dienlich«, kritisiert Koskela.

Koskela geht auch auf die allgemein verbreitete Vorstellung ein, dass die nächste Generation liberaler sein wird als ihre Vorgängerinnen. »Aber das stimmt nicht mehr ganz: Junge Männer werden konservativer, und das ist ein echtes Phänomen. Es bedarf weiterer Untersuchungen und Debatten, um die Ursachen dafür zu verstehen«, so Koskela. »Gewalt ist nie die Schuld des Opfers. Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein Phänomen, an dessen Ausmerzung die Gesellschaft als Ganzes arbeiten muss.«

Änderung der Einstellung ist erforderlich

Es gibt auch einige Widersprüche zwischen den Ergebnissen. So sind beispielsweise 90 Prozent der Männer der Meinung, dass Gewalt gegen Frauen immer falsch ist. Aber gleichzeitig meint gut ein Fünftel, dass Frauen Gewalt, der sie ausgesetzt sind, auch »verdient« haben können. »Ich glaube, Frauen würden weniger auf die Nase fallen, wenn sie den Mund halten würden«, sagt ein 36-jähriger Mann im offenen Antwortmodul der Umfrage.»Die Verantwortung, Gewalt zu stoppen, liegt bei den Frauen selbst – sie sollten nicht halbnackt und allein auf die Straße gehen«, schreibt ein anderer, 65-jähriger Mann.

Aber eine klare Mehrheit ist anderer Meinung. »Die Verantwortung liegt in erster Linie bei den Männern. Jeder sollte mehr Verantwortung für sich und seine Angehörigen übernehmen, meint beispielsweise ein 28-jähriger Befragter.

Das Alter scheint den größten Einfluss auf die Einstellung zu haben. Während 22 Prozent der 18- bis 24-jährigen Männer der Meinung sind, dass es manchmal «notwendig» sei, Gewalt anzuwenden, um sich Respekt zu verschaffen, sind nur 6 Prozent der ältesten Altersgruppe (65-79 Jahre) dieser Meinung.

«Es ist wichtig, die gesellschaftliche Debatte anzuregen und die Ursachen von Gewalt besser zu verstehen. Gewalt hört auf, wenn die Täter aufhören», betont Koskela. Nach Angaben der Organisation zeigen die Ergebnisse der Studie, dass Maßnahmen zur Gewaltprävention verstärkt werden sollten. Darüber hinaus ist die Organisation der Ansicht, dass die Unterstützung für diejenigen, die Gewalt erlebt haben, sowie für die Arbeit mit Tätern erhöht und nicht reduziert werden sollte, wie es die rechte Regierung unter Ministerpräsident Petteri Orpo plant. «Es gibt viel zu tun, und nach diesen Ergebnissen sogar noch mehr als zuvor», sagt Kakkola.

Dieser Text ist am 12. November 2024 in Kansan Uutiset (Finnland) erschienen. Der Beitrag wurde mit KI-Programmen übersetzt, nachbearbeitet und gekürzt.