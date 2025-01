Giorgia Meloni auf Blitzbesuch bei Trump

Geschwister im Geiste: die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei einem Treffen mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in dessen Residenz in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida Foto: imago

Noch vor dem Machtwechsel im Weißen Haus hat der künftige US-Präsident Donald Trump Italiens rechte Regierungschefin Giorgia Meloni empfangen. Der Republikaner hatte die Ministerpräsidentin bei einem Abendessen in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach zu Gast. Meloni flog eigens dazu aus Rom nach Florida und noch in der Nacht wieder zurück.

Im Gespräch mit Meloni ging es auch um die Journalistin Cecilia Sala, die seit kurz vor Weihnachten in Teheran in Einzelhaft sitzt. Die iranischen Behörden werfen der 29-Jährigen vor, gegen Mediengesetze der Islamischen Republik verstoßen zu haben. In Italien wird hingegen vermutet, dass Sala als Faustpfand gehalten wird, um die Ausweisung eines mutmaßlichen Waffenhändlers mit iranischem Pass, der in Mailand festgenommen wurde, an die USA zu verhindern.

Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) gilt in Europa als die Regierungschefin mit den besten Beziehungen ins Trump-Lager. Der Ex-Präsident kehrt nach seinem Wahlsieg im November am 20. Januar ins Weiße Haus zurück. Meloni pflegt auch ein freundschaftliches Verhältnis zum US-Milliardär Elon Musk, der den Republikaner berät. Auf Fotos, die von dem Abendessen veröffentlicht wurden, war Musk aber nicht zu sehen.

Trump, der Meloni bereits Anfang Dezember am Rande der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris getroffen hatte, lobte Italiens Ministerpräsidentin wieder in den höchsten Tönen. Meloni sei eine »fantastische Frau«. »Sie hat Europa im Sturm erobert und alle anderen auch.«

Die Fratelli-Vorsitzende führt seit zwei Jahren eine Koalition aus drei Rechtsparteien. In Italien wird darüber spekuliert, dass sie auch bei Trumps Amtseinführung in etwas mehr als zwei Wochen in Washington dabei sein wird. Auf Fotos aus Mar-a-Lago waren auch der designierte US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz zu sehen.

Der Empfang für Meloni in Mar-a-Lago gilt als klarer Hinweis darauf, wen Trump von den europäischen Regierungschefs besonders schätzt. Zuvor war dort auch schon der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zu Gast. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf sich Trump bei den Notre-Dame-Feiern. Zu Bundeskanzler Olaf Scholz gab es telefonischen Kontakt.

Kommende Woche wird in der italienischen Hauptstadt der scheidende US-Präsident Joe Biden erwartet. Auf dem Programm stehen Treffen mit Papst Franziskus und auch mit Meloni.

Die Ministerpräsidentin hatte erst kürzlich den Trump-Berater Musk gegen Kritik aus anderen europäischen Hauptstädten in Schutz genommen. Dessen Vertreter in Italien, Andrea Stroppa, veröffentlichte zu dem Besuch in Florida eine Fotocollage. Darauf sind Meloni, Trump und Musk in goldenen römischen Gewändern zu sehen. Trump trägt eine lilafarbene Toga und Lorbeerkranz. dpa/nd