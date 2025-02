»Man stellt sich gegen ganz große Konzerninteressen« (#11)

»Man stellt sich gegen ganz große Konzerninteressen« Illustration: Stephanie Schoell

Carola Rackete und Sebastian Everding gehören seit Juni 2024 dem Europaparlament an und sind Mitgleider der Fraktion THE LEFT. Sie arbeiten unter anderem in den Ausschüssen für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit. Ein Gespräch über die ersten Wochen als Abgeordnete des Europaparlaments, die Agrarpolitik, Tierschutz, Ökologie – und mächtige Lobbyisten, insbesondere in der Lebensmittelbranche.

Das Gespräch führten Anne Schindler von der »common verlagsgenossenschaft eG« und Uwe Sattler, Journalist beim »nd« und Redakteur der Europaplattform »Die Zukunft«. Der Podcast ist eine Kooperation von »nd«, »Europa.Blog« und »die-zukunft.eu«. Auf unseren Plattformen könnt ihr jederzeit mehr über die EU erfahren:

