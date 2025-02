Wilde Wälder für die Wildkatzen

Eine Europäische Wildkatze (Felis silvestris) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Brandenburgs Agrarstaatssekretär Gregor Beyer, der kürzlich aus der FDP austrat, ist am Dienstag ins Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg bei Baruth/Mark gekommen, um mit einem Hammer einen Holzpflock in den schneebedeckten Boden zu treiben. Während Beyer zuschlägt, assistiert ihm Carsten Preuß vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Von Februar bis April sollen genetische Nachweise für das Vorkommen der Europäischen Wildkatze gesammelt werden. Dies ist Teil einer Stratiegie, diese Tierart in Brandenburg zu schützen und ihren Bestand zu stabilisieren.

In Gebieten, in denen die Wildkatze vermutet wird, hinterlassen Freiwillige solche mit Baldrian besprühten Holzpflöcke. Baldrian riecht so ähnlich wie der Lockstoff, mit dem Wildkatzen Partner für die Paarung magisch anziehen. Die Katzen reiben sich dann an dem rauhen Holz und hinterlassen einzelne Haare. Naturschützer sammeln diese Haare ein und schicken die Proben für Gentests an die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Etwa 30 Freiwillige betreuen für das auf sechs Jahre angelegte Projekt »Wildkatzenwälder von morgen« zusammen mehr als 90 Lockstöcke im Bundesland.

Muckefuck: morgens, ungefiltert, links nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik – aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin – ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.

»Die beginnende Rückkehr der Wildkatze nach Brandenburg ist ein großer Erfolg für den Artenschutz«, erklärt der BUND-Landesvorsitzende Preuß. Um die Wildkatze zu schützen, müsse man ihr geeignete Lebensräume bieten. Es brauche wieder mehr unaufgeräumte Mischwälder.

»Wir wollen wilde Wälder. Die Wildkatze zeigt uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind«, ergänzt Peter Schauerte, Geschäftsführer der Dieter-Mennekes-Umweltstiftung. »Auf unseren Stiftungsflächen im Sauerland hilft sie uns bereits, das Ökosystem widerstandsfähiger zu machen, und es wäre ein großer Erfolg, sie auch hier in Brandenburg begrüßen zu dürfen.« Der Stiftung gehört auch die Fläche im Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg, in der Staatssekretär Beyer den Holzpflock setzt.

Ursprünglich in ganz Deutschland heimisch, leben hier heute nur noch 6000 bis 8000 Exemplare vorwiegend in Mittel- und Süddeutschland. Die Art soll sich nun wieder ausbreiten. Wo sich die Europäische Wildkatze wohlfühle, seien die Bedingungen für viele Arten wie Bechsteinfledermaus, Mittelspecht und Schwarzstorch optimal, heißt es.