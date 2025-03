»Zwei Sitzungen« in China

Vorbereitungen für den des 14. Nationalen Volkskongress: Sicherheitsbeamte tragen Feuerlöscher in der Großen Halle des Volkes. Foto: AFP/Pedro Pardo

In China hat mit den Beratungen des Nationalen Volkskongresses und eines Beratergremiums eine der wichtigsten politischen Zusammenkünfte in der Volksrepublik begonnen. An der Eröffnungszeremonie der »Zwei Sitzungen« in Peking nahmen am Dienstag auch Staatschef Xi Jinping und andere hochrangige Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas teil. Ein zentrales Thema der einwöchigen Sitzung hinter verschlossenen Türen dürften die Auswirkungen der gegen China verhängten US-Zölle sein, die der ohnehin stagnierenden Wirtschaft zusetzen.

Am Dienstag wurde zunächst die Sitzung der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes eröffnet. Am Mittwoch soll zudem der Nationale Volkskongress zusammentreten. Bei dessen Eröffnungssitzung will Regierungschef Li Qiang eine Rede zu den wirtschaftlichen Zielvorgaben halten.

Weichenstellung für die chinesische Wirtschaft

Bei den »Zwei Sitzungen« kommen jährlich Tausende Delegierte zusammen. Es ist das wichtigste politische Treffen Chinas. Streng kontrolliert wird dabei über bereits von der regierenden Kommunistischen Partei genehmigte Gesetze abgestimmt, größere Änderungen an den Vorlagen gibt es nicht. Die Sitzungen bieten jedoch einen seltenen Einblick in die Prioritäten der obersten Führung.

Bei dem Treffen sollen die Weichen gestellt werden zum Erreichen des Wachstumsziels für die chinesische Wirtschaft. Experten zufolge dürfte die Vorgabe dieses Jahr bei rund fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Nach ihrer Einschätzung wäre dies ambitioniert angesichts der Probleme, mit denen die Volksrepublik konfrontiert ist, darunter eine Immobilienkrise und hohe Jugendarbeitslosigkeit.

USA verdoppeln Strafzölle auf Importe aus China

Vor den »Zwei Sitzungen« räumte Parlamentspräsident Lou Qinjian ein, dass die chinesische Wirtschaft »vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen« gegenüberstehe. Dazu zähle neben einer zu schwachen Binnennachfrage auch eine wachsende »weltwirtschaftliche und politische Unsicherheit«.

Just am Tag der Sitzungseröffnung war am Dienstag die Verdopplung von US-Strafzöllen auf chinesische Einfuhren auf 20 Prozent in Kraft getreten. China reagierte umgehend mit Strafzöllen in Höhe von zehn bis 15 Prozentpunkten auf eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte aus den USA. Washington untergrabe das »multilaterale System des Welthandels«, erklärte das Finanzministerium in Peking.

Zurückhaltende chinesische Reaktion

Analysten bewerteten die chinesische Reaktion als zurückhaltend. Die Gegenzölle betreffen laut Pinpoint Asset Management nur 14 Prozent aller nach China importierten US-Produkte. Peking scheine eine Eskalation zu scheuen, erklärte der Pinpoint-Analyst Zhiwei Wang.

Der Politologe Alfred Wu von der Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapur rechnet nicht damit, dass während der »Zwei Sitzungen« konkrete Maßnahmen zur Stützung der chinesischen Wirtschaft verkündet werden. Ihre Wirkung auf die Märkte werde daher voraussichtlich »beschränkt« bleiben. Es gehe Peking vor allem darum, eine »Botschaft auszusenden«. AFP/nd