Ausflug über die Oder

Etwas Blaues fliegt kreischend im Kreis. Als es sich auf einen Ast setzt, die Flügel anlegt und sich mir seitlich zudreht, erkenne ich einen wunderschönen Halsbandsittich. Hellblauer Bauch, dunklere Flügel, der Kopf leuchtend türkisblau, abgesetzt durch einen schwarzen Streifen. Glänzend sticht der orangerote Schnabel hervor, ein bernsteinfarbenes Auge mustert mich.

Ein Dienstag Anfang März. Sonnig funkelt der Vorfrühling. Meine Freundin und ich sind zu Gast im Landkreis Märkisch-Oderland, heute wollen wir schwimmen gehen. Was gibt es außer der gesperrten Halle in Strausberg oder dem maroden Bad im benachbarten Frankfurt? Nichts. Google Maps schickt uns nach Polen. Wir besteigen in Lebus einen Bus, der im nächsten Kreisel prompt eine Abfahrt zu viel nimmt. Mitreisende Rentner bestätigen unseren Fehler. Wir sind im 968er, der macht die große Runde über Mallnow und Seelow nach Küstrin-Kietz. Der Fahrer lässt uns raus, wir hechten zurück, da kommt schon der 969er, der über Manchnow gen Polen und dann weiter nach Seelow fährt.

Draußen gibt es jede Menge Rehe, etwas Grün und viel Himmel. 40 Minuten später steigen wir in Küstrin-Kietz aus, laufen am sanierten Kulturhaus vorbei und gelangen per Treppenungetüm über zugewachsene Gleisanlagen zum renovierten Bahnhof Kietz. Der war einst ein riesiger Trennungs- und später Grenzbahnhof mit 250 Angestellten, nach 1990 verfiel alles. Heute fährt die Niederbarnimer Eisenbahn von Berlin-Lichtenberg wieder nach Kostrzyn nad Odrą. Wir steigen für die letzten vier Kilometer zu, überqueren die Oder und das ehemalige Sperrgebiet, lassen die zerstörte Festung nebst Altstadt Küstrins rechts liegen, links taucht am polnischen Warthe-Ufer hinter Kleingärten eine blaue Wasserrutsche und das Gebäude des Schwimmbades auf.

Über Wasser privat Anne Hahn ist Autorin von Romanen und Sachbüchern und schwimmt für »nd« durch die Gewässer der Welt.

Am schön sanierten Bahnhof passieren wir einen verwinkelten Gleistunnel nach Norden und laufen zehn Minuten durch Küstrins zerklüftete Vorstadt zum Bad, das erst vor wenigen Monaten seine Pforten öffnete. Für gut sechs Euro kann man zwei Stunden schwimmen und planschen. Kartenzahlung, Drehkreuz, Umkleide für alle mit reichlich Kabinen, Duschen nach Geschlechtern getrennt. Rote und gelbe Streifen lockern graue Kachelflächen auf, das Piktogramm für »nicht rennen« erinnert an ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Hell und geräumig ist die orange-grün gehaltene Halle, fette Holzspangen tragen die Decke. Zwei Zuschauerreihen flankieren sechs 25-Meter-Bahnen, auf denen mittags wenig los ist. Nach intensivem Training lümmeln wir in Sprudelbecken und Jacuzzi, die Sauna öffnet um 16 Uhr.

Da sind wir längst auf dem Heimweg, staunen über die Rush-Hour am Eisenbahnkreuz Kostrzyn und erkunden im menschenleeren Küstrin-Kietz bis zur Bus-Abfahrt den kleinen, 1973 angelegten Vogelpark. Rosenköpfchen, einige Nymphen- und zwei Halsbandsittiche teilen sich die einzige Voliere, die schon einen Rattenangriff und eine Sabotage überstand. Während meine Freundin auf der Hauptstraße ein Schild studiert, das gegen die Abschiebeeinrichtung auf der Oderinsel protestiert, pfeift mir der blaue Sittich ein Lied.