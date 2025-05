Brandenburgs Innenminister: Wenn Glatze, dann Wilke

Zwei Glatzen als mehr oder weniger überzeugende Alternative zur AfD: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und sein neuer Innenminister René Wilke (l.) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

»Wenn Glatze, dann Woidke.« Mit diesem witzig auf rechte Skinheads gemünzten Spruch und dem Konterfei von Ministerpräsident Dietmar Woidke war Brandenburgs SPD in den Landtagswahlkampf 2024 gezogen. Mit ihrem Sieg sollte der immer weiter erstarkenden AfD irgendwie noch ein Riegel vorgeschoben werden.

Zwar konnte die SPD die AfD noch einmal schlagen. Doch das geschah auf Kosten von Linke, Grünen und Freien Wählern. Das Versprechen, ein Bollwerk gegen rechts zu sein, hat die SPD nicht gehalten. Auch wenn es in der Zuspitzung ungerecht war: Ganz von der Hand zu weisen waren die Vorwürfe nicht, die am Freitag zurückgetretene Innenministerin Katrin Lange (SPD) habe mit ihren Sprüchen und ihren falschen Angaben zur Ausländerkriminalität sowie mit der Absetzung von Verfassungsschutzchef Jörg Müller der AfD in die Hände gespielt. Einsehen wollte sie das leider nicht.

Ihr designierter Nachfolger René Wilke ist kein ganz einfacher Typ. Eine gewisse Selbstverliebtheit und Eigensinnigkeit hat seine alten Genossen in der Linken oft zur Verzweiflung gebracht. Dennoch ist Wilke aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als Lange. Er ist ein Mann der leisen Töne. Sein sympathisches Lächeln und seine angenehme Stimme nehmen für ihn ein.

Es darf gehofft werden, dass Wilke nicht einfach die Politik von Lange fortsetzt und das lediglich mit schönen Worten bemäntelt. Er ist nicht so links, wie es seine alte Partei gewünscht hätte. Aber sein soziales Gewissen und sein Mitgefühl unterscheiden ihn deutlich von allen, die über die AfD triumphieren wollen, indem sie deren Sprüche nachplappern. Wenn Glatze, dann Wilke!