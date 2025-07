Intel beerdigt Magdeburger Chipfabrik

Ein Teil der Aus- und Einfahrt zum High-Tech-Park Magdeburg, wo die Chipfabrik entstehen sollte. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

San Francisco. Das Projekt einer großen neuen Chipfabrik in Magdeburg ist endgültig gescheitert. Der kriselnde US-Hersteller Intel erklärte am Donnerstagabend bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen, den Bau aufzugeben. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach von einem »schmerzlichen Tag«. Geklärt werden muss nun, was mit dem riesigen Gelände passiert, das für den Fabrikkomplex vorgesehen war.

Intel werde »nicht mehr mit geplanten Projekten in Deutschland und Polen fortfahren«, erklärte das Unternehmen. Der US-Konzern meldete für das zweite Quartal erneut einen Milliardenverlust. Wegen der schwierigen Lage war der Bau der Fabrik in Sachsen-Anhalt bereits im vergangenen Herbst auf Eis gelegt worden. Auch ein Werk in Wrocław wurde nun gecancelt.

Es sei gut, »dass jetzt Klarheit herrscht«, erklärte Ministerpräsident Haseloff. In Magdeburg bleibe der Fokus »auf Ansiedlung von High-Tech-Unternehmen«. Die Entwicklung des für die Intel-Fabrik geplanten Gebietes werde fortgesetzt, es gebe »Anfragen namhafter Unternehmen«.

Den ursprünglichen Plänen zufolge wollte Intel 30 Milliarden Euro in den Bau des Produktionskomplexes mit sechs bis acht Fabriken investieren. Der Bund hatte Subventionen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Der Linke-Landtagsabgeordnete Thomas Lippmann warf der Landesregierung vor, »alles auf eine Karte« gesetzt zu haben. »Etliche Millionen Euro sind aus dem Landeshaushalt für Vorleistungen in die Erschließung des Intel-Geländes geflossen.« Die Fläche müsse nun »wieder zurück in staatliche Hand«.

»Jetzt ist der Weg frei für neue Ideen und Überlegungen zur Nutzung des Standorts.« Olaf Meister Grünen-Landtagsabgeordneter

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Olaf Meister will den Blick nach vorne richten. »Jetzt ist der Weg frei für neue Ideen und Überlegungen zur Nutzung des Standorts«, erklärte er. Er forderte, den Kurs von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fortzusetzen und zukunftsorientierte Großinvestitionen im Technologiebereich zu fördern. Es müsse nun rasch geklärt werden, was mit dem Gelände geschieht, erklärte der AfD-Landtagsabgeordnete Matthias Liescke. Er forderte zudem Aufklärung in der Frage, ob im Fall Intel Steuergelder verschwendet wurden.

Die IG Metall warnte, die Intel-Absage dürfe nicht dazu führen, dass die industriepolitischen Ambitionen für Sachsen-Anhalt oder den Bundesstandort als Ganzes infrage gestellt werden. Auf das bisher Geleistete – »von verfügbaren Flächen über Verkehrsanbindung bis hin zur Qualifizierung von bestehenden und kommenden Fachkräften« – lasse sich aufbauen.

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, begrüßte die Ansage von Intel dagegen, weil der Staat so zehn Milliarden Euro spare. Für die Region sei dies ein Rückschlag, aber industriepolitisch sei das Projekt ohnehin nicht sinnvoll gewesen, sagte er den Sendern RTL und N-TV. »Da sollten Halbleiter hergestellt werden, die von der deutschen Industrie jedenfalls nicht so sehr gebraucht werden.« Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte, angesichts geopolitischer Spannungen und globaler Abhängigkeiten bei Mikrochips müssten Deutschland und die EU »nun umso entschlossener den Aufbau eigener Kompetenzen zur Chipproduktion vorantreiben«.

Intel hatte lange den Halbleitermarkt dominiert, kämpft aber bereits seit Jahren mit Problemen. Mittlerweile sind andere Firmen, darunter TSMC aus Taiwan, führend in der Branche. Überrascht wurde Intel von der Entwicklung bei Chips für Künstliche Intelligenz (KI). Für das zweite Quartal gab der Konzern einen Verlust von 2,9 Milliarden Dollar bekannt. Auch die Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump wirkte sich demnach negativ aus. Neben dem Stopp seiner Projekte in Deutschland und Polen werde sich auch ein Bauprojekt im US-Bundesstaat Ohio verzögern, hieß es.

Der in Malaysia geborene Tech-Veteran Lip-Bu Tan hatte im März die Leitung von Intel übernommen und massive Stellenstreichungen angekündigt. 15 Prozent aller bisherigen Arbeitsplätze seien bereits abgebaut, teilte der Konzern nun mit. Bis Ende Juni schrumpfte die Zahl der Jobs von 125 000 auf 101 000, Ziel bis Ende des Jahres sind 75 000 Stellen. nd/AFP