Impfungen unter Beschuss

Programme leiden weltweit unter Konflikten, Finanznot und Desinformation

Polio-Impfung in Malawis Hauptstadt Lilongwe: Anders als hier erreichen Vakzine viele Kinder nicht.
Polio-Impfung in Malawis Hauptstadt Lilongwe: Anders als hier erreichen Vakzine viele Kinder nicht.
Foto: AFP/Amos Gumulira

Impfprogramme bewegen sich in einem zunehmend schwierigen globalen Umfeld, heißt es im Abschlussbericht eines Treffens der »Strategischen Expertengruppe für Immunisierung«. Das Beratergremium der Weltgesundheitsorgansiation (WHO) verweist darin auf »geopolitische Instabilität, eingeschränkte globale Finanzierungsmöglichkeiten und gekürzte nationale Gesundheitsbudgets«. Zudem gefährde eine Informations- und Vertrauenskrise bisherige Erfolge im Bereich der Impfungen.

In der Covid-19-Pandemie gingen die Impfquoten wegen der Lockdowns und überforderter Gesundheitsinfrastruktur spürbar zurück. Weltweit haben sie sich weitgehend auf das Niveau vor Corona erholt, schreiben die Experten. Und bei der Einführung von HPV- und Malaria-Impfstoffen seien »bahnbrechende Fortschritte erzielt worden«. Doch es gebe auch neue Rückschritte in Dutzenden Ländern, wo sich klassische Armutskrankheiten wie die Cholera, die eigentlich gut behandelbar und zu verhindern wären, durch Konflikte und Klimawandel wieder ausbreiten. 2024 bekamen zudem laut WHO 14,3 Millionen Kinder im ersten Lebensjahr keine einzige der drei notwendigen Dosen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, mit denen Impfungen üblicherweise starten. UN-Impfziele für 2030 sind vielerorts in Gefahr oder schlicht nicht mehr erreichbar.

Auch in wohlhabenden Ländern ohne nennenswerte Finanzprobleme werden stagnierende oder gar rückläufige Impfquoten beobachtet, meist aber auf hohem Niveau. In Deutschland liegen diese bei den meisten Schutzimpfungen für Säuglinge und Kinder weiter bei über 90 Prozent. Das Robert-Koch-Institut beobachtet »ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Nachlassen der Impfquoten«. Vor allem aber würden Impfserien später als empfohlen begonnen und dann oft nicht abgeschlossen. Besonders niedrig sind die Quoten bei der für Risikogruppen empfohlenen jährlichen Auffrischimpfung gegen Influenza, bei der sich zuletzt nicht einmal 40 Prozent pieksen ließen. Zum Start der Erkältungssaison soll eine »Lange Nacht des Impfens« in Apotheken an diesem Mittwoch und Politikeraufrufe etwa in Brandenburg Bürger zum Impfen bewegen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Wirtschaft und Umwelt

Kapitän über Bord

Ferngesteuerte Schiffe sollen die Zukunft der maritimen Wirtschaft prägen

Ikea: Wohnst du noch oder klagst du schon?

Der Einrichtungskonzern Ikea befindet sich im Clinch mit Betriebsräten

Impfungen unter Beschuss

Programme leiden weltweit unter Konflikten, Finanznot und Desinformation

Das Loch in der Fresdorfer Heide

Mitten in einem Landschaftsschutzgebiet südlich von Berlin soll eine Mülldeponie entstehen. Menschen vor Ort widersetzen sich

»Das gute Leben ist Ruhe«

Marginalisierung ist vielschichtig. Ein Versuch einer Aufarbeitung mit Betroffenen, abseits von Sozial­romantik

Geschäftsmodell Klimahilfen

Von Kreditmodellen bei Hilfsgeldern profitieren vorrangig Geber. Arme Länder verschulden sich weiter

Impfen für Nachteulen

Apothekeraktion mit niederschwelligem Angebot zum Start der Erkältungssaison

Apothekensterben: Verärgert über Günther Jauch

Versandhändler sind ein Grund, warum viele Apotheken schließen, aber nicht der einzige

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -