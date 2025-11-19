Trump und Mohammad Bin Salman: Wenn sich Verbrecher verbünden

Vor dem saudischen Konsulat in Istanbul: Freunde des ermordeten saudischen Journalisten Dschamal Khaschoggi halten Plakate mit seinem Bild hoch. Foto: AFP/Ozan Kose

Wie viel ist ein Menschenleben schon wert, wenn Geschäfte locken. Der oppositionelle saudische Journalist Dschamal Khaschoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Mutmaßlicher Auftraggeber: Saudi-Arabiens Kronprinz und längst nicht mehr heimlicher Herrscher Mohammad Bin Salman. Zwischen Washington und Riad kühlten sich die Beziehungen ab.

Alles vergeben und vergessen: Bin Salman, die Taschen voller Geld, wird mit Kavallerie und Kanonenschüssen im Weißen Haus empfangen. Vom Khaschoggi-Mord habe er nichts gewusst, bürgt Trump, obwohl US-Geheimdienste Bin Salman als Drahtzieher ausgemacht haben. Trump wittert das große Geld, auch für eigene Firmen. Er verkörpert die Symbiose aus Machtpolitik und Business, Menschenrechte stören dabei nur. Wenn Saudi-Arabien weiter im aktuellen Rhythmus Menschen hinrichtet, bricht das Land 2025 einen Rekord. Dennoch rüsten die USA Saudi-Arabien mit F-35-Kampfjets aus, von denen niemand weiß, in welchem Krieg sie zum Einsatz kommen.