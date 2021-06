Foto: dpa/Daniel Karmann

Da legt das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium den nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schwer angeschlagenen Parteien einen Ball auf den Elfmeterpunkt - und statt ihn ins leere Tor zu verwandeln, lautet der Aufschrei aus der Linkspartei: »Nehmt sofort den Ball wieder weg!« Dieser Vorgang ist so ärgerlich, dass sogar völlig unangebrachte und inflationär gebrauchte Fußballmetaphern zur Anwendung kommen müssen.

Was ist passiert? Rund drei Monate vor der Bundestagswahl schlägt der Wissenschaftliche Beirat - ein Beratergremium des Wirtschaftsministeriums - eine Reform hin zur Rente mit 68 vor. So weit, so wenig überraschend: Die schwierigen demografischen Bedingungen, die das derzeit vor allem umlagefinanzierte Rentensystem immer mehr strapazieren und irgendwann zwangsläufig kollabieren lassen, sind seit Jahrzehnten offenbar. Die Berater konstatieren »schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025«.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müsse das entsprechende Gutachten seiner Berater »sofort kassieren«, »sonst beginnt morgen der Rentenwahlkampf«, fordert nun die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow. Stattdessen sollte die Linke ebendiesen Wahlkampf sofort beginnen! Falls sie noch ein paar Gründe braucht, bitteschön: Die Rente wird in einer alternden Gesellschaft ein immer mehr drängendes Thema für immer mehr Menschen. Derzeit wählen die Älteren vor allem die Unionsparteien - diejenigen, denen in Jahrzehnten kaum etwas anderes eingefallen ist, als das Rentenniveau abzusenken - nicht als einzige Partei - und die Altersversorgung und damit auch die Risiken des Alters zu privatisieren. Jene Unionsparteien, denen jetzt ein »Schock« droht - wie lange Vorlauf darf ein »Schock« haben: 30 Jahre, 40 Jahre? Die Unionsparteien haben die Augen verschlossen: in der Gegenwart keine Wähler verärgern, nach uns die Zukunft.

Der Vorschlag, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, ist so alt wie fantasielos. Warum setzt die Linke hier nicht an? Wenn ich das Renteneintrittsalter nicht erhöhen möchte, muss bei weniger Beitragszahlern immer mehr Rente aus Steuern finanziert werden, das ist auch heute schon so. Hier nur einer von vielen möglichen Ansätzen, die längst in der Luft liegen: Warum nicht mit einer wirklichen Finanztransaktionssteuer den Rentenzuschuss nicht nur stabilisieren, sondern gar Rentenbeiträge tendenziell sinken lassen? Weil die SPD samt Olaf Scholz zu feige ist? Wie könnte in einem Wahlkampf folgende Message ankommen: Die Union hat das Rentenproblem komplett verschlafen und ihr fällt nichts anderes ein als eine längere Lebensarbeitszeit. Wie wäre eine Steuer, die kaum jemandem wehtut - und jeder kann früher in Rente bei höheren Bezügen?

Natürlich kann man jetzt einwenden, so einfach sei das nicht und so verkürzt funktioniere das nicht und im Detail ... Aber: Wann, wenn nicht im Wahlkampf soll die Frage auf den Tisch? Welches größere und bessere Thema könnte denn der Linken im Wahlkampf noch einfallen? Die bisherigen scheinen minder erfolgversprechend.

Natürlich ist auch der Schuss auf ein leeres Tor noch nicht drin. Aber mehr Vorlage als jetzt geht kaum; leichter wird es jedenfalls nicht mehr, so einen Elfmeter zu verwandeln. Schießen muss man allerdings schon selbst.