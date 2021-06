Die russische Botschaft in Washington Foto: dpa/AP/Carolyn Kaster

Moskau. Russlands Botschafter Anatoli Antonow kehrt in die USA zurück. Vier Tage nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin flog der Diplomat am Sonntag von Moskau aus nach New York, wie russische Medien berichteten. Antonow sagte der Nachrichtenagentur Ria Nowosti, er blicke »optimistisch« auf die Rückkehr an seinen Dienstort Washington.

Auf der Grundlage der Gespräche zwischen den beiden Präsidenten bereite er sich auf eine »konstruktive Arbeit« vor, sagte Antonow. Die Zusammenarbeit mit den US-Kollegen solle »auf Augenhöhe und pragmatisch« verlaufen.

Biden und Putin hatten am Mittwoch bei ihrem Gipfeltreffen in Genf vereinbart, dass die jeweiligen Botschafter wieder an ihren Bestimmungsorten tätig werden sollten. Der US-Botschafter John Sullivan, der Moskau im April verlassen hatte, kündigte am Samstag an, werde schon »bald« in Moskau eintreffen.

Nach dem rund dreieinhalbstündigen Treffen in Genf hatten Putin und Biden Zeichen der Entspannung ausgesandt. Zuvor gab es scharfe Missklänge, etwa Meinungsverschiedenheiten über Menschenrechte, Cybersicherheit und den Umgang mit dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. AFP/nd