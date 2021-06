So wie hier in Berlin will die Linke in den nächsten Wochen auf den Straßen präsent sein. Foto: dpa/Christoph Gateau

Berlin. Nach der Verabschiedung ihres Programms zur Bundestagswahl am Wochenende will die Linke in dieser Woche in den Straßen - und Haustürwahlkampf ziehen. »Wir wollen mit unserem Wahlkampf-Material, aber auch mit unserer Überzeugungskraft der Argumente Menschen überzeugen«, sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Montag. Seine Partei wolle den »Schwung des Bundesparteitags nutzen«, um mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Als Schwerpunkte nannte Schindler die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und eine friedliche Außenpolitik.

Auch Sahra Wagenknecht, die in den vergangenen Wochen mit ihrem neuen Buch für parteiinternen Unmut gesorgt hatte, werde sich »aktiv in den Wahlkampf einbringen«, versicherte Schindler. Neben Terminen in Nordrhein-Westfalen, wo Wagenknecht als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl antritt, seien auch Auftritte in Berlin und Niedersachsen geplant. dpa/nd