Milizionäre der sogenannten Nationalen Widerstandsfront (NRF) von Ahmad Masud, Sohn des legendären Widerstandsführers Ahmad Schah Masud, stehen im Kreis während einer Trainingsübung in der Provinz Pandschschir. Foto: picture alliance/dpa/AP | Jalaluddin Sekandar

Offenbar haben die Taliban auch den letzten Widerstand im Pandschschirtal gebrochen, wenngleich die Informationen weiter widersprüchlich sind. Fakt ist jedoch, dass der Widerstand durch die sogenannte Nationale Widerstandsfront (NRF) bei nüchterner Betrachtung kaum Aussicht auf Erfolg hatte und hat; rund 6000 Kämpfer soll es geben. Der charismatische NRF-Anführer Ahmad Masud zehrt in den Augen der Öffentlichkeit vom Ruhm seines Vater und nutzt seine Kontakte in die westliche Welt, wurde er doch in London ausgebildet. Wird er aber Waffen erhalten aus den USA oder Europa? Danach sieht es nicht aus.

Masud vertritt vorrangig die mit ihm verbündeten ethnischen Gruppen: Tadschiken, Usbeken, Hazara. Würden sich auch Paschtunen seinem Widerstand anschließen? Und was bedeutet das für die Zukunft: einen neuen, langjährigen Krieg? Den wünschen sich die Afghan*innen bestimmt nicht, und nicht alle haben das Privileg, ausgeflogen zu werden oder ausreisen zu können. Diejenigen, die nolens volens im Land bleiben müssen, brauchen humanitäre Hilfe – 14 Millionen Menschen sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen – und Unterstützung beim zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen die Beschränkung ihrer Rechte. Aber keinen neuen Bürgerkrieg.