Schweriner Wahlsiegerin Manuela Schwesig Foto: dpa/Jens Büttner

Dass die SPD die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gewinnen würde, das hat sich seit Längerem abgezeichnet. Die entsprechenden Umfragen vor der Wahl sprachen eine deutliche Sprache. Für die Sozialdemokraten und in viel höherem Maße noch für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, deren Popularität es offensichtlich in erster Linie war, die die Bürger*innen ihre Kreuze bei der SPD machen ließ, bedeutet dies: Jetzt muss geliefert werden.

Die SPD hat nun einen riesigen Vertrauensvorschuss, trotz der durchwachsenen Regierungsbilanz, trotz der nach wie vor schwierigen Lage im Land, die zu verbessern es auch den Sozialdemokraten in ihrer langen Regierungszeit nach der Wende nicht in ausreichendem Maße gelungen ist. Wollen die Sozialdemokraten diesen Vertrauensvorschuss nicht verspielen, darf das Motto nicht heißen: weiter so. Es müssen neue Wege eingeschlagen werden, für die Menschen hier muss es spürbar aufwärts gehen. Dass der richtige Wegbegleiter dafür nicht weiterhin die CDU sein kann, haben die Wähler*innen mit der Klatsche für Michael Sack und seine Christdemokraten eigentlich mehr als deutlich gemacht. An Schwesig liegt es nun, sich für die richtige Alternative zu entscheiden.