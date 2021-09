Kleines Teil, große Wirkung: Immer noch legt der Halbleitermangel ganze Autowerke über Wochen lahm. Foto: dpa/Daniel Karmann

Eigentlich war die Sache klar: Wenn der Lockdown vorüber und die Corona-Pandemie abgehakt ist, wird die Wirtschaft durchstarten und das Liegengebliebene rasch nachholen. Doch der Aufschwung, der in vielen großen Industrieländern fast gleichzeitig startete, ist selbst zum Problem geworden. Da es keine globale Planwirtschaft gibt, welche die Produktion und Verteilung regelt, muss es der Markt richten. Doch dieser ist mit dem Nachfrageschock bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten wie etwa den heiß begehrten Halbleitern völlig überfordert und regelt es wie üblich: Zum Zuge kommt, wer zuerst bestellt oder wer über die besten Beziehungen verfügt. Der Rest muss sehen, wo er bleibt.

Und so legt der Halbleitermangel selbst die mächtige Autoindustrie teilweise lahm. Das eigentlich Erstaunliche: Schon im Frühjahr mussten erste Fabriken für wenige Wochen schließen, und im Herbst ist ein Ende immer noch nicht absehbar. Im Gegenteil: Das Opel-Werk in Eisenach wird vom neuen Eigentümer Stellantis gleich bis zum Jahresende dichtgemacht und die Mitarbeiter per Federstrich und ohne Mitsprache wieder in Kurzarbeit samt Einkommenseinbußen geschickt. Den Aufschwung nach der Coronakrise haben sich nicht nur die Opelaner dann doch etwas anders vorgestellt.