Am U-Bahnhof Potsdamer Platz. Foto: dpa/Christoph Soeder

Immerhin werden in Berlin und Brandenburg die Fahrpreise nicht angehoben. Das wäre wirklich das falsche Signal nach den massiven Fahrgastverlusten in der Corona-Pandemie. Darüber hinaus muss deutlich mehr Geld als bisher in den Ausbau des Bahn- und Busangebots in der Region fließen.

Als Vorlauf einer schönen neuen Nahverkehrswelt müssen vor allem schnell Busse die großen Lücken schließen, die insbesondere in der Mark klaffen. Es muss ein verlässliches, regelmäßiges öffentliches Nahverkehrsangebot auch für die kleinen Dörfer geben. Ohne eine zuverlässige und komfortable Alternative zum Auto wird die Verkehrswende nicht klappen. Busse sollten weder zu früh noch zu spät fahren, diese Selbstverständlichkeit muss man leider immer wieder betonen. Und entweder muss der Takt so dicht sein, dass ein verpasster Anschluss nicht alle Pläne auf den Haufen wirft, oder es muss mehr Luft für eventuelle Verspätungen im Fahrplan eingeplant werden. Fahrzeuge und Stationen sollten nicht das Gefühl vermitteln, dass man halt der dumme Rest ist, der sich kein Auto leisten kann. Besonders weit hinten sind da die Berliner U-Bahnhöfe mit den nicht enden wollenden Bauarbeiten und auch die oft vollgesprühten Züge.

Richtig in Gang kommen muss auch der Ausbau der Schienennetze. Mit mehr Gleisen, neuen Straßenbahnstrecken oder der Wiederinbetriebnahme stillgelegter Eisenbahnstrecken darf es nicht Jahrzehnte dauern, wenn wir beim Klima noch die Kurve kriegen wollen. Eine FDP in der Bundesregierung wird zwar sicher für weniger komplexe Genehmigungsprozesse zu haben sein, aber das nötige Geld für mehr Angebot wird sie wohl eher nicht herausrücken. Es muss sich noch zeigen, wie sehr eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen die Verkehrswende voranbringt. Bereits die erste rot-grüne Koalition im Bund hat in diesem Punkt deutlich versagt.