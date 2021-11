Nachfolgend für den Notfall ein paar kleine Tipps für die berufstätigen Eltern.

1. Vorbereitung der Kinderbetreuung: Frühzeitig mit dem Arbeitgeber absprechen, wie in diesem Notfall verfahren werden soll. Das Portal Abenteuer-Markt.de bietet speziell Unternehmen und Selbstständigen auch eine Online-Kinderbetreuung an. Je nachdem wie die aktuellen Corona-Regeln sind, sollten auch Babysitter und Großeltern im Falle einer Kita- und Schulschließung einbezogen werden. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, auf Au Pair zurückzugreifen.

2. Spiel-Bastel-Ideen: Es gibt im Internet viele Anregungen, wie Eltern ihre Kinder zu Hause beschäftigen können - auch während einer Besprechung oder Videokonferenz. Ideen gibt es bei Pinterest, in Mama-Blogs oder auf dem Portal Abenteuer-Markt.de mit über 800 Ideen. Das Besondere: Alle Bastelideen sind ausgewählt, ausprobiert und für die jeweiligen Altersstufen geeignet.

3. Bastelausstattung und Aufbewahrung: Wer mit kleinen Kindern bisher noch keine Grundausstattung zum Basteln hat, sollte sich unbedingt eine zulegen. Dazu gehören Schere, Malzeug, buntes Papier und Malkittel. Achten Sie bei der Aufbewahrung darauf, dass Kinder an einfache Materialen wie Papier und Buntstifte jederzeit herankommen. Kleber und hochwertige Materialien wie Glitzerpapier oder Klebesteine sind gesondert aufzubewahren.

4. Kamillentee und Lieblingsgetränk: Mit kleinen Kindern in Pandemiezeiten zu Hause zu sein, sorgt für einen erhöhten Adrenalinspiegel. Eltern sollten auch auf sich achten, wenn sie gestresst sind. Wer aus Erfahrung weiß, wann die Anstrengung zunimmt, sollte mit den passenden Vorräten vorsorgen, egal ob mit einem Getränk wie Kamillentee, Schokolade oder kleine Leckerbissen, die im Alltag entspannen.

5. Haushaltstraining: Dürfen die Kinder im Haushalt helfen? Müssen sie in solchen Notfällen helfen? Dabei hilft ein gemeinsamer Haushaltsplan. Damit es aber keinen unnötigen Streit gibt, ist zu empfehlen, die Kinder bei der Planung, wer was tut, mit einzubeziehen. PI/nd