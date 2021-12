Die ersten Abgeordneten sind aufgefordert, ihre Stimmzettel abzuholen. Foto: nd/Claudia Krieg

Der Weihnachtsmann ist schon da. Er trägt über seinem roten Mantel eine Deutsche Wohnen & Co Enteignen-Weste. Für Wünsche ist er an diesem Tag nicht zuständig. Derweil die Landesspitzen von SPD, Grünen und Die Linke im Deutschen Historischen Museum den Koalitionsvertrag unterzeichnen, stehen schon seit 8.30 Uhr etwa 100 Menschen der Initiative Deutsche Wohnen & Co Enteignen vor dem Parlamentsgebäude und zeigen, was ihnen im Bezug auf die Regierungsübergabe wichtig ist: Die Berliner*innen haben im September mit deutlicher Mehrheit für eine Vergesellschaftung großer, profitorientierter Wohnungskonzerne gestimmt. Dieses Wahlergebnis findet sich allerdings nicht annähernd in einem Bekenntnis zur Umsetzung im Koalitionsvertrag wieder, der just in diesem Moment in Kraft tritt. Daneben kritisiert die Initiative die einseitige Ausrichtung des Koalitionsvertrags auf privaten Neubau.

Im Besucherbereich des Plenarsaals trudeln währenddessen Senator*innen ein, die sich an diesem Tag vorerst aus der Landesregierung verabschieden. Dilek Kalayci freut sich auf der Tribüne mit den Pressevertreter*innen: »Jetzt kann ich mal Ihre Perspektive sehen.« Michael Müller und Dietmar Woidke stehen beieinander und plaudern. Ebenfalls auf der Tribüne sind die zukünftige Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) und Katja Kipping (Linke) im Gespräch. Seitens der Linkspartei wurde zuletzt immer wieder betont, welch herausragende Bedeutung die Besetzung des Sozialressorts für die kleinste Koalitionspartei hat. Auf Kipping ruhen insofern hohe Erwartungen, die zu erfüllen man ihr aber auch vielerorts zutraut. Als die zukünftige Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) eintrifft, gibt es ein kurzes Gespräch unter den ehemaligen Bundespolitikerinnen.

Bevor die neue Regierung vereidigt wird, erhalten die scheidenden Senator*innen Michael Müller, Dilek Kalayci, Matthias Kollatz, Sandra Scheeres (alle SPD), Regine Günther, Ramona Pop (beide Grüne), Dank, Applaus und Standing Ovations. Besonders auffällig ist der große Beifall für Elke Breitenbach (Linke), deren Engagement für geflüchtete Menschen herausgehoben wird. Auch Sebastian Scheel (Linke), der nicht nur als Stadtentwicklungssenator ausscheidet, sondern auch sein Amt in der Fraktion niedergelegt hat, wird gewürdigt, zumal er mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Mietendeckel und Vorkaufsrecht in seiner Amtszeit zwei bittere Gerichtsurteile einstecken musste. In den Reihen der Opposition zeigt man sich währenddessen betont desinteressiert.

Giffey und Saleh belohnen Gefolgschaft - SPD stellt überraschendes Personaltableau für neue Senats- und Staatssekretärsposten vor.

Gegen 10.20 Uhr beginnt dann die Abstimmung zur Wahl des zukünftigen Landesoberhaupts Franziska Giffey. Alle Abgeordneten sind einzeln aufgerufen, sich ihren Wahlzettel abzuholen und dann in einer der zwei aufgestellten Wahlkabinen ihr Kreuz für oder gegen die SPD-Spitzenpolitikerin zu machen. 74 Stimmen müssen mindestens zusammen kommen. Um 10.36 Uhr hat auch Franziska Giffey selbst ihren Wahlzettel parat. Bis zur geplanten Vereidigung wird nun noch etws Zeit vergehen.