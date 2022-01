Hans-Georg Maaßen versuchte vergeblich, für die CDU in den Bundestag einzuziehen. Foto: dpa / Michael Reichel

Provokation und Relativierung: Diese beiden Elemente waren lange Zeit stilprägend für die politische Strategie der AfD. Zwei Schritte vor, einen zurück – so lassen sich Grenzen des Sagbaren verschieben, ohne sich die Hände allzu schmutzig zu machen. Man habe das ja gar nicht so gemeint.

Interessant ist nun, dass Hans-Georg Maaßen ähnlich agiert. Erst provozieren, und zwar gleich doppelt: Der Ex-Verfassungsschutzchef, der für die Südthüringer CDU vergeblich in den Bundestag einzuziehen versuchte, verbreitete auf Twitter Verschwörungstheorien zu Corona-Impfungen. Er bewarb ein Video des Professors Sucharit Bhakdi, der einst behauptete, die Juden hätten von den Nazis das »Erzböse« gelernt. Dann relativieren: Er sei ja gar nicht gegen Impfungen, schrieb Maaßen in einem Brief an Parteimitglieder. Nur habe er als Kind Impfschäden erlitten, behauptete er.

Die AfD konnte sich auch deshalb radikalisieren, weil Provokateure und völkische Kräfte immer stärkeren Einfluss erhielten und die vermeintlich Harmlosen und Moderaten mit ihnen kooperierten. Diesen Fehler darf die CDU nicht wiederholen. Ganz im Gegenteil: Sie muss derartige Versuchungen sofort im Keim ersticken. Bundesvorstandsmitglied Karin Prien hat vollkommen recht: Die CDU muss Hans-Georg Maaßen rauswerfen!