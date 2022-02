Wenn die Eltern zu Hause mit ihrem Kind gemeinsam lernen. fragen sie sich oftmals: Wie gehe ich dabei sinnvoll vor? Foto: DPA/ROLAND WEIHRAUCH

Wie groß die in den zurückliegenden fast zwei Jahren entstandenen Lernlücken bei den Schülerinnen und Schülern wirklich sind, zeigt sich in diesen Tagen schwarz auf weiß. Bleiben die Noten hinter den Erwartungen zurück, fragen sich die Eltern, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können, das Schuljahresziel dennoch zu erreichen.

Hierzu gibt der Studienkreis Eltern in kostenlosen Webinaren eine Fülle an praktischen Tipps.

Im Februar Online-Vorträge für Eltern zu unterschiedlichen Themen

Im Februar hält eine Lernexpertin des Studienkreises drei Online-Vorträge für Eltern. Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter studienkreis.de/webinare. Die Webinare sind je eine halbe bis eine dreiviertel Stunde lang. Via Chat sind Fragen möglich. Das Webinar »Wie lernt mein Kind am besten?« findet am 28. Februar ab 17.30 Uhr statt. Darin erhalten Eltern sieben praktische Tipps, wie sie ihr Kind zu Hause beim Lernen unterstützen können.

Nicht nur fachliche Lücken, sondern auch mangelnde Lernmotivation haben vielen Schülerinnen und Schülern insbesondere während der letzten Monate das Lernen erschwert. In dem Webinar »Mein Kind hat keine Lust - Tipps gegen die Null-Bock-Stimmung« bekommen Eltern Rat, wie sie ihr Kind wieder zum Lernen motivieren können. Der nächste Termin ist der 16. Februar ab 17.30 Uhr.

Auch Konzentrationsschwierigkeiten können eine Ursache für schlechte Noten sein. »Mein Kind kann sich nicht konzentrieren - was Eltern tun können« ist der Titel des dritten Webinars. Darin erfahren Mütter und Väter, wie sie zu Hause gute Voraussetzungen schaffen können, damit ihr Kind konzentriert lernen kann. Die Teilnahme ist am 17. Februar ab 17.30 Uhr möglich.

»Eltern liegt die Rolle des Nachhilfelehrers meistens nicht besonders gut«, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis. »Nicht in erster Linie wegen fehlenden Fachwissens, sondern vor allem wegen der emotionalen Nähe zum eigenen Kind. Als Mutter oder Vater kann man aber trotzdem eine Menge tun, damit das Kind gute Lernbedingungen vorfindet und sich mit seinen schulischen Problemen verstanden fühlt«. Für die fachliche Förderung sei dagegen Unterstützung von außen angeraten.

Verzahnung von Präsenz-Nachhilfe mit digitalen Lernelementen

Der Nachhilfeanbieter Studienkreis setzt dabei auf das sogenannte Blended Learning, also auf die intelligente Verzahnung von Präsenz-Nachhilfe mit digitalen Lernelementen. Dadurch erhalten die Schülerinnen und Schüler des Instituts auch außerhalb der Nachhilfestunden Online-Support via Live-Chat, Lernvideos und mit digitalen Übungen.

Über eine App führen die Kinder und Jugendlichen zunächst einen fachbezogenen Lerncheck durch und bewegen sich anschließend dort in Begleitung ihrer Lehrkraft auf ihrem persönlichen Lernpfad. Thomas Momotow: »Auf diese Weise erhält die Präsenznachhilfe eine sinnvolle Ergänzung.« Die Eltern bekommen gleichzeitig über die App detailliert Einblicke in die Unterrichtsinhalte und Lernfortschritte ihres Kindes.

Studienkreis-Abgebot: Nachhilfe und schulbegleitender Förderunterricht

Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern.

Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten.

An einigen ausgewählten Standorten unterstützt der Studienkreis mit speziellen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben.

