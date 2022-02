Die Spritpreise in Deutschland haben zum Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht - insbesondere für Berufspendler eine extreme Belastung Foto: Peter Kneffel/dpa

Die meisten werden sich nicht freuen, wenn die nächste Heizkostenrechnung ins Haus flattert. Laut einer neuen Umfrage gaben 80 Prozent der Befragten in Deutschland an, sich deswegen Sorgen zu machen. Vielen Autofahrer*innen wird der Blick auf die Zapfsäule vermutlich den Rest geben. Es liegt auf der Hand: Es muss etwas wegen der steigenden Energiepreise gemacht werden, nur ist eine pauschale Mehrwertsteuersenkung für Energie der falsche Weg.