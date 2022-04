Der Schmerz der Überlebenden: Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert um ihren Mann, der in dem Kiewer Vorort Butscha getötet wurde. Foto: picture alliance/dpa/AP | Rodrigo Abd

Die Zahl der in Butscha mutmaßlich von russischen Soldaten getöteten Zivilisten steigt. Nach dem Abzug von Moskaus Truppen aus dem Kiewer Vorort seien fast 340 Leichen geborgen worden, berichtet das ukrainische Medienportal »Nowoje Wremja« am Montagmorgen unter Berufung auf einen lokalen Bestattungsdienst. Tags zuvor lag die Zahl der Getöteten in der Stadt noch bei 280. Insgesamt wurden in den rückeroberten Orten um Kiew 410 Leichname gezählt, meldete die ukrainische Staatsanwaltschaft am Sonntag.

Ukrainische Medien rechnen mit dem Fund weiterer Toter: Dem Bestattungsdienst in Butscha seien mindestens 20 weitere Fundplätze von Leichen im Stadtgebiet bekannt, schreibt »Nowoje Wremja«. Viele Menschen seien provisorisch in Gemüsegärten und Hinterhöfen begraben worden. Es gebe keine endgültige Liste der Getöteten. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Augenzeugen berichten über die gezielte Tötung ukrainischer Zivilisten in Butscha. In einem Interview des russischsprachigen polnischen Staatssenders Belsat schildert ein Anwohner der Stadt die Erschießung von acht Ukrainern. Russische Soldaten hätten zuvor überprüft, welcher der Einwohner in der Zeit zwischen 2014 und 2018 auf Seiten der ukrainischen Armee im Donbass gekämpft habe. Die russischen Soldaten hätten auch nach Tattoos gesucht - offenbar auf der Suche nach Anzeichen für eine Nazi-Zugehörigkeit der Männer. Die Tötungen seien durch Kopf- und Herzschüsse erfolgt.

Eine weitere Hinrichtung in Butscha beschreibt ein am Sonntag veröffentlichter Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, der sich auf Schilderungen von Augenzeugen stützt. Demnach sollen russische Soldaten Anfang März fünf Ukrainer in Butscha festgenommen, in die Knie gezwungen und einem von ihnen in den Hinterkopf geschossen haben. Das Schicksal der anderen Männer ist unbekannt. In einem Bericht der britischen BBC berichten andere Einwohner, russische Soldaten hätten bei ihrem Rückzug aus Butscha willkürlich auf ukrainische Zivilisten geschossen, die ihnen zufällig in den Weg kamen.

»So wird der russische Staat ab jetzt wahrgenommen werden«, kommentierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache das Blutbad in Butscha. »Eure Kultur und eure Menschlichkeit sind zusammen mit den Ukrainern und Ukrainerinnen gestorben.« Das russische Verteidigungsministerium wies die Berichte aus Butscha am Sonntag als »Inszenierung« und »Provokation« zurück.