Ingelore Prochnow (in der Mitte) vor der Lagermauer Ravensbrück Foto: Dokfilmwoche

Das ers­te Bild ist idyl­lisch. Wir sehen einen See, das Was­ser rauscht. Links ragt ein wenig Schilf ins Bild, am Him­mel hän­gen graue, schwe­re Wol­ken. Rechts, hin­ter dem See ste­hen gro­ße Bäu­me, ihre Kro­nen sind dicht bewach­sen und kräf­tig grün. Irgend­wo kurz hin­ter den Bäu­men beginnt eine mas­si­ve gro­ße Mau­er. Sie drängt sich ins Bild und zer­teilt es.

»Ich stand dort und schau­te mich um. Sah die stil­le, fried­vol­le Land­schaft – auf der ande­ren Sei­te des Sees die Sil­hou­et­te des Städt­chens Fürs­ten­berg, Boo­te auf dem Was­ser, eine Idyl­le. Und nur weni­ge Meter ent­fernt, hin­ter der Mau­er, hat­te es 10 000-fachen Tod und Ver­nich­tung gege­ben, Bru­ta­li­tät und Unmensch­lich­keit. Trotz­dem hat­te dort, hin­ter der Mau­er, in einer der Bara­cken mein Leben begon­nen. Dort hat­te ich mein ers­tes Lebens­jahr ver­bracht. Ich konn­te das ein­fach nicht zusam­men­brin­gen. Die­se Erin­ne­rung an mei­ne ers­te Begeg­nung mit Ravens­brück hat sich mir unaus­lösch­lich ein­ge­brannt.«

Die Stim­me aus dem Off gehört Inge­lo­re Proch­now. Der Doku­men­tar­film »Gebo­ren in Ravens­brück« erzählt ihre Geschich­te. Inge­lo­re Proch­now wur­de im April 1944 hier im Frau­en­kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Ravens­brück in Bran­den­burg gebo­ren – und über­leb­te ein Jahr lang unter unvor­stell­ba­ren Bedin­gun­gen. Ihre Mut­ter war erst 19 Jah­re alt. Der Grund ihrer Inhaf­tie­rung: »Ver­kehr mit einem Polen«.

Ers­te eige­ne Erin­ne­run­gen hat Inge­lo­re Proch­now an das Flücht­lings­la­ger in Sie­gen, wo ihre Mut­ter sie in der Sil­ves­ter­nacht 1947/48 zurück­lässt. Inge­lo­re Proch­now wächst bei Adop­tiv­el­tern auf, denen sie ver­spre­chen muss, nicht nach ihrer Her­kunft zu for­schen. Erst nach dem Tod der Adop­tiv­el­tern fängt sie an zu recher­chie­ren. Sie erin­nert sich, wie sie fas­sungs­los vor ihrer Akte im Jugend­amt Det­mold saß: Das Kind Inge­lo­re Proch­now wur­de in einem Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger zur Welt gebracht.

In der Fol­ge beginnt eine jahr­zehn­te­lan­ge Recher­che, die der Film teils rekon­stru­iert, teils beglei­tet. Alles ist gut doku­men­tiert: Dicke Ord­ner und Notiz­hef­te, auf denen hand­ge­schrie­ben »Spu­ren­su­che« steht, unzäh­li­ge Akten, Brief­wech­sel, Doku­men­te, Auf­nah­men von Archiv­be­su­chen. In einer Sze­ne wird durch ein ver­gilb­tes Gebur­ten­buch aus dem Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger geblät­tert. Die ver­stor­be­nen Kin­der wur­den mit einem Kreuz gekenn­zeich­net – unzäh­li­ge der Ein­trä­ge sind mit einem Kreuz mar­kiert. 900 Kin­der wur­den in Ravens­brück gebo­ren, nur zwei bis drei Pro­zent haben über­lebt, meist jene, die erst im Früh­jahr 1945 zur Welt kamen.

Inge­lo­re Proch­now ist erfolg­reich bei ihrer Suche. Sie kann ihre leib­li­che Mut­ter aus­fin­dig machen; im Film erzählt sie von der Begeg­nung mit ihr. Von ihrer Mut­ter erfährt sie auch eini­ge weni­ge Details über ihren Vater. Erst an ihrem 67. Geburts­tag erhält sie Ein­sicht in sei­ne Akten.

Ihre Eltern hat­ten vor ihrer Ver­haf­tung auf einem Bau­ern­hof in Wels­le­ben gear­bei­tet – sie dienst­ver­pflich­tet, er als Zwangs­ar­bei­ter. Das Film­team beglei­tet Inge­lo­re Proch­now und ihren Mann bei einem Besuch des klei­nen Ortes. Eine alte Nach­ba­rin schaut aus einem Fens­ter, spä­ter sitzt Inge­lo­re Proch­now ihr im Wohn­zim­mer gegen­über. Die alte Frau erin­nert sich bruch­stück­haft. Nach dem Gespräch steht Inge­lo­re Proch­now drau­ßen im strö­men­den Regen: »Das war ein Zip­fel, den wir zu fas­sen gekriegt haben«, sagt sie. Sie wirkt bedrückt, dreht sich weg, kommt noch ein­mal zurück, zau­dert und läuft dann ent­schlos­sen die Stra­ße ent­lang, weg vom ehe­ma­li­gen Bau­ern­hof.

Inge­lo­re Proch­now gewährt im Film einen inti­men Ein­blick in ihre Geschich­te. Der Film berührt, ist aber an kei­ner Stel­le rühr­se­lig. Die Ent­schei­dung mit­zu­ma­chen sei ihr nicht leicht­ge­fal­len, erzählt sie. Aber die schlich­te Tat­sa­che, über­lebt zu haben, wenn auch ohne eige­ne Erin­ne­rung, ver­pflich­te sie. »Ich habe wirk­lich das Gefühl, ich muss da irgend­wie was auch wie­der gut­ma­chen den Frau­en gegen­über.« Gemeint sind ihre »Lager­müt­ter«, wie sie sie nennt. Denn allei­ne, da ist sich Inge­lo­re Proch­now sicher, hät­te ihre Mut­ter es nicht geschafft. »Das ist auch mit ein Grund, war­um ich mir das antue. (…) Wenn ich über­haupt hier sit­ze oder ste­he vor den Leu­ten, dann nur, weil da ganz vie­le dabei mit­ge­hol­fen haben.«

Vie­le Über­le­ben­de, die sich aktiv an ihre Inhaf­tie­rung in einem Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger erin­nern kön­nen, sind inzwi­schen ver­stor­ben. Die erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen, die damit ein­her­ge­hen, wer­den seit Jah­ren dis­ku­tiert. Inge­lo­re Proch­now hat sich auch des­we­gen ent­schie­den, beim Film mit­zu­ma­chen: Am Ende soll mehr übrig blei­ben und erzählt wer­den als das, was in einen Akten­ord­ner passt.

Gebo­ren in Ravens­brück: Deutsch­land 2021. Regie: Jule von Her­tell. Mit Inge­lo­re Proch­now, Hei­ke Rode, Klaus Proch­now, Frau Sonn­tag. 45 Min.

