Die Favoriten des FC Barcelona um Brandon Davies (l.) hatten gegen die Münchner mit Augustine Rubit große Probleme. Foto: imago/Javier Borrego

Kurz war im vier­ten Vier­tel noch ein­mal Hoff­nung auf­ge­kom­men, dass die Sen­sa­ti­on viel­leicht doch glückt. Am Ende aber senk­ten sich die Bli­cke – bei den Bas­ket­bal­lern des FC Bay­ern genau­so wie bei ihrem Anhang beim Public Viewing in einem Club im Münch­ner Glo­cken­bach­vier­tel. In die zunächst gro­ße Ent­täu­schung über die 72:81-Niederlage beim Titel­fa­vo­ri­ten FC Bar­ce­lo­na und den ver­pass­ten erst­ma­li­gen Ein­zug eines deut­schen Ver­eins ins Final Four der Euro­league misch­te sich hier wie dort aller­dings bald das Gefühl, auch viel erreicht zu haben. Das Team des FC Bay­ern in Bar­ce­lo­nas Hal­le Palau Blau­gra­na, direkt neben dem berühm­ten Fuß­ball­sta­di­on Camp Nou gele­gen, sprach jeden­falls viel von Stolz, den Haupt­run­den­ge­win­ner über­haupt in die­ser mit 2:3 ver­lo­re­nen Vier­tel­fi­nal­se­rie in das fünf­te und alles ent­schei­den­de Spiel gezwun­gen und ihn dort erneut stark her­aus­ge­for­dert zu haben.

»Ich war noch nie so stolz auf mei­ne Spie­ler wie heu­te«, sag­te Mün­chens Trai­ner Andrea Trinchie­ri: »Wir könn­ten jetzt stun­den­lang über Feh­ler spre­chen, doch sie haben heu­te Abend wie­der drei unglaub­li­che Vier­tel hin­ge­legt und sind dabei über unser Limit gegan­gen – so weit, wie es eben ging.« Bay­erns Geschäfts­füh­rer Mar­co Pesic lob­te die »groß­ar­ti­ge Leis­tung in der ers­ten Halb­zeit« und befand trotz aller Ent­täu­schung über das Aus: »Man kann nur gro­ßen Respekt haben vor den Jungs.« Und Ogn­jen Jar­amaz, mit 17 Punk­ten zweit­bes­ter Wer­fer der Münch­ner hin­ter Othel­lo Hun­ter mit 18 Punk­ten, erkann­te: »Das drit­te Vier­tel war der Knackpunkt.«

In der Tat hat­ten die Münch­ner das Spiel im drit­ten Abschnitt ver­lo­ren, den Bar­ce­lo­na mit sei­ner gan­zen Klas­se 29:15 klar domi­nier­te. In allen ande­ren Vier­teln aber waren die Bay­ern dem Top­fa­vo­ri­ten min­des­tens eben­bür­tig gewe­sen. Und das, obwohl ihnen die ver­letz­ten Leis­tungs­trä­ger Corey Wal­den und Dar­run Hil­li­ard fehl­ten. Nach einem ver­patz­ten Start ins Spiel hat­ten die Münch­ner mit einem 11:0‑Lauf von 4:9 auf 15:9 gestellt. Das ers­te Vier­tel gewan­nen sie mit 19:18, das zwei­te mit 18:13. Und auch im mit nur einem Punkt ver­lo­re­nen Schluss­vier­tel boten sie Bar­ça noch ein­mal Paro­li. Doch den Rück­stand durch das deut­lich ver­lo­re­ne drit­te Vier­tel konn­ten sie nicht mehr aufholen.

Vor dem Spiel hat­te Trinchie­ri von einer Rei­se in den »Rachen des Hais« gespro­chen, Pesic benutz­te die Meta­pher von einer vor­aus­sicht­li­chen »Wur­zel­be­hand­lung ohne Betäu­bung«. Doch dann waren es lan­ge Zeit die Münch­ner, die den Hai oder eben den Zahn­arzt quäl­ten. Weil es ein ins­ge­samt knap­pes Vier­tel­fi­na­laus war und die Sen­sa­ti­on im Bereich des Mög­li­chen lag, sag­te Pesic bei allem Lob für den Cha­rak­ter des Teams: »Wir sind rie­sig ent­täuscht, weil wir es schon wie­der nicht geschafft haben.« In der ver­gan­ge­nen Sai­son hat­ten die Münch­ner erst­mals und als ers­tes deut­sches Team die Play­offs der Euro­league erreicht. Damals schie­den sie bei Olim­pia Mai­land eben­falls nach einem 2:3 in der Best-of-5-Serie aus. Das ent­schei­den­de fünf­te Spiel hat­ten sie 89:92 ver­lo­ren. Nun war ihnen im Vier­tel­fi­na­le gegen Bar­ce­lo­na das nächs­te Novum gelun­gen, als sie das zwei­te Spiel bei den Kata­la­nen spek­ta­ku­lär 90:75 gewon­nen hat­ten. Es war ihr ers­ter Aus­wärts­sieg in den Play­offs der Euro­league gewesen.

Die Münch­ner schei­nen ihrem Ziel jedes Jahr ein Stück näher zu kom­men, ihrer Pla­nung sind sie dabei sogar vor­aus. Man habe in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren »über­per­formt«, hat­te Pesic schon vor dem fünf­ten Spiel in Bar­ce­lo­na gesagt. Ver­eins­prä­si­dent Her­bert Hai­ner hat­te es als »Wahn­sinn« bezeich­net, soll­te Trinchie­r­is Team das Final Four in Bel­grad vom 19. bis 21. Mai errei­chen. Das wur­de nun zwar ver­passt, aber die Bay­ern unter­mau­er­ten ihre Ambi­tio­nen, mit­tel- bis lang­fris­tig auch im Bas­ket­ball an Euro­pas Spit­ze zu kommen.

Wesent­lich dazu bei­tra­gen soll ihre neue Are­na, die im Herbst 2023 im Olym­pia­park eröff­net wer­den soll. Dort soll neben den Bas­ket­bal­lern der Bay­ern auch das Eis­ho­ckey­team des EHC Mün­chen spie­len und von den Vor­zü­gen der hoch­mo­der­nen Mehr­zweck­hal­le mit ihren 11 500 Zuschau­er­plät­zen pro­fi­tie­ren. Allein wegen der um rund 5000 Plät­ze höhe­ren Kapa­zi­tät im Ver­gleich zur jet­zi­gen Spiel­stät­te kön­ne man mit der neu­en Hal­le »eine gan­ze Men­ge mehr bewe­gen«, hat­te Bay­erns Ehren­prä­si­dent Uli Hoe­neß jüngst gesagt. »Ich erwar­te einen rich­ti­gen Schub, ganz abge­se­hen davon, dass du wirt­schaft­lich ganz ande­re Mög­lich­kei­ten hast.« Auch die Fuß­bal­ler hät­ten nach dem Umzug in die neue Are­na 2005 »einen Rie­sen­schritt gemacht«.

Ein sol­cher soll auch den Bas­ket­bal­lern gelin­gen. Sport­lich waren sie gegen Bar­ce­lo­na schon nah dran. »Sie haben eine unglaub­li­che Sai­son gespielt«, lob­te Trinchie­ri sei­ne Spie­ler. Been­det ist die­se Spiel­zeit für sie aber nur in der Euro­league. In der Bun­des­li­ga geht es schon am Frei­tag in Ulm wei­ter, ehe die wei­te­ren Haupt­run­den­spie­le gegen Göt­tin­gen am Sonn­tag und Alba Ber­lin am Diens­tag anste­hen. Danach fol­gen für die Bay­ern die Play­offs um den Meistertitel.