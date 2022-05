Klare Ansage für das Entscheidungsrecht jeder Frau über ihren Körper Foto: AFP/Alex Wong

Die wah­re Rechts­pfle­ge ist die stärks­te Säu­le einer guten Regie­rung, steht in gro­ßen Let­tern auf dem Gebäu­de des New Yor­ker Bezirks­ge­richts. Was wah­re Rechts­pfle­ge bedeu­tet und was eine gute Regie­rung, dar­über lässt sich die­ser Tage mehr strei­ten denn je, seit die Tages­zei­tung »Polí­ti­co« am Mon­tag­abend (Orts­zeit) ein inter­nes Doku­ment des Supre­me Court ver­öf­fent­lich­te. Laut die­sem soll das pas­sie­ren, wovor vie­le Femi­nis­tin­nen seit Mona­ten, gar Jah­ren war­nen: Das grund­sätz­li­che Recht auf Abtrei­bung, hier­zu­lan­de unter dem Gerichts­ur­teil Roe vs. Wade bekannt, soll nach 49 Jah­ren auf­ge­ho­ben wer­den. Eine Ent­schei­dung, mit der neun Bundesrichter*innen über das Schick­sal aller Men­schen mit Ute­rus in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten bestim­men würden.

Die Mel­dung von »Polí­ti­co« schlug ein wie eine Bom­be. In den sozia­len Medi­en und von Cele­bri­tys wur­de die Nach­richt geteilt, kom­men­tiert und vie­ler­orts kri­ti­siert und ver­ur­teilt, und sofort orga­ni­sier­ten Akti­vis­tin­nen Pro­test­ak­tio­nen für den nächs­ten Tag im gan­zen Land. So auch in New York City am Foley Squa­re im Süden Man­hat­tans, den meh­re­re Gerichts­ge­bäu­de säu­men. Eini­ge Tau­send Men­schen fan­den sich am Diens­tag­nach­mit­tag dort ein, um gegen die dro­hen­de Ent­schei­dung des Supre­me Courts zu demonstrieren.

Die 27-jäh­ri­ge Ame­lia, die im ver­gan­ge­nen Jahr von San Fran­cis­co nach Brook­lyn zog, ist eine von ihnen. »Vie­le sagen: Wenn du über­rascht bist, warst du nicht auf­merk­sam genug. Aber ich bin trotz­dem scho­ckiert.« Ihre Mut­ter habe eine Abtrei­bung gehabt, erzählt die jun­ge Jour­na­lis­tin, die pri­vat auf der Demo ist. »Ohne, wäre ich wahr­schein­lich heu­te nicht am Leben. Bis zum heu­ti­gen Tag bereut sie ihre Ent­schei­dung nicht.« Von der Erfah­rung abzu­trei­ben, ohne dies zu bereu­en, berich­ten vie­le der Spre­che­rin­nen der Kund­ge­bung, auf der die Far­be grün über­wiegt, ange­lehnt an die vie­len Pro­test­be­we­gun­gen in Latein­ame­ri­ka, wo in den ver­gan­ge­nen Jah­ren Argen­ti­ni­en, Mexi­ko und Kolum­bi­en Abtrei­bun­gen lega­li­siert haben. Die Stim­mung am Foley Squa­re ist erhitzt und ruhig zugleich. Über den Demons­trie­ren­den röh­ren vier Hub­schrau­ber, bis offen­sicht­lich ist, dass es beim Skan­die­ren von Slo­gans blei­ben wird und kei­ne Aus­schrei­tun­gen zu befürch­ten sind.

Come­di­en­ne Amy Schu­mer, die zu Beginn der Demons­tra­ti­on eini­ge Wor­te sagt, ist genau­so auf­ge­bracht wie die Teil­neh­men­den. »Ich erzäh­le Wit­ze – aber die­ses Gericht ist ein Witz«, sagt sie, bevor sie dar­an erin­nert, dass die Mehr­heit des Lan­des pro-choice ist, also für das Recht auf Abtrei­bung. »Wir wer­den uns ver­dammt noch mal weh­ren!«, ruft sie ins Mikro und räumt dann die Büh­ne für Leti­tia James, Gene­ral­staats­an­wäl­tin des Bun­des­staa­tes New York. James, die sich schon seit lan­gem für das Recht auf Abtrei­bung ein­setzt, spricht erst­mals öffent­lich über ihre eige­ne Erfah­rung: »Als ich vor vie­len Jah­ren gera­de zur Stadt­rä­tin gewählt wur­de, stand ich vor der Ent­schei­dung, ob ich abtrei­ben sol­le oder nicht. Ich bin mit Stolz zu Plan­ned Paren­t­hood gegan­gen, und ich wer­de mich vor nie­man­dem ent­schul­di­gen!« Zudem ver­spricht sie, dass ein Fonds ein­ge­rich­tet wer­de, um Men­schen, die aus ande­ren Staa­ten nach New York reis­ten, Abtrei­bun­gen zu finanzieren.

Vie­le der Spre­che­rin­nen, die in den nächs­ten zwei­ein­halb Stun­den ans Mikro tre­ten – Poli­ti­ke­rin­nen, Vor­sit­zen­de von Ver­ei­nen, Ehren­amt­li­che und eine jun­ge Frau namens Athena, die davon berich­tet, wie sie als 17-Jäh­ri­ge wochen­lang all ihr Geld zusam­men­krat­zen muss­te, um ein Bus­ti­cket von ihrem Hei­mat­staat Mas­sa­chu­setts nach Con­nec­ti­cut zu bezah­len, wo Abtrei­bun­gen auch ohne elter­li­che Ein­wil­li­gung legal waren – erin­nern dar­an, dass der Kampf für das Recht auf Abtrei­bun­gen inter­sek­tio­nal ist. Denn es sei­en vor allem quee­re Per­so­nen, Frau­en of Color, Immi­gran­tin­nen (gera­de jene ohne Doku­men­te oder mit man­geln­den Sprach­kennt­nis­sen) und Men­schen aus ein­kom­mens­schwä­che­ren Haus­hal­ten, die unter einem Abtrei­bungs­ver­bot zu lei­den hätten.

Auch kri­ti­sche Wor­te gegen die Poli­zei und gegen den Law-and-Order-Bür­ger­meis­ter Eric Adams, der durch Abwe­sen­heit glänzt, wer­den geäu­ßert. Repro­duk­ti­ons­ge­rech­tig­keit müs­se im Kern anti­ka­pi­ta­lis­tisch sein, erin­nert eine ande­re Spre­che­rin. Vie­le der Frau­en for­dern Gesund­heits­vor­sor­ge für alle als Ant­wort auf die Ungleich­heit, »unab­hän­gig vom sozio­öko­no­mi­schen Sta­tus, der Haut­far­be, des Jobs oder ob es um Abtrei­bung oder Geburt geht«, wie eine Kran­ken­pfle­ge­rin aus Brook­lyn sagt. Bev Til­le­ry vom New York City Anti-Vio­lence Pro­ject wird noch deut­li­cher: »Das ist ein Angriff vom Supre­me Court«, wäh­rend ande­re dar­an erin­nern, dass die Auf­he­bung von Roe vs. Wade die Tür öff­nen könn­te, um wei­te­re, sicher geglaub­te Errun­gen­schaf­ten und Geset­ze vor allem für LGBTQ-Men­schen rück­gän­gig zu machen. Wie es im Supre­me Court jetzt wei­ter­geht, steht in den Ster­nen. Eins ist klar – der Kampf gegen den Rechts­ruck hat gera­de erst begon­nen. Für den 14. Mai wird lan­des­weit zu einem Mas­sen­pro­test auf­ge­ru­fen. Die Sor­ge und Wut der US-Ame­ri­ka­ne­rin­nen ist berech­tigt: Soll­te Roe vs. Wade gekippt und somit die Ver­ant­wor­tung auf die ein­zel­nen Bun­des­staa­ten abge­ge­ben wer­den, sind 26 von ihnen bereit, Abtrei­bun­gen augen­blick­lich zu kriminalisieren.