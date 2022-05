Bei einem schlechten Abschneiden seiner Tories könnte es um den britischen Premier Boris Johnson einsam werden. Foto: dpa/Adrian Dennis

Boris John­son setzt sich für Fotos gern in Sze­ne. Er zeigt sich beim Rund­gang in der ukrai­ni­schen Haupt­stadt Kiew mit Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj, sonnt sich vor indi­schen Tem­peln oder lässt sich in Schlips und Anzug beim Kicken im nord­eng­li­schen Bury fil­men. Doch der Ver­such, damit bei ukrai­nisch­stäm­mi­gen Wäh­lern, in Groß­bri­tan­ni­en ansäs­si­gen Hin­dus oder Fuß­ball­freun­den zu punk­ten, scheint ihm der­zeit nicht zu gelin­gen. Gan­ze 29 Pro­zent der Bri­ten schät­zen nach Umfra­gen die Leis­tun­gen des kon­ser­va­ti­ven Pre­miers, bei 65 Pro­zent zei­gen die Dau­men nach unten. Damit sorgt er am 5. Mai aller Vor­aus­sicht nach für eine Kom­mu­nal­wahl­schlap­pe sei­ner Tories, die sei­ne poli­ti­sche Kar­rie­re been­den könnte.

Nicht alle Pro­ble­me der Regie­rungs­par­tei sind haus­ge­macht. Sprit‑, Ener­gie- und Lebens­mit­tel­prei­se stei­gen wegen der Öl- und Gas­ver­teue­rung in ganz Euro­pa rasant an. Ande­rer­seits ver­sag­te John­sons Finanz­mi­nis­ter, der Mil­lio­när Rishi Sunak, kata­stro­phal. In sei­ner jüngs­ten Rede zum Haus­halt schlug Sunak alle War­nun­gen in den Wind, die Ärms­ten im Land nicht vor den Fol­gen der Teue­run­gen zu schüt­zen. Er selbst ist mit einer Mil­lio­nen­er­bin und Steu­er­ver­mei­de­rin ver­hei­ra­tet und hat einen Hedge­fonds gegrün­det – eine sozia­le Absi­che­rung, die Gering­ver­die­nern nicht zur Ver­fü­gung steht. Da Sunak gleich­zei­tig Steu­ern und Abga­ben mit­ten in der Kri­se auf Rekord­ni­veau anhob, ist Sunaks Stern rapi­de gesun­ken.

Ein poli­ti­scher Riva­le weni­ger, mag sich Boris John­son gedacht haben. Doch der kon­ser­va­ti­ven Kam­pa­gne fehlt es an Sub­stanz: Dar­in wird sug­ge­riert, die Tories sei­en spar­sa­mer. Ange­sichts zahl­rei­cher Kor­rup­ti­ons­vor­wür­fe gegen die Tories füh­ren sie sich damit selbst ad absur­dum. Nun muss auch noch ihr Abge­ord­ne­ter Neil Parish wegen Por­no­kon­sums im Unter­haus den Hut neh­men. Auch dem Pre­mier las­ten sei­ne Ver­ge­hen wei­ter an. Ein­zel­hei­ten über Par­tys im Gar­ten sowie in der Dienst­woh­nung an John­sons Amts­sitz zum Höhe­punkt der Covid-Pan­de­mie wur­den nach und nach bekannt. Die Feten fan­den statt, obwohl die Regie­rung selbst jede Men­schen­an­samm­lung streng ver­bo­ten hat­te. Damit wur­de Dow­ning Street zum Tat­ort. Tau­sen­de sei­ner Lands­leu­te durf­ten zur sel­ben Zeit einem ster­ben­den Ange­hö­ri­gen nicht zum letz­ten Lebe­wohl die Hand geben, selbst die Queen muss­te in der Kapel­le allein sit­zen, als ihr Gemahl begra­ben wurde.

John­sons Ver­tu­schungs­ma­nö­ver haben sei­ne Lage nur ver­schlim­mert. Die Lon­do­ner Poli­zei ver­stand kei­nen Spaß und ver­häng­te gegen den Pre­mier – übri­gens auch gegen Sunak – eine Geld­stra­fe. Wei­te­re kön­nen fol­gen. Als ers­ter ertapp­ter Geset­zes­bre­cher in sei­nem Amt hat John­son immer­hin Geschich­te geschrie­ben. Ein Abschluss der Unter­su­chung der Vor­fäl­le durch die erfah­re­ne Beam­tin Sue Gray und eine wei­te­re durch einen Par­la­ments­aus­schuss ste­hen dem Pre­mier­mi­nis­ter noch bevor. Kei­ne rosi­gen Aus­sich­ten für Johnson.

Im Kern geht es bei den Wah­len am Don­ners­tag dar­um, wel­che öffent­li­chen Dienst­leis­tun­gen lokal künf­tig erbracht wer­den. Die Regio­nal­wah­len sind auch wegen deut­lich nied­ri­ge­rer Wahl­be­tei­li­gung nicht mit Par­la­ments­wah­len ver­gleich­bar. Zur Wahl steht ein Drit­tel aller Rats­man­da­te. Bereits beim zurück­lie­gen­den Kampf um die­sel­ben Sit­ze schnit­ten die Tories 2018 schlecht ab. In Lon­don, Man­ches­ter, Liver­pool und ande­ren Groß­städ­ten haben sie nicht mehr viel zu ver­lie­ren. Kon­ser­va­ti­ve Mei­nungs­ma­cher sta­peln nun ent­spre­chend tief, um nach­her mit angeb­lich uner­war­te­ten Sie­gen auf­zu­trump­fen. Die in Tory-Hand ver­blie­be­nen Stadt­be­zir­ke wackeln wegen John­sons Unbe­liebt­heit, etli­che Anhän­ger könn­ten dem Pre­mier durch Fern­blei­ben von den Urnen einen Denk­zet­tel verpassen.

Gleich­zei­tig hof­fen Labour und Libe­ral­de­mo­kra­ten, dass ihnen vie­le Sit­ze wie rei­fes Obst in den Schoß fal­len. Auch in Schott­land und Wales ste­hen die Tories unter Druck. Bei einem pro­gnos­ti­zier­ten Ver­lust von bis zu 750 Kom­mu­nal­man­da­ten land­auf, land­ab könn­ten bis­her unent­schie­de­ne Tory-Abge­ord­ne­te John­son von der Fah­ne gehen – aus Angst, wegen ihm ihre eige­nen Wahl­krei­se zu ver­lie­ren. Die nächs­ten Par­la­ments­wah­len ste­hen spä­tes­tens im Dezem­ber 2024 an.

Noch blie­be den Tories also genug Zeit, sich mit einem neu­en Vor­sit­zen­den zu rege­ne­rie­ren. In Fra­ge kämen etwa der nicht durch Mit­glied­schaft im John­son-Kabi­nett belas­te­te Ex-Minis­ter Jere­my Hunt oder die ehr­gei­zi­ge Außen­mi­nis­te­rin Liz Truss. Zwar ver­eh­ren eini­ge Frak­ti­ons­mit­glie­der Boris John­son, weil er für ihre Wahl­sie­ge 2019 sorg­te, doch Dank­bar­keit gehört nicht zu den Haupt­tu­gen­den in der Poli­tik. Für ein erfolg­rei­ches Miss­trau­ens­vo­tum müss­ten 54 der 358 Abge­ord­ne­ten der eige­nen Par­tei John­son ihre Unter­stüt­zung entziehen.