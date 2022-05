Feiern wie früher – doch nach über zwei Jahren Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nichts mehr,r wie es mal war. Foto: dpa | Jonas Walzberg

Als ob wir aus einem lan­gen, fried­li­chen Schlaf geris­sen wür­den – so fühl­ten sich die letz­ten zwei Jah­re an. Selig sam­mel­te sich die Spu­cke in unse­ren nai­ven Mün­dern ange­sichts einer rosi­gen, zuver­läs­si­gen Zukunft, die nicht viel Neu­es zu ber­gen schien. Aus unse­ren sor­gen­lo­sen Träu­men wur­den wir jäh geweckt – erst mit einer für die heu­ti­ge medi­zi­ni­sche Ent­wick­lung unvor­stell­ba­ren Pan­de­mie, dann mit einem für die der­zei­ti­gen mora­li­schen Anschau­un­gen noch unvor­stell­ba­re­ren Angriffs­krieg. Wie fra­gil sich unse­re demo­kra­ti­schen Struk­tu­ren ange­sichts unzu­frie­de­ner Mas­sen von Wissenschaftsleugner*innen erwie­sen haben, wie bru­tal der Feld­zug eines Dik­ta­tors den west­li­chen Fort­schritts­glau­ben gebro­chen hat – das mögen im Rück­blick Historiker*innen beur­tei­len. Was mir dage­gen als kei­nes­falls objek­ti­ver Beob­ach­te­rin mit­ten in die­ser Zeit der Unru­he und des Wan­dels ins Auge fällt, lässt sich weder quan­ti­ta­tiv aus­wer­ten noch durch sta­tis­ti­sche Daten­er­he­bun­gen bewei­sen. Des­halb kann es gut sein, dass bei all der Bewe­gung und Ver­än­de­rung von heu­te kei­nes mei­ner hier geschrie­be­nen Wor­te mor­gen noch stimmt.

Wäh­rend wirt­schaft­li­che und poli­ti­sche Affek­te reich­lich aus­ge­leuch­tet wer­den, ent­zieht sich eine Kate­go­rie jeder Ana­ly­se: Unse­re Trie­be, das heißt hier: unser Begeh­ren nach Sex und Rausch. Dabei zeigt sich in unse­rem Sexu­al­ver­hal­ten und Dro­gen­kon­sum mehr als in allen ande­ren Lebens­be­rei­chen, wie sich die unbe­wuss­ten Ein­stel­lun­gen der Men­schen in die­sen auf­wüh­len­den Zei­ten ver­än­dern. Und wo wür­de man die auf­rüt­teln­den, ent­zau­bern­den und beängs­ti­gen­den see­li­schen Aus­wir­kun­gen von Pan­de­mie und Krieg – auf die deut­sche Gesell­schaft, wohl­ge­merkt – deut­li­cher zu spü­ren bekom­men als an den­je­ni­gen Orten, deren Grund­prin­zi­pi­en gera­de aus Träu­me­rei­en, Ver­zau­be­rung und Sorg­lo­sig­keit bestehen? Ich spre­che hier von zwei Ber­li­ner Nacht­klubs, die mit genau die­sen Ver­hei­ßun­gen welt­weit nam­haf­te Insti­tu­tio­nen der elek­tro­ni­schen Musik­sze­ne gewor­den sind: der Kit­Kat­Club und das sagen­um­wo­be­ne Berg­hain. Bei­de gehö­ren nach und vor der Pan­de­mie­pau­se zu mei­nem wöchent­li­chen Reper­toire, und bei­de haben – ohne wil­lent­li­che Pro­gramm­än­de­rung – seit­dem gro­ße Ver­än­de­run­gen hin­ge­legt. Dass ein­schnei­den­de Ereig­nis­se psy­chi­sche Spu­ren hin­ter­las­sen, dürf­te ein All­ge­mein­platz sein. Aber sind sie gera­de an der Atmo­sphä­re sol­cher ohne­hin exzen­tri­scher Räu­me abzulesen?

Selbst­ver­ständ­lich betrifft mei­ne The­se nur einen bestimm­ten Per­so­nen­kreis, der für das Gan­ze der Gesell­schaft alles ande­re als reprä­sen­ta­tiv ist. Doch wel­ches Bild die­se zah­len­mä­ßig begrenz­te Grup­pe abgibt, zeigt beson­ders klar ver­schie­de­ne Extre­ma von Ver­hal­tens­wei­sen auf. Denn die Natur der im Kit­ty oder Berg­hain gesetz­ten Rah­men­be­din­gun­gen erfor­dert gera­de­zu Unver­nunft, Gedan­ken­lo­sig­keit und Irra­tio­na­li­tät. All dies sind Cha­rak­te­ris­ti­ka, die in den letz­ten zwei Jah­ren beson­ders in Mit­lei­den­schaft gezo­gen wur­den. Auf die Wie­der­eröff­nung der Ber­li­ner Klubs wur­de mit Vor­freu­de hin­ge­fie­bert. Als es nach meh­re­ren Anläu­fen geschah, wirk­te die Wie­der­be­le­bung der Tanz­kul­tur jedoch bei­na­he deplat­ziert: Noch ver­gan­ge­nen Herbst galt eine dif­fu­se Mas­ken­pflicht an den Bars, für das Berg­hain benö­tig­te man einen indi­vi­du­el­len »Pass« zur Nach­ver­fol­gung von Infek­ti­ons­ket­ten. Und nach weni­gen halb-aus­ge­las­se­nen Wochen­en­den setz­te die – wie­viel­te? – Coro­na­wel­le ein.

Die­sen Früh­ling gab es für die ers­ten Klub­näch­te kei­nen min­de­ren Ansturm; aber das bedrü­cken­de Wis­sen, dass in ein und dem­sel­ben Moment, wo wir auf der Toi­let­te unser Ket­amin zwi­schen Kar­ten und Han­dys mör­sern, ukrai­ni­sche Kran­ken­häu­ser, Schu­len und Thea­ter von der rus­si­schen Armee bom­bar­diert wur­den, trüb­te die scheu auf­kom­men­de Fei­er­lau­ne. Die­ser ekla­tan­te Wider­spruch zwi­schen der Welt außer­halb und der inner­halb der Klub­tü­ren ver­mit­tel­te ein nagen­des Schuld­ge­fühl, wenn nicht sogar ein Gefühl der Lüge und des Betrugs: Stär­ker denn je wur­de klar, wie fern von der kal­ten, grau­sa­men Wirk­lich­keit die­se dro­gen­durch­tränk­te und sex­ge­la­de­ne Welt auf der Tanz­flä­che und in den Dar­krooms war. Die eige­ne Freu­de erschien nicht nur unan­ge­mes­sen ange­sichts des Leids drau­ßen; sie schien auch unecht und trügerisch.

Gera­de die­ser letz­te Punkt ver­letzt eines der zen­tra­len Prin­zi­pi­en der Ber­li­ner Tech­no­sze­ne. Für einen Tag oder eine Nacht, manch­mal auch für meh­re­re, sol­len Rausch und Eksta­se zur ande­ren »Wirk­lich­keit« wer­den. Spä­tes­tens am Mon­tag­mit­tag nach dem Clo­sing fin­det sie natür­lich ihr Ende; aber bis dahin soll kein Gedan­ke an ihre Unna­tür­lich­keit, ihren che­misch ver­blen­de­ten Cha­rak­ter ver­schwen­det sein. Dass sich die­se ande­re »Wirk­lich­keit« auf so schmerz­li­che und nun­mehr offen­sicht­li­che Wei­se von der Wirk­lich­keit drau­ßen ent­frem­det hat, stellt die schein­haf­te Authen­ti­zi­tät, mit der sie vor eini­gen Jah­ren noch fröh­lich erlebt wer­den konn­te, in Fra­ge. Die­se Zwei­fel wir­ken sich vor allem auf den Dro­gen­kon­sum, in sei­ner Inten­si­tät und Ver­ab­rei­chungs­form, aus. Die Jah­re der Pan­de­mie wur­den von vie­len dazu genutzt, ohne Klub-Situa­ti­on als Recht­fer­ti­gungs­grund­la­ge so man­che Dro­gen­ab­hän­gig­kei­ten zu iden­ti­fi­zie­ren und bes­ten­falls the­ra­peu­tisch zu behan­deln. Außer­dem hat sich das Bewusst­sein, stän­dig dem Risi­ko einer Infek­ti­on aus­ge­setzt zu sein, tief in unse­re See­len ein­ge­schrie­ben. Gera­de bei den »Alten Hasen« – viel­leicht nicht so sehr bei der neu­en 2000er-Genera­ti­on, die erst jetzt aus­ge­hun­gert und aus­bruch­ar­tig auf ihre ers­ten eksta­ti­schen Ent­fes­se­lun­gen los­stürzt – konn­te ich des­halb einer­seits einen ver­hält­nis­mä­ßi­gen Rück­gang in der Men­ge und Art der Dro­gen­ein­nah­men beob­ach­ten, ande­rer­seits ein lei­ses Miss­trau­en gegen­über neu­en Begeg­nun­gen, die frü­her gedan­ken­los in jeder Klo­ka­bi­ne will­kom­men gehei­ßen wur­den. Die gren­zen­lo­sen Aus­schwei­fun­gen neh­men ab, die Wach­heit und Wach­sam­keit neh­men zu – bezeich­nen­der­wei­se gera­de bei den­je­ni­gen Gäs­ten, die nost­al­gisch auf die »guten alten« Zei­ten vor der Pan­de­mie und vor dem Krieg zurück­bli­cken, in der mehr »Stam­mis« als »Tou­ris« unter­wegs waren und nicht gefühlt ein Drit­tel aller Klub­be­kannt­schaf­ten von damals in gerad­li­ni­ger Fort­füh­rung ihrer »gesell­schaft­li­chen Exzen­trik« zusätz­lich zu Kin­ky-Par­tys nun auch Quer­den­ken­den-Demos frequentieren.

Ja, vie­les ist in die­sen Jah­ren – Jah­re der Aus­nüch­te­rung, der unbe­hag­li­chen Rea­li­sie­rung und des ver­stö­ren­den Auf­wa­chens – ans Licht gekom­men, was man lie­ber nicht wahr­ge­nom­men hät­te. Ich füh­le mich zu jung, um es sagen zu dür­fen, aber: Es wird nie wie­der so sein wie frü­her. Und viel­leicht ist das auch gut so.