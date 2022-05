Eigenheimbesitzer könnten mit ihren Photovoltaikanlagen auch Teil von Energie-Erzeugergemeinschaften werden. Foto: dpa

Ostern ist vor­bei und ab nächs­ter Woche wird das vom Wirt­schafts­mi­nis­ter gelie­fer­te »Oster­pa­ket« vom Bun­des­tag auf­ge­schnürt. Was dar­in für die Bür­ger­en­er­gie ver­packt ist, ist eher ent­täu­schend. Bis­her sol­len Wind- und Solar­pro­jek­te von Bür­ger­en­er­gie­ge­sell­schaf­ten ledig­lich von Aus­schrei­bun­gen aus­ge­nom­men wer­den. Den für Bür­ger­pro­jek­te wich­tigs­ten Punkt hat auch die Ampel-Regie­rung bis­her nicht voll umge­setzt, und zwar die Erneu­er­ba­ren-Richt­li­nie RED II der EU. Die­se ver­langt seit 2019 von den EU-Staa­ten, einen regu­la­to­ri­schen Rah­men zu schaf­fen, damit Erneu­er­ba­re-Ener­gie-Gemein­schaf­ten sich bil­den und wirt­schaft­lich arbei­ten kön­nen. Für ihren Strom sol­len die­se auch das Strom­netz nut­zen kön­nen und einen finan­zi­el­len Vor­teil davon haben, Ener­gie aus »ihrer« Anla­ge zeit­gleich und regio­nal zu verbrauchen.

Was mit einem so gedach­ten Ener­gy Sharing bun­des­weit mög­lich wäre, zeigt eine jetzt ver­öf­fent­lich­te und auf den Ber­li­ner Ener­gieta­gen prä­sen­tier­te Ana­ly­se des Insti­tuts für öko­lo­gi­sche Wirt­schafts­for­schung (IÖW). Ener­gy Sharing könn­te dem­nach etwa ein Drit­tel vom Aus­bau­ziel des »Oster­pa­kets« – 80 Pro­zent Öko­strom – erbringen.

Laut der Stu­die ent­spricht das einer Leis­tung von rund 75.000 Mega­watt, die bis 2030 durch direk­te Betei­li­gung von Bür­ge­rin­nen geschaf­fen wer­den kön­ne. Dafür könn­ten bun­des­weit rund 5900 neue Ener­gie­ge­mein­schaf­ten geschaf­fen wer­den, die rund 66.000 Mega­watt Wind­kraft an Land und 9000 Mega­watt Pho­to­vol­ta­ik neu instal­lie­ren wür­den. Der eige­ne Strom, so eine Haupt­an­nah­me, soll dabei aus einer Ent­fer­nung von bis zu 25 Kilo­me­tern von dort instal­lier­ter Wind­kraft oder Pho­to­vol­ta­ik bezo­gen wer­den kön­nen. Das Ener­gy Sharing erlau­be auch Haus­hal­ten mit gerin­gen finan­zi­el­len Mit­teln, an der Ener­gie­wen­de teil­zu­neh­men, beto­nen die Autorin­nen und der Auf­trag­ge­ber, das Bünd­nis Bürgerenergie.

So lie­ße sich laut der Stu­die das Aus­bau­ziel von 75.000 Mega­watt errei­chen, wenn sich jede*r erwach­se­ne Bürger*in mit 100 bis 200 Euro an den Inves­ti­tio­nen betei­lig­te. Das wür­de etwa ein Ach­tel der gesam­ten Inves­ti­ti­ons­kos­ten abde­cken; der »Rest« soll von Unter­neh­men, pri­va­ten Inves­to­ren, öffent­li­chen Kas­sen sowie mit Kre­di­ten auf­ge­bracht wer­den. Als Betei­lig­te an einer Ener­gy-Sharing-Gemein­schaft hät­te die Bür­ge­rin dann auch das Recht zu einem ver­bil­lig­ten Strom­be­zug. Bei den Ergeb­nis­sen der Stu­die sind aller­dings weni­ger die Aus­bau­zah­len wich­tig, son­dern viel­mehr, dass die Grund­idee, den erzeug­ten Strom tei­len zu kön­nen, end­lich gesetz­ge­be­risch umge­setzt wird.

Damit sich Bürger*innen aus ihren eige­nen Anla­gen übers Ver­teil­netz selbst ver­sor­gen kön­nen, sei auch ein genü­gend gro­ßes Betei­li­gungs­ge­biet nötig, das einen wirt­schaft­li­chen Betrieb ermög­li­che, beton­te Vio­la Thees­feld vom Bünd­nis Bür­ger­en­er­gie im Rah­men einer Dis­kus­si­on. Das Mit­ma­chen beim Sharing müs­se ähn­lich ein­fach sein wie der Wech­sel eines Strom­ta­rifs, so Thees­feld. »Ich wer­de ein­fach Mit­glied in die­ser Gemein­schaft, und dann habe ich das Recht auf einen güns­ti­ge­ren Strom­ta­rif. Es muss ein­fach, mach­bar und hän­del­bar sein.« Aus »anony­men« Wind­parks wür­den damit Pro­jek­te, mit denen sich die Leu­te iden­ti­fi­zie­ren können.

Bes­se­re Rege­lun­gen zum Ener­gy Sharing wür­den aber auch der Ener­gie­wen­de gene­rell hel­fen, erklär­te Caro­lin Däh­ling vom Öko­strom­an­bie­ter Green Pla­net Ener­gy. Strom zu tei­len sei der­zeit gar nicht mög­lich. Bis­her kön­ne der Bür­ger­strom, sofern EEG-geför­dert, übers Ener­gy Sharing auch nicht als Öko­strom ver­mark­tet wer­den, weil er den Weg über die Strom­bör­se neh­men müs­se und so sei­ne »grü­ne« Eigen­schaft verliere.

Dass sich in die­ser Rich­tung am »Oster­pa­ket« noch etwas ändert, konn­te Wirt­schafts­staats­se­kre­tär Oli­ver Kri­scher (Grü­ne) bei der Dis­kus­si­on nicht zusi­chern. Er ver­wies auf ein geplan­tes För­der­pro­gramm, um Bür­ger­ge­sell­schaf­ten bei den Pro­jekt-Vor­lauf­kos­ten zu unter­stüt­zen. Auch sei im neu­en Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Gesetz (EEG) eine Regio­nal­kenn­zeich­nung für Strom vorgesehen.

Der Fra­ge, wann die Erneu­er­ba­ren-Richt­li­nie der EU voll­stän­dig umge­setzt sein wird, wich Kri­scher am Ende aus. An der Res­sort­ab­stim­mung zum Regie­rungs­ent­wurf des neu­en EEG sei­en auch Leu­te betei­ligt gewe­sen, die Ener­gy Sharing kri­tisch sehen, ließ Kri­scher durch­bli­cken. Im Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um hät­te aber nie­mand etwas dage­gen, wenn der Bun­des­tag noch den einen oder ande­ren zusätz­li­chen Punkt ins »Oster­pa­ket« hineinbringe.