Migranten ohne deutschen Pass dürfen bei der Landtagswahl nicht abstimmen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rund 2,317 Mil­lio­nen Schles­wig-Hol­stei­ner haben bei der anste­hen­den Land­tags­wahl ein Stimm­recht. Vor­aus­set­zung ist ein deut­scher Pass und das Errei­chen des 16. Lebens­jah­res. Doch ein nicht uner­heb­li­cher Per­so­nen­kreis bleibt von der Wahl aus­ge­schlos­sen.

Die Rede ist von den Men­schen, die seit vie­len Jah­ren ihr Zuhau­se im Land zwi­schen den Mee­ren haben: Per­so­nen mit aus­län­di­schem Pass oder Staa­ten­lo­se. Um auf die­se mitt­ler­wei­le jahr­zehn­te­lan­ge andau­ern­de Aus­gren­zung auf­merk­sam zu machen, hat die grü­nen-nahe Hein­rich-Böll-Stif­tung zusam­men mit dem Flücht­lings­rat Schles­wig-Hol­stein in drei Städ­ten sym­bo­li­sche Wah­len abge­hal­ten. Das damit ver­bun­de­ne Zei­chen, sich für eine Aus­wei­tung des Wahl­rechts – ori­en­tiert am Auf­ent­halts­ort und nicht am Pass­do­ku­ment und der Her­kunft – stark zu machen, soll dabei die im Mit­tel­punkt ste­hen­de Bot­schaft an die poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­ger sein. Weni­ger wich­tig ist dage­gen das tat­säch­lich ermit­tel­te sym­bo­li­sche Wahl­er­geb­nis, das ohne­hin kei­nen reprä­sen­ta­ti­ven Cha­rak­ter erreicht.

Neben den Stimm­ab­ga­ben in Kiel, Neu­müns­ter und Geest­hacht war auch ein Online-Votum mög­lich. In Neu­müns­ter sind dafür eine ori­gi­na­le Wahl­ka­bi­ne und ‑urne mit­ten in der Innen­stadt auf­ge­stellt wor­den, beglei­tet vom Sozi­al­dienst Mus­li­mi­scher Frau­en (SMF), des­sen Mit­ar­bei­te­rin­nen für Fra­gen und Gesprä­che rund um die Akti­on zur Ver­fü­gung stan­den. Wäh­rend es von den drei Stän­den in Kiel hieß, es habe kei­ner­lei Zwi­schen­fäl­le gege­ben, berich­tet SMF-Pro­jekt­lei­te­rin Britt Kös­ter von ver­ein­zel­ten ras­sis­ti­schen Bemer­kun­gen durch deut­sche Pas­san­ten. Ein sym­bo­li­scher Wäh­ler aus Kiel-Met­ten­hof begrüß­te die Akti­on: »Ich woh­ne und arbei­te schon seit 47 Jah­ren hier in Deutsch­land und besit­ze immer noch kein Wahl­recht.« Aus Neu­müns­ter stammt die Beob­ach­tung, dass sich mehr Män­ner als Frau­en für eine Stimm­ab­ga­be ent­schie­den haben. Laut Kös­ter fan­den sich unter ande­rem Per­so­nen aus Jemen, Syri­en, Tür­kei und der Ukrai­ne an der Wahl­ur­ne ein.

Hohen Besuch erhielt der Akti­on­stand in Neu­müns­ter in Per­son von Ami­na­ta Tou­ré, eine der bei­den Spit­zen­kan­di­da­tin­nen der Grü­nen und in der nun abge­lau­fe­nen Legis­la­tur­pe­ri­ode stell­ver­tre­ten­de Land­tags­prä­si­den­tin. In Kiel schau­te der SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Mathi­as Stein an einem Stand vor­bei. Nata­lie Dem­mer aus dem Orga­ni­sa­ti­ons­team in Kiel bedau­er­te dabei vor allem die gerin­ge Wert­schät­zung des Stand­orts im Stadt­teil Met­ten­hof, wo sich von den eta­blier­ten Par­tei­en nie­mand bli­cken ließ.

Selbst­kri­tisch räum­te das Kie­ler Orga­ni­sa­ti­ons­team ein, dass die hohe Zahl ungül­ti­ger Stim­men als Rück­lauf (66 Erst‑, 52 Zweit­stim­men) ein­deu­tig dar­auf hin­deu­tet, dass die unter­schied­li­che Bedeu­tung von Erst- und Zweit­stim­me im Wahl­recht noch bes­ser hät­te erklärt wer­den müssen.

Als Auf­klä­rung dien­te ein Mus­ter-Wahl­zet­tel, dazu in unter­schied­li­chen Spra­chen die Basis­in­for­ma­tio­nen zum Wahl­recht in Papier­form bezie­hungs­wei­se als digi­ta­ler QR-Code. Zu allen 16 vom Lan­des­wahl­lei­ter zuge­las­se­nen Par­tei­en erfolg­te eine Kurz­in­fo anhand der Beschrei­bun­gen durch die Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bildung.

Ins­ge­samt über 250 abge­ge­be­ne Wahl­zet­tel doku­men­tie­ren für Nata­lie Dem­mer das poli­ti­sche Inter­es­se und den Wunsch an Teil­ha­be sowie Mit­wir­kung für die­se hier leben­de, aber aus­ge­grenz­te Bevöl­ke­rungs­grup­pe. Die ein­zi­ge Aus­nah­me im Wahl­recht bie­ten die Kom­mu­nal­wah­len, bei denen eben­falls ab 16 gewählt wer­den darf und als Her­kunft dann auch die Mit­glied­schaft in der Euro­päi­schen Uni­on den Weg zu einem Stimm­zet­tel frei macht.

Obwohl die von der Böll-Stif­tung durch­ge­führ­te sym­bo­li­sche Wahl nicht reprä­sen­ta­tiv ist, lohnt ein kur­zer Blick auf das ermit­tel­te End­ergeb­nis. Es unter­schei­det sich deut­lich von den Umfra­gen zur Land­tags­wahl. Bei den Zweit­stim­men hat­te die SPD mit 31,4 Pro­zent die Nase vorn. Dahin­ter lan­de­ten die Grü­nen (22,1) knapp vor der CDU (21,6) und deut­lich vor der Lin­ken (6,9) und der AfD (4,4), die es bei die­ser simu­lier­ten Wahl nicht mehr in den Kie­ler Land­tag schaf­fen würde.