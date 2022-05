Die Hongkonger Börse floriert, die Demokratie geht den Bach runter. Bei der Wahl am Sonntag zum Regierungschef tritt nur ein Kandidat an: Der Peking treue John Lee Foto: dpa/Kien Cheung

»Hal­lo an die unter­drück­ten Men­schen in Hong­kong!«, ver­kün­det Howard X mit stren­ger Stim­me in sei­nem Bewer­bungs­vi­deo. »Hier­mit erklä­re ich mei­ne Absicht, mich für die Wahl zum Chief Exe­cu­ti­ve zur Ver­fü­gung zu stel­len.« Der Mann, der in Aus­tra­li­en und Hong­kong auf­wuchs und eine ver­blüf­fen­de Ähn­lich­keit zu Nord­ko­reas Regie­rungs­chef Kim Jong-un hat, ist kein Unbe­kann­ter: Als Kim-Dou­ble hat er die ver­gan­ge­nen Jah­re nicht nur den nord­ko­rea­ni­schen Dik­ta­tor ver­ulkt, son­dern auch diver­se ande­re unde­mo­kra­ti­sche Staats­chefs. In Hong­kong ist er ein Promi.

»Ich habe mei­ne Unter­la­gen ein­ge­reicht«, erklär­te Howard X in einem Mit­te April auf You­tube ver­öf­fent­lich­ten Video, in dem er die oft mili­tan­te Rhe­to­rik von Kim Jong-un nach­ahmt. Nun wol­le er, als Kim-Dou­ble prä­de­sti­niert für hohe Posi­tio­nen, den wich­tigs­ten Job in der Hong­kon­ger Poli­tik. Was der Sati­ri­ker sagen will, ist offen­sicht­lich: Wenn Hong­kong am 8. Mai ein neu­es Regie­rungs­ober­haupt wählt, han­delt es sich kei­nes­wegs um eine Wahl im demo­kra­ti­schen Sin­ne. Sie ähne­le eher Chi­nas Nach­bar­land Nord­ko­rea: Von Frei­heit kei­ne Spur.

Tat­säch­lich steht der Sie­ger der Wahl vor­ab fest – nicht, weil die Kan­di­da­tur von Howard X nicht zuge­las­sen wur­de, son­dern weil über­haupt nur ein ein­zi­ger Mann zur Wahl steht: John Lee, ein hoher Beam­ter der Hong­kon­ger Büro­kra­tie und Weg­ge­fähr­te der nach fünf Jah­ren aus dem Amt schei­den­den Car­rie Lam. Somit ist vor dem Wahl­tag am Sonn­tag schon qua­si amt­lich: Der neue Chief Exe­cu­ti­ve, der Regie­rungs­chef von Hong­kong, heißt John Lee.

Ent­spre­chend gro­tesk ist der Wahl­kampf. Sei­ne Wahl­kampf­ver­an­stal­tun­gen hielt er zuletzt nicht in der Öffent­lich­keit ab, son­dern hin­ter ver­schlos­se­nen Türen. Sein Kam­pa­gnen­ma­na­ger Tam Yiu-chung erklär­te: »Das größ­te Pro­blem ist, dass wir die Pan­de­mie haben, sodass wir über­le­gen müs­sen, was wir alles tun kön­nen, ohne Ein­fluss auf die Pan­de­mie zu neh­men.« Dabei ent­steht der Ein­druck, dass Lee Volks­nä­he lie­ber ver­mei­det, weil sei­ne Popu­la­ri­tät begrenzt ist.

John Lee fährt außer Konkurrenz

John Lee zählt zu den peking­na­hen Poli­ti­kern und steht damit für jenes Regime, das über die ver­gan­ge­nen zwei Jah­re gegen erbit­ter­te Pro­tes­te einer gro­ßen Mehr­heit in Hong­kong aus einer ohne­hin lücken­haf­ten Demo­kra­tie eine Pseu­do­de­mo­kra­tie gemacht hat. Wie sehr Lee für den Sta­tus quo steht, ver­deut­licht sei­ne Vor­stel­lung von der anste­hen­den Amts­zeit: »Poli­ti­sche Reform wird kei­ne Prio­ri­tät in der sechs­ten Legis­la­tur der Regie­rung sein.« Was den Schutz von Jour­na­lis­ten angeht, sag­te er: »Hong­kong hat schon Pres­se­frei­heit.« Kaum ein unab­hän­gi­ger Beob­ach­ter wür­de die­sem Satz noch zustimmen.

Aber John Lee braucht die Zustim­mung nicht, denn er fährt außer Kon­kur­renz. »Ich wuss­te von Anfang an, dass ich nie­mals zur Wahl zuge­las­sen wer­den wür­de«, erklärt etwa das Kim Jong-un-Dou­ble Howard X auf Nach­fra­ge. »Von den gut 1400 Wahl­per­so­nen, die über die Kan­di­da­ten abstim­men, hät­te ich 180 Unter­stüt­zun­gen erhal­ten müs­sen.« Meh­re­re Mit­glie­der des Wahl­ko­mi­tees habe er kon­tak­tiert, aller­dings kei­ne ein­zi­ge Ant­wort erhal­ten. Bei der Zurück­hal­tung könn­te Angst davor eine Rol­le gespielt haben, mit Regie­rungs­kri­ti­kern auch nur in Kon­takt zu tre­ten. Schließ­lich ist Kri­tik in Hong­kong nicht mehr en vogue.

Nach 99 Jah­ren als bri­ti­sche Kolo­nie wur­de die 7,5‑Millionenmetropole im Jahr 1997 an Chi­na zurück­ge­ge­ben. Damals wur­de zwar ver­ein­bart, dass Hong­kong noch für zumin­dest 50 Jah­re einen Auto­no­mie­sta­tus genie­ßen wür­de, gemäß dem Leit­spruch »Ein Land, zwei Sys­te­me«. In Hong­kong wür­de es wei­ter­hin die Pres­se- und Mei­nungs­frei­heit sowie freie Wah­len geben.

Doch mit der Zeit zeig­te sich, wie die chi­ne­si­sche Natio­nal­re­gie­rung in Peking die­se Ver­ein­ba­rung immer wie­der zu schwä­chen ver­such­te. Die jun­ge Genera­ti­on von Hong­kon­gern, die mit libe­ra­len Rech­ten auf­ge­wach­sen waren, schlos­sen sich dar­auf­hin in einer rie­si­gen, dezen­tra­len Bewe­gung zusam­men. Im Jahr 2014 tra­ten sie die Regen­schirm-Pro­tes­te los, die die ver­spro­che­ne Demo­kra­tie einforderten.

Peking aber reagier­te mit dem Gegen­teil: Im Som­mer 2020 erließ die Regie­rung ein Sicher­heits­ge­setz für Hong­kong, das Kri­tik am Pekin­ger Ein-Par­tei­en-Sys­tem prak­tisch ver­bot und mit Gefäng­nis­stra­fen beleg­te. Zudem kann Per­so­nen, die in Hong­kong fest­ge­nom­men wer­den, seit­her in Fest­land­chi­na der Pro­zess gemacht wer­den. Die­ses Sicher­heits­ge­setz krem­pel­te Hong­kongs bis dato libe­ra­les Leben um und setz­te der Hong­kon­ger Auto­no­mie ein jähes Ende.

Ein Land, zwei Systeme

Pro­tes­te auf den Stra­ßen wur­den durch die Poli­zei unter­drückt, Tau­sen­de wur­den fest­ge­nom­men, die bekann­tes­ten Köp­fe der Demo­kra­tie­be­we­gung sit­zen im Gefäng­nis. Zudem muss­ten meh­re­re kri­ti­sche Zei­tun­gen schlie­ßen. Und im Hong­kon­ger Par­la­ment, das anders als der Chief Exe­cu­ti­ve direkt von den Men­schen gewählt wird, trat zuletzt die Oppo­si­ti­on geschlos­sen zurück. Meh­re­ren demo­kra­tisch ori­en­tier­ten Poli­ti­kern waren die Man­da­te ent­zo­gen wor­den, nach­dem sie west­li­che Sank­tio­nen gegen Hong­kong und Chi­na auf­grund der Schwä­chung der Demo­kra­tie unter­stützt hat­ten. Aus Pekin­ger Per­spek­ti­ve galt dies als staats­feind­li­che Akti­on.

Am Sonn­tag ist der Wahl­sieg eines peking­treu­en Kan­di­da­ten sicher­ge­stellt, auch weil das Wahl­sys­tem kaum Unsi­cher­hei­ten zulässt: Das 1462-köp­fi­ge Wahl­ko­mi­tee setzt sich vor allem aus Per­so­nen zusam­men, die die Pekin­ger Linie ver­tre­ten. So gewann vor fünf Jah­ren die eher unpo­pu­lä­re Car­rie Lam die Wahl. Damals hat­ten sich zumin­dest noch eini­ge getraut, alter­na­ti­ve Kan­di­da­ten zu unter­stüt­zen. Heu­te ist in Hong­kong vom Wind der Demo­kra­tie nichts mehr zu spüren.