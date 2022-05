Die Europäische Union hat bei der internationalen Geberkonferenz für die Ukraine ein neues Hilfspaket im Umfang von 200 Millionen Euro angekündigt. Foto: dpa/AP | Michal Dyjuk

Eine inter­na­tio­na­le Geber­kon­fe­renz für die Ukrai­ne hat in War­schau Zusa­gen von mehr als sechs Mil­li­ar­den Euro erbracht. Das sag­te Polens Regie­rungs­chef Mateusz Mora­wi­ecki zum Abschluss der Kon­fe­renz. Mora­wi­ecki zufol­ge wird das Geld »zur Unter­stüt­zung der Ukrai­ne und all jener ein­ge­setzt, die der Ukrai­ne hel­fen«. Polen hat mehr als drei Mil­lio­nen ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge auf­ge­nom­men. In Deutsch­land sind nach Aus­wer­tung des Bun­des­am­tes für Migra­ti­on und Flücht­lin­ge (Bamf) seit Kriegs­be­ginn mehr als 600 000 Men­schen aus der Ukrai­ne ange­kom­men. Die tat­säch­li­che Zahl könn­te aber nied­ri­ger sein.

Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) kün­dig­te in einer Video­bot­schaft zusätz­li­che 125 Mil­lio­nen Euro an huma­ni­tä­rer Hil­fe von Deutsch­land an. Auch EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von der Ley­en sag­te wei­te­re 200 Mil­lio­nen Euro an Ukrai­ne-Hil­fe zu. Das Geld sol­le ukrai­ni­schen Bin­nen­flücht­lin­gen zugu­te kom­men. Von der Ley­en zufol­ge hat die EU seit Kriegs­be­ginn vier Mil­li­ar­den Euro für die Ukrai­ne mobi­li­siert und wer­de auch den Wie­der­auf­bau mit­fi­nan­zie­ren. Die­se Unter­stüt­zung wer­de auch den Weg »in die Euro­päi­sche Uni­on ebnen«, ver­sprach sie. Der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj wur­de deut­li­cher: »Der Kan­di­da­ten­sta­tus muss jetzt gewährt wer­den.« Von der EU-Kom­mis­si­on wird dazu bis Juni eine Stel­lung­nah­me erwar­tet. Die Ukrai­ne hat selbst eine staat­li­che Spen­den­platt­form geschaf­fen. »Jeder kann mit einem Klick eine Spen­de aus jedem Land machen«, beton­te Prä­si­dent Selen­skyj in einer Mitteilung.

Unter­des­sen hat sich die diplo­ma­ti­sche Kri­se zwi­schen Deutsch­land und der Ukrai­ne ent­spannt. Drei Wochen nach sei­ner Aus­la­dung tele­fo­nier­te Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er am Don­ners­tag mit sei­nem ukrai­ni­schen Amts­kol­le­gen: Selen­skyj lud den Bun­des­prä­si­den­ten und die Bun­des­re­gie­rung in die Ukrai­ne ein, hieß es aus dem Prä­si­di­al­amt in Ber­lin. Bei dem Tele­fo­nat sei­en »Irri­ta­tio­nen aus der Ver­gan­gen­heit aus­ge­räumt« wor­den. Bereits in den kom­men­den Tagen will Bun­des­tags­prä­si­den­tin Bär­bel Bas (SPD) in die Ukrai­ne reisen.

Beim Kampf um das Asow-Stahl­werk in Mariu­pol hat die ukrai­ni­sche Sei­te indes der rus­si­schen Armee vor­ge­wor­fen, die Feu­er­pau­se zu ver­let­zen. Der Kreml demen­tier­te. Mos­kau hat­te am Mitt­woch­abend eine drei­tä­gi­ge Feu­er­pau­se zur Eva­ku­ie­rung von Zivi­lis­ten ange­kün­digt, 200 sol­len sich noch im Stahl­werk auf­hal­ten. Mit Agen­tu­ren