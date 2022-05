Besser als sein Ruf: Nach dem jüngsten Mord stellt sich die Frage, wie es in Neukölln weitergehen wird. Foto: Foto: alamy/Peter Forsberg

Über 300 Trau­er­gäs­te haben am Don­ners­tag auf dem Zwölf-Apos­tel-Fried­hof in Schö­ne­berg – beglei­tet von 170 Poli­zis­ten – von Moha­med R. (25) Abschied genom­men. Er wur­de am ver­gan­ge­nen Sonn­abend auf den »Mai­en­ta­gen« in Neu­kölln ersto­chen. Moha­med R. habe ich nie ken­nen­ge­lernt, aber im Sep­tem­ber 2018 wur­de ich zufäl­lig Zeu­ge der Ermor­dung sei­nes Bru­ders Nidal.

Es war der 9. Sep­tem­ber 2018, ein unge­wöhn­lich war­mer Spät­som­mer­tag. Ich blin­zel­te direkt ins Son­nen­licht. Ein Mann mit Dre­ad­locks und auf­fäl­li­gen Kopf­hö­rern kam mir ent­ge­gen, wäh­rend ich mich auf das Tem­pel­ho­fer Feld zube­weg­te. Der Mann rauch­te einen Joint. Vie­le Men­schen waren unter­wegs: Jun­ge Fami­li­en mit ihren Kin­dern, Stu­den­ten, Tou­ris­ten. Der Geruch von gegrill­tem Fleisch lag in der Luft, eben­so ein baby­lo­ni­sches Spra­chen­ge­wirr, Schwe­disch, Hebrä­isch, Ara­bisch, Spa­nisch und jenes Eng­lisch mit die­sen lang gezo­ge­nen Voka­len, wie ich es vor eini­gen Mona­ten in Neu­see­land ken­nen­ge­lernt hatte.

Ich blick­te mich noch ein­mal um, dann knall­te es – Schüs­se!? Wie­so Schüs­se? An einem Sonn­tag, an dem die Son­ne scheint. Gera­de eben noch Lachen, Leben, auf­stei­gen­de Dra­chen und Kin­der­ge­schrei, jetzt: »Wumm, wumm«. Und alles ver­lang­sam­te sich, stand gera­de­zu still.

Mein Ein­druck war brü­chig, hat­te kei­nen Bestand, eine Blon­di­ne rann­te auf mich zu – bar­fuß. »Pass auf die Split­ter am Boden auf«, dach­te ich noch, als gäbe es gera­de nichts Wich­ti­ge­res. Die Blon­di­ne kreisch­te, lief an mir vor­bei. Eine Män­ner­stim­me brüll­te »Platz­pa­tro­nen!« Ja: Platz­pa­tro­nen. Dank­bar nahm ich das Wort auf. »Was auch sonst«, dach­te ich noch – doch dann, nur einen Wim­pern­schlag spä­ter, sah ich zwei jun­ge Män­ner, mit Pis­to­len in der Hand. Die Män­ner rann­ten wie auf einer Hetz­jagd von links kom­mend an mir vor­bei. Es war immer noch still, doch plötz­lich ein Schrei. Der Schrei kam von links, aus der Rich­tung die­ses Wagens, eines Eis­wa­gens wie aus mei­ner Kind­heit in den spä­ten 70er Jah­ren, der durch die Stra­ßen unse­res Wohn­ge­biets fuhr.

Vor dem Eis­wa­gen lag ein Mann auf dem Boden, unter ihm eine sich aus­brei­ten­de Lache Blut. Ich trat auf den Mann zu, von dem ich erst viel spä­ter erfuhr, wer er war. »Kön­nen Sie mich ver­ste­hen?« Der Mann blick­te mich an, es war ein Blick, den ich nicht ver­ges­sen wer­de: der Blick eines Men­schen, der durch Gewalt­an­wen­dung stirbt. Sein Gesicht war grau wegen des Blut­ver­lusts, die Augen fla­cker­ten. Ich dreh­te mich blitz­ar­tig um, schau­te plötz­lich in die Gesich­ter von vie­len Men­schen, fra­ge nach einem Arzt – nein, ich brüll­te. Ein jun­ger Mann, schwar­zes T‑Shirt, sehr schmal, sehr jung, trat schüch­tern her­vor: »Ja, ich bin Arzt.« Der Medi­zi­ner blick­te auf das Opfer und sag­te: »Oh Gott!«, dann beug­te er sich her­un­ter zu Nidal R.

Ich woh­ne schon seit zwölf Jah­ren in Neu­kölln. Lan­ge Zeit gal­ten die Bewoh­ner die­ses Stadt­teils als Aus­sät­zi­ge, zumin­dest in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung. Ihr Auf­tre­ten, Aus­se­hen, Ver­hal­ten und ihre Her­kunft waren gleich­be­deu­tend mit all den Phä­no­me­nen, vor denen sich Deutsch­land fürch­tet: sozia­le Ver­wahr­lo­sung, Über­frem­dung, geschei­ter­te Inte­gra­ti­on, der Islam, pre­kä­re Lebens­ver­hält­nis­se, Hartz IV, Kri­mi­na­li­tät und Gewalt.

Heu­te aber ist Neu­kölln der auf­re­gends­te Ort der Repu­blik, ja das Labo­ra­to­ri­um Deutsch­lands. Ein explo­si­ver und sti­mu­lie­ren­der demo­gra­fi­scher Mix aus Schwa­ben und Syrern, Hip­stern und Hartz-IV-Emp­fän­gern, Phi­lo­so­phie­stu­den­tin­nen, Malo­chern und Mode­de­si­gnern, klein­bür­ger­lich bis bet­tel­arm, neu­reich und neu­ro­tisch, von hek­ti­schen unter­neh­me­ri­schen Akti­vi­tä­ten erfasst, wo Lebens­lust, Vita­li­tät und Frust ein ein­zig­ar­ti­ges Gefühl erge­ben, das mit dem Begriff »urban« nur sehr unzu­rei­chend erklärt wird.

Dar­an kann auch die soge­nann­te Clan-Kri­mi­na­li­tät nichts ändern, ein Über­bleib­sel und Phä­no­men, wel­ches sich aus glo­bal­ka­pi­ta­lis­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen speist, flan­kiert von einer nicht vor­han­de­nen Ein­wan­de­rungs­po­li­tik über Jahr­zehn­te hinweg.

An dem Tag, an dem Nidal starb, wähl­ten die Men­schen sich die Fin­ger wund. »Wir kön­nen weder Poli­zei noch den Not­ruf errei­chen!«, hieß es. Plötz­lich rann­ten vom Feld her zahl­rei­che Men­schen in Rich­tung Tat­ort. Eine Frau blieb ste­hen, erkann­te den Ster­ben­den am Boden, ihre Augen füll­ten sich mit Trä­nen, dann brach sie zusam­men. Spä­ter erfuhr ich, dass es sich um die Mut­ter des Opfers han­del­te. An die­se Frau muss­te ich den­ken, die an die­sem Sonn­abend ihr zwei­tes Kind durch Gewalt ver­lor, inner­halb weni­ger Jahre.

Exper­ten rech­nen mit einem Gegen­schlag, ja mit einer wei­te­ren Eska­la­ti­on des Ban­den­krie­ges in Neu­kölln. Was wird das aus mei­nem Wohn­ge­biet machen? Wird es die Nach­bar­schaft ver­än­dern, oder bleibt alles beim Alten? Wer­den sich die Men­schen dar­an gewöh­nen, an die­se Gefahr, wie an ihre eige­ne Ver­gäng­lich­keit? Und bleibt Neu­kölln das, was es jetzt ist, was eine Stadt sein soll­te? Näm­lich, wie es der Autor Gerald Clar­ke einst for­mu­lier­te: »stets frech und leben­dig«. Ein Ort, an dem man zu jeder Tages- und Nacht­zeit ein Buch kau­fen oder einen Freund tref­fen kann. Wo unbe­schreib­lich vie­le Spra­che gespro­chen wer­den und Frem­den­hass fast unbe­kannt ist. Wo für jeden Geld­beu­tel und Appe­tit gesorgt ist. Und wo jede Stra­ße in jedem Vier­tel samt Bewoh­nern ihre Funk­ti­on erfül­len und nicht in Apa­thie, Gleich­gül­tig­keit und Ver­we­sung versinken.