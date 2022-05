Die designierte DGB-Vorsitzende am 1. Mai in Wolfsburg Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Wenn Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz am Mon­tag um 14 Uhr auf die Büh­ne geht und vor Gewerk­schafts­mit­glie­dern spricht, wird Rei­ner Hoff­mann nicht mehr der obers­te Arbeit­neh­mer­ver­tre­ter der Repu­blik sein. Denn am Vor­mit­tag zuvor wird auf dem 22. Ordent­li­chen Bun­des­kon­gress des Deut­schen Gewerk­schafts­bun­des (DGB) ein neu­er Vor­stand gewählt. Hoff­mann, der mit 66 Jah­ren abtritt, wird dann von Yas­min Fahi­mi abgelöst.

Damit beginnt eine neue Zeit beim DGB. Yasi­min Fahi­mi wird nach über 70 Jah­ren die ers­te Frau an der Spit­ze des DGB sein. Noch dazu hat sie einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Ihr Vater, der noch vor ihrer Geburt bei einem Auto­un­fall starb, kam aus dem Iran. Es sind Hoff­nun­gen mit der Wahl der 54-Jäh­ri­gen ver­bun­den, dass sie den DGB an der Spit­ze moder­ner und welt­of­fe­ner macht.

Doch gera­de lin­ke Gewerkschafter*innen dürf­ten gegen­über ihrer Per­son skep­tisch sein. Schließ­lich hat sie – wie vie­le Gewerk­schafts­gran­den – nicht nur ein SPD-Par­tei­buch, son­dern war bis zuletzt akti­ve Poli­ti­ke­rin. Und das in einer Zeit, in der die Sozi­al­de­mo­kra­ten den Bun­des­kanz­ler stel­len. Es besteht also die Angst, dass der DGB zur Außen­stel­le der Regie­rungs­ko­ali­ti­on wird.

Fahi­mi begann ihre Kar­rie­re bei der dem rech­ten Gewerk­schafts­spek­trum zuge­ord­ne­ten Indus­trie­ge­werk­schaft Berg­bau, Che­mie, Ener­gie (IG BCE). Sie ist zudem mit IG-BCE-Chef Micha­el Vas­si­lia­dis liiert. Einer brei­te­ren Öffent­lich­keit bekannt wur­de sie Anfang 2014, als die SPD sie zur Gene­ral­se­kre­tä­rin wähl­te. Von Anfang 2016 bis Sep­tem­ber 2017 war sie dann im Bun­des­ar­beits­mi­nis­te­ri­um Staats­se­kre­tä­rin unter Andrea Nah­les. Zuletzt saß sie für die Sozi­al­de­mo­kra­ten im Bundestag.

»Olaf Scholz kennt mich viel zu gut. Er weiß, dass er kei­nen Schmu­se­kurs kriegt«, sag­te die desi­gnier­te DGB-Che­fin zwar nach ihrer Nomi­nie­rung im Inter­view mit der »Süd­deut­schen Zei­tung«. Doch ob das wirk­lich so kom­men wird, muss sie erst noch bewei­sen. Ins­be­son­de­re der Ukrai­ne-Krieg könn­te da ent­schei­dend sein. Dass die Bun­des­wehr mit 100 Mil­li­ar­den Euro auf­ge­pep­pe­lt wer­den soll, wäh­rend für die Pfle­ge­kräf­te oder sozia­le Belan­ge angeb­lich kein Geld vor­han­den ist, kommt auch an der Basis der Gewerk­schaf­ten nicht gut an.

»Bes­ser hät­te es für Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz und sei­ne sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Stra­te­gen nicht lau­fen kön­nen«, schrieb die »Wirt­schafts­wo­che« unter dem Titel »Olafs rote Kämp­fe­rin­nen« über Fahi­mis Nomi­nie­rung und Nah­les’ Wech­sel an die Spit­ze der Bun­des­agen­tur für Arbeit. Zwar sei das Votum der acht gro­ßen Ein­zel­ge­werk­schaf­ten für die Neu­be­set­zung der DGB-Spit­ze kei­ne Ent­schei­dung der Bun­des­re­gie­rung. Aber für das in den ver­gan­ge­nen Jah­ren doch recht wech­sel­haf­te Ver­hält­nis zwi­schen SPD und Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern kön­ne es nur gut sein, wenn der Vor­sitz des Deut­schen Gewerk­schafts­bun­des zum ers­ten Mal von einer Frau und dann auch noch von einer akti­ven Berufs­po­li­ti­ke­rin in Diens­ten der Genos­sen über­nom­men wird.

Ande­rer­seits wird sie nicht als Ja-Sage­rin, son­dern als sehr toughe, durch­set­zungs­star­ke Frau beschrie­ben, die Aus­ein­an­der­set­zun­gen nicht scheut. So wech­sel­te sie einst von der SPD-Par­tei­zen­tra­le ins Bun­des­ar­beits­mi­nis­te­ri­um, weil sie sich zuvor mit dem dama­li­gen SPD-Chef Sig­mar Gabri­el über den Umgang mit der rechts­ex­tre­men Pegi­da-Bewe­gung ange­legt hat­te. Wäh­rend Gabri­el mit die­ser dis­ku­tie­ren woll­te, war Fahi­mi dafür, kla­re Kan­te gegen Rechts zu zeigen.

In Gewerk­schafts­krei­sen wird es des­we­gen als wich­ti­ges Signal ange­se­hen, dass mit Fahi­mi jemand an die Spit­ze des DGB gewählt wird, die auch eige­ne Ras­sis­muser­fah­run­gen hat. »Es ist ein Unter­schied, ob das einen selbst betrifft oder nicht«, heißt es aus dem Umfeld der Ver­di-Bun­des­ver­wal­tung in Berlin.

Schließ­lich wird das Enga­ge­ment von Kolleg*innen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund für die Gewerk­schaf­ten immer wich­ti­ger. Zwar gibt es kei­ne aktu­el­len Erhe­bun­gen, wie vie­le Gewerk­schafts­mit­glie­der eine Migra­ti­ons­ge­schich­te haben. Doch eine Stu­die aus dem Jahr 2017 ergab, dass dies für rund 22 Pro­zent der IG-Metall-Mit­glie­der zutraf. Außer­dem enga­gier­ten sich die­se Mit­glie­der über­durch­schnitt­lich oft in der betrieb­li­chen Mit­be­stim­mung. Doch an der Spit­ze des DGB spie­gelt sich das noch nicht wider. Zur­zeit wird mit Nie­der­sach­sen – Bre­men – Sach­sen-Anhalt ledig­lich einer von neun DGB-Bezir­ken von einem Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund geleitet.

Inso­fern wird Fahi­mi durch­aus zuge­traut, eige­ne Akzen­te set­zen, sich pro­fi­lie­ren und den DGB wie­der poli­ti­scher machen zu kön­nen. Doch allein schon wegen des lang­wie­ri­gen Nomi­nie­rungs­pro­zes­ses wird sie es da nicht leicht haben. Dass eine Frau Rei­ner Hoff­mann als DGB-Che­fin beer­ben soll­te, war schon lan­ge abge­macht gewe­sen. Außer­dem war eigent­lich die IG Metall an der Rei­he, den DGB-Vor­sitz zu stel­len. Des­we­gen galt zunächst Chris­tia­ne Ben­ner, die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der IG Metall, als Favo­ri­tin. Doch die wink­te ab, weil sie lie­ber ganz an die Spit­ze der IG Metall will. Dar­auf­hin warf Fahi­mis Lebens­ge­fähr­te IG-BCE-Chef Vas­si­lia­dis sei­nen Hut in den Ring. Doch die Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft Ver­di blo­ckier­te ihn.

Fahi­mi haf­tet also der Makel an, in man­chen Augen nur zwei­te Wahl zu sein. Des­we­gen ist es für sie umso wich­ti­ger, dass sie am Mon­tag mit einem mög­lichst guten Ergeb­nis gewählt wird. Denn dass sie gewählt wird, ist sicher. Schließ­lich gibt es kei­ne Gegenkandidatin.