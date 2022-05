Foto: dpa | Bodo Schackow

Es wird lang­sam Zeit, an die Jah­re 1908 bis 1915 zu erin­nern. Weit ent­fernt davon, eine wie auch immer gear­te­te »Zei­ten­wen­de« oder ein soge­nann­ter neu­er Kal­ter Krieg zu sein, ist die momen­ta­ne Signa­tur der Welt­po­li­tik wie damals eine Eska­la­ti­on inner­im­pe­ria­lis­ti­scher Wider­sprü­che in der Pha­se ihres Ver­falls. Mit all den geis­ti­gen Ver­wahr­lo­sun­gen, die sich in Zei­ten sol­chen Nie­der­gangs immer offenbaren.

Das, was ab August 1914 zum Ers­ten Welt­krieg führ­te, war vor­aus­seh­bar, län­ger schon. Aber nur weni­ge Sozia­lis­ten und fast kei­ne Bür­ger­li­chen zeig­ten sich hell­sich­tig gegen­über dem kon­zer­tier­ten Wol­len der impe­ria­lis­ti­schen Groß­mäch­te, die Fra­gen der Neu­ver­tei­lung mili­tä­risch zu lösen. Spä­tes­tens ab 1908 warn­te der gro­ße Gesell­schafts- und Sprach­kri­ti­ker Karl Kraus uner­müd­lich in sei­ner sati­ri­schen Zeit­schrift »Die Fackel« vor den Illu­sio­nen eines gro­ßen Krie­ges als »tech­noro­man­ti­schem Aben­teu­er«, in dem Dra­go­ner und Fuß­trup­pen männ­lich-hero­isch die Säbel zück­ten, wäh­rend sie vor dem Zücken durch neu­ar­ti­ge Tanks in einer »chlor­rei­chen Offen­si­ve« dahin­ge­rafft würden.

Außer­dem stell­te er fest, dass einer Mensch­heit, die woh­lig beim Kine­ma­to­gra­phen ihrem eige­nen Unter­gang zusah, kei­nes­wegs zu hel­fen sei und dage­gen selbst die Natur­ele­men­te sich nicht mehr empö­ren könn­ten. Wäh­rend der Bal­kan­krie­ge 1912/13 erschüt­ter­te Kraus vor allem die Tat­sa­che, dass die Pres­se­be­richt­erstat­tung Ver­harm­lo­sung und Phra­seo­lo­gie über die Kriegs­fol­gen ohne Unter­lass pre­dig­te – und dass damit ihre Kon­su­men­ten über­haupt kei­ne Chan­ce hat­ten, den Unter­schied zwi­schen der Quar­tier­su­che für Kor­re­spon­den­ten und den dane­ben lie­gen­den Kriegs­to­ten auch nur wahr­zu­neh­men. Das Resul­tat 1918 hieß »Die letz­ten Tage der Mensch­heit«, eine dra­ma­ti­sche Rekon­struk­ti­on der Nie­der­tracht aller gegen alle.

Für Sozia­lis­ten war dies nicht unaus­weich­lich, wenn sie den mar­xis­ti­schen Grund­sät­zen treu geblie­ben waren. So hieß es bei Lenin in der 1915 ver­öf­fent­lich­ten Bro­schü­re »Sozia­lis­mus und Krieg«: »… stel­len wir uns ein­mal vor, ein Skla­ven­hal­ter, Besit­zer von 100 Skla­ven, läge im Krieg mit einem ande­ren Skla­ven­hal­ter, Besit­zer von 200 Skla­ven, um die ›gerech­te‹ Neu­auf­tei­lung der Skla­ven. Es ist klar, dass die Anwen­dung der Begrif­fe ›Ver­tei­di­gungs­krieg‹ oder ›Vater­land­ver­tei­di­gung‹ auf einen sol­chen Fall his­to­risch ver­lo­gen und prak­tisch ein glat­ter Betrug wäre, began­gen von geris­se­nen Skla­ven­hal­tern am ein­fa­chen Volk, an den Klein­bür­gern, an der unauf­ge­klär­ten Mas­se. Ganz genau­so wer­den im gegen­wär­ti­gen Krieg, den die Skla­ven­hal­ter füh­ren, um die Skla­ve­rei auf­recht­zu­er­hal­ten und zu ver­stär­ken, die Völ­ker von der heu­ti­gen impe­ria­lis­ti­schen Bour­geoi­sie mit­tels der ›natio­na­len‹ Ideo­lo­gie und des Begriffs der Vater­lands­ver­tei­di­gung betrogen.«

In die Rea­li­tät des gera­de statt­fin­den­den Krie­ges in Ost­eu­ro­pa über­setzt bedeu­tet das: Die Komp­ra­do­ren-Bour­geoi­sie unter Füh­rung eines zaris­ti­schen Ordon­nanz­of­fi­ziers bekämpft eine ande­re Komp­ra­do­ren-Bour­geoi­sie unter Füh­rung eines Kosa­ken-Wie­der­gän­gers um Pfrün­de, von denen nie­mand mehr wirk­lich weiß, wem sie nüt­zen könnten.

Aller­dings bedeu­tet sinn­los nicht gleich inter­es­se­los. Denn im glei­chen Atem­zug, in dem jetzt in der Ukrai­ne vie­le Men­schen ster­ben, bewahr­hei­tet sich auf dop­pel­te Wei­se die Lenin’sche Impe­ria­lis­mus­theo­rie. Der Tod auf dem Schlacht­feld wird erzeugt von Waf­fen, die aus sowje­ti­scher und rus­si­scher Pro­duk­ti­on glei­cher­ma­ßen gegen zwei ehe­ma­li­ge Sowjet­völ­ker selbst ein­ge­setzt wer­den, wie wei­land Krupp den deut­schen und den fran­zö­si­schen Arme­en die Werk­zeu­ge lie­fer­te. Und das in der Regel gut unter­rich­te­te Zen­tral­or­gan der maß­geb­li­chen deut­schen Kapi­tal­frak­tio­nen, die »Wirt­schafts­wo­che«, wuss­te am 30. März 2022 zu ver­mel­den, dass die herr­schen­den Klas­sen der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on und der Ukrai­ne ihre Geschäf­te unge­hin­dert von Schlach­ten­ge­wit­ter, Fami­li­en­tra­gö­di­en und Wirt­schafts­sank­tio­nen in Dubai wei­ter­füh­ren kön­nen, als sei nie etwas gewe­sen. Für sie ist ja auch nichts pas­siert – oder bes­ser: Hin­den­burgs Bade­kur wird zu Poro­schen­kos Saunatrip.

Die Ana­lo­gien zu den Zei­ten vor dem Ers­ten Welt­krieg sind ein­fach zu hand­greif­lich, um sie über­se­hen zu kön­nen. Das gilt auch für die Hal­tung der Sozia­lis­ten. Noch ein­mal Lenin 1915: »Es ist nicht Sache der Sozia­lis­ten, dem jün­ge­ren und kräf­ti­ge­ren Räu­ber (Deutsch­land) zu hel­fen, die älte­ren, satt­ge­fres­se­nen Räu­ber aus­zu­plün­dern. Die Sozia­lis­ten haben den Kampf zwi­schen den Räu­bern aus­zu­nut­zen, um sie alle­samt zu besei­ti­gen.« Und an ande­rer Stel­le: »Zu den Sozi­al­chau­vi­nis­ten gehö­ren sowohl die­je­ni­gen, die die Regie­run­gen und die Bour­geoi­sie einer der krieg­füh­ren­den Mäch­te­grup­pen recht­fer­ti­gen und ihre Poli­tik beschö­ni­gen, als auch die­je­ni­gen, die wie Kaut­sky den Sozia­lis­ten aller krieg­füh­ren­den Mäch­te glei­cher­ma­ßen das Recht auf ‚›Vater­lands­ver­tei­di­gung‹ zuspre­chen. Da der Sozi­al­chau­vi­nis­mus in Wirk­lich­keit die Pri­vi­le­gi­en, Macht­po­si­tio­nen, Raub­zü­ge und Gewalt­ta­ten der ›eige­nen‹ (oder über­haupt einer jeden) impe­ria­lis­ti­schen Bour­geoi­sie ver­tei­digt, ist er gleich­be­deu­tend mit völ­li­gem Ver­rat an allen sozia­lis­ti­schen Grundsätzen.«

Das ist auch für heu­te nahe­zu selbst­er­klä­rend. Der Unter­schied zur Hoch-Zeit des Impe­ria­lis­mus besteht ledig­lich dar­in, dass seit der Selbst­ab­schaf­fung des sozia­lis­ti­schen Welt­sys­tems eine Gegen­kraft staat­li­cher­seits nicht mehr vor­han­den ist, die sol­chen Machen­schaf­ten wir­kungs­voll Paro­li bie­ten könn­te. Die­se Form einer feh­len­den (oder gar nicht mehr denk­mög­lich ange­streb­ten) Alter­na­ti­ve erklärt auch die heil­lo­se Ver­wir­rung und Ver­stri­ckung vie­ler sich als links ver­ste­hen­der Zeit­ge­nos­sen in Oppor­tu­nis­mus und Pessimismus.

Gewis­ser­ma­ßen nega­tiv gewen­det beweist der kapi­ta­lis­ti­sche Medi­en­ver­bund von Tages­pres­se bis zu den halb­wegs sozia­len Medi­en die End­zeit­stim­mung des Spät­im­pe­ria­lis­mus in unwi­der­spro­che­ner Far­ce. Das Ham­bur­ger Nach­rich­ten­ma­ga­zin »Der Spie­gel« mutier­te inner­halb zwei­er Mona­te vom selbst­er­nann­ten Sturm­ge­schütz der Demo­kra­tie zum Sturm­ge­schütz sans phra­se, im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes. In den dies­jäh­ri­gen Hef­ten 4 und 5 der »Blät­ter für deut­sche und inter­na­tio­na­le Poli­tik« erschei­nen mit einem Mal Ana­ly­sen der mar­tia­len Wehr­haf­tig­keit, auf dass sich die frü­he­re Frie­dens­for­schung mehr­fach die Augen rei­ben müss­te. Die Tas­ta­tu­ren im Bezahl­mo­dus ver­wan­deln sich in kom­mu­ni­zie­ren­de Kano­nen­roh­re und die auf ihnen getipp­ten Urtei­le kön­nen, wie der His­to­ri­ker Eric Hobs­bawm bemerk­te, Todes­ur­tei­le sein. Alles, was unter­halb des Atom­krie­ges fir­miert, gilt als Vater­lands­ver­rat. Lenins Lakai­en­zim­mer ist bes­tens bestückt. Karl Kraus wäre nicht erstaunt, aber sicher mora­lisch gebrochen.

So bleibt als ein­zi­ger Aus­weg die abschre­cken­de Rekru­tie­rung von Leu­ten wie Mathi­as Döpf­ner, Niko­laus Blo­me, Sascha Lobo, Fried­rich Merz, Neef, Anna­le­na Baer­bock, Ralf Fücks, Marie­lui­se Beck, Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann u.v.a. ins Kriegs­ge­biet. Immer­hin haben sie am lau­tes­ten in die Kriegs­trom­pe­te getu­tet. Ganz wich­tig ist dabei, dass sie in den Mann­schafts­dienst­gra­den (Sol­da­ten, Gefrei­te, Unter­of­fi­zie­re bis maxi­mal Feld­we­bel) ein­grup­piert wer­den und nicht in die rück­wär­ti­gen Diens­te (=Etap­pe) kom­men – damit sie das, was sie pro­pa­gie­ren, auch end­lich aus­le­ben dür­fen. Wer als spät­im­pe­ria­lis­ti­scher Brand­be­schleu­ni­ger beden­ken­los den Waf­fen­gang pre­digt, hat ihn gefäl­ligst selbst zu beschrei­ten. Sie müs­sen dabei aber auf­pas­sen, dass sie nicht dem OUN-Beauf­trag­ten für Kern­eu­ro­pa, Andrij Mel­nyk d.J., in die Hän­de fallen.