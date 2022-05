Vattenfall-Logo auf einem Heizkraftwerk in Mitte Foto: dpa/Britta Pedersen

Die anhal­ten­de Umstruk­tu­rie­rung des schwe­di­schen Staats­kon­zerns Vat­ten­fall könn­te sich als Glücks­fall für Ber­lin erwei­sen. Soll­te das Unter­neh­men tat­säch­lich zu dem Schluss kom­men, sich vom Wär­me­netz der Haupt­stadt – das größ­te west­lich von War­schau – zu tren­nen, könn­te das Land einen der gro­ßen Feh­ler der 90er Jah­re, den dama­li­gen Bewag-Ver­kauf, aus­bü­geln. Die Fern­wär­me ist ein wich­ti­ger Bau­stein der Ener­gie­wen­de. Direk­te Kon­trol­le ermög­licht es Ber­lin, den Aus­stieg aus dem fos­si­len Zeit­al­ter ener­gi­scher voranzutreiben.

Gleich drei Beweg­grün­de spie­len für Vat­ten­fall wohl eine Rol­le bei dem mög­li­chen Aus­stieg. Zum einen die mas­si­ven Inves­ti­tio­nen, die die Dekar­bo­ni­sie­rung der Fern­wär­me in den nächs­ten Jahr­zehn­ten erfor­dern wird. Denn ange­sichts des Wil­lens der neu­en Bun­des­re­gie­rung, Erneu­er­ba­re mas­siv vor­an­zu­brin­gen, könn­te es für den Staats­kon­zern attrak­ti­ver sein, in wei­te­re Wind­rä­der und Solar­flä­chen zu inves­tie­ren – mit bes­se­ren Gewinn­mar­gen. Zum ande­ren knab­bert Vat­ten­fall wei­ter an den mil­li­ar­den­schwe­ren Ver­lus­ten aus dem voll­kom­men über­teu­er­ten Kauf des nie­der­län­di­schen Gas- und Strom­ver­sor­gers Nuon vor vie­len Jah­ren. Und schließ­lich kann der Kon­zern auf dem Weg zu sei­nem poli­tisch vor­ge­ge­be­nen Ziel, selbst fos­silfrei zu wer­den, schnel­ler vor­an­kom­men. Das hat­ten die Schwe­den schon beim Ver­kauf der Braun­koh­le­ak­ti­vi­tä­ten in der Lau­sitz vor eini­gen Jah­ren vorgemacht.

Ber­lin darf aber nicht den Feh­ler bege­hen, Vat­ten­fall den Exit aus den Wär­me­ak­ti­vi­tä­ten in der Haupt­stadt zu ver­gol­den und so die Bevöl­ke­rung für jahr­zehn­te­al­te poli­ti­sche Feh­ler über Gebühr bezah­len zu lassen.

Eine Rekom­mu­na­li­sie­rung des Wär­me­net­zes ist sehr sinn­voll. Auch, weil es nicht nur ein Netz­mo­no­pol gibt, son­dern wie beim Was­ser die Kun­din­nen und Kun­den kei­ne Wahl bei der Wahl des kon­kre­ten Wär­me­lie­fe­ran­ten haben. Nicht ohne Grund zwei­feln die Grü­nen aber dar­an, ob die von SPD und Lin­ke gefor­der­te Rekom­mu­na­li­sie­rung des Gas­net­zes auch vor­an­ge­trie­ben wer­den soll­te. Der­zeit ist näm­lich voll­kom­men unklar, wie des­sen Zukunfts­aus­sich­ten sind.