Möglicherweise in Zukunft ebenfalls wieder in Berliner Hand? Das Vattenfall-Heizkraftwerk Lichterfelde. Foto: dpa/Paul Zinken

In einer Pres­se­er­klä­rung teil­te Vat­ten­fall vor eini­gen Tagen mit, sich even­tu­ell von sei­nem Ber­li­ner Fern­wär­me­ge­schäft tren­nen zu wol­len. Geprüft wer­de, »ob Vat­ten­fall Eigen­tü­mer des Ber­li­ner Wär­me­ge­schäfts bleibt oder es voll­stän­dig ver­äu­ßert«, hieß es dar­in. Das könn­te dem Land Ber­lin die Mög­lich­keit eröff­nen, die zuletzt 2021 vor Gericht geschei­ter­te Über­nah­me des rund 2000 Kilo­me­ter lan­gen Fern­wär­me­net­zes und von zehn Kraft­wer­ken doch noch umzu­set­zen. 1,3 Mil­lio­nen Woh­nun­gen in der Haupt­stadt – rund zwei Drit­tel des Bestands – wer­den auf die­se Wei­se beheizt und mit Warm­was­ser versorgt.

Auf eine Fra­ge des FDP-Abge­ord­ne­ten Björn Mat­thi­as Jot­zo sprach Ber­lins Finanz­se­na­tor Dani­el Wese­ner (Grü­ne) am Don­ners­tag im Abge­ord­ne­ten­haus von der Fern­wär­me als einem »Schlüs­sel­netz der Dekar­bo­ni­sie­rung« und ver­wies auf die Richt­li­ni­en der Regie­rungs­po­li­tik, laut denen die Rekom­mu­na­li­sie­rung ange­strebt wer­de. Doch all­zu schnell dürf­te die Fra­ge des Rück­kaufs nicht kon­kret wer­den. »Offen­bar reden wir über einen Pro­zess, der mei­nes Wis­sens bis zu einem Jahr dau­ern kann«, sag­te Wese­ner über den Zeit­raum, den Vat­ten­fall für eine Ent­schei­dung über die Zukunft des Bereichs ver­an­schlagt. Und wie es sich für sein Amt gehört, erklär­te er: »Das eine sind die legi­ti­men ener­gie­po­li­ti­schen Inter­es­sen, das ande­re ist die Fra­ge des Preises.«

Wie viel Geld Ber­lin für eine mög­li­che Rekom­mu­na­li­sie­rung des Fern­wär­me­net­zes in die Hand neh­men müss­te, lässt sich seri­ös noch nicht ver­an­schla­gen. Klar ist, dass deut­lich mehr als für das Strom­netz bezahlt wer­den müss­te, das im ver­gan­ge­nen Jahr für etwas über zwei Mil­li­ar­den Euro zurück­ge­kauft wor­den ist. Eine schon deut­lich ange­jahr­te Stu­die aus dem Jahr 2011 ver­an­schlag­te damals den dop­pel­ten Preis für das Wär­me­netz. Das kann einen Hin­weis auf die finan­zi­el­len Dimen­sio­nen geben.

In einer gemein­sa­men Erklä­rung for­dern die Umwelt­ver­bän­de und ‑initia­ti­ven Koh­le­aus­stieg Ber­lin, BUND Ber­lin, Robin Wood und Bür­ger­be­geh­ren Kli­ma­schutz, dass das Land »die Chan­ce zum Rück­kauf der Net­ze nutzt, um die Fern­wär­me bis spä­tes­tens 2035 voll­stän­dig zu dekar­bo­ni­sie­ren und die Ener­gie­ver­sor­gung der Stadt ohne Koh­le, Gas und Holz sicher­zu­stel­len«. Laut einer Stu­die des Fraun­ho­fer-Insti­tuts für Ener­gie­wirt­schaft und Ener­gie­sys­tem­tech­nik sei eine voll­stän­di­ge Dekar­bo­ni­sie­rung der Ber­li­ner Fern­wär­me bis 2035 mög­lich, aller­dings müss­ten dafür vier Mil­li­ar­den Euro inves­tiert wer­den. »Die­se Inves­ti­tio­nen ziel­ge­rich­tet zu täti­gen, auch wenn sie viel­leicht erst lang­fris­tig pro­fi­ta­bel wer­den, wird mit dem Fern­wär­me­netz in kom­mu­na­ler Hand mas­siv erleich­tert«, so Lisa Kadel von Koh­le­aus­stieg Berlin.

Auch die ener­gie­po­li­ti­schen Spre­cher der Koali­ti­ons­frak­tio­nen, Jörg Stroed­ter (SPD), Ste­fan Tasch­ner (Grü­ne) und Alex­an­der King (Lin­ke), erklä­ren gemein­sam: »Nach dem Vor­bild des Rück­kaufs des Strom­net­zes soll auch das Fern­wär­me­netz wie­der den Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­nern gehö­ren, damit die künf­ti­ge Fern­wär­me­ver­sor­gung sozi­al ori­en­tiert und voll­stän­dig in die Kli­ma­schutz­zie­le des Senats inte­griert wer­den kann.« Man set­ze sich »auch dafür ein, dass beim Rück­kauf die Arbeits­plät­ze aller Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter erhal­ten blei­ben und in die öffent­li­che Hand über­führt werden«.

»Wenn der Preis stimmt und wir uns einig sind, dass der Kauf für die Wär­me­wen­de ein wich­ti­ger Fak­tor ist, wovon ich aus­ge­he, dann soll­te es nicht an der Finan­zie­rung schei­tern«, sagt der Grü­nen-Ener­gie­ex­per­te Ste­fan Tasch­ner zu »nd«. Ber­lin sei­en zwar »durch die Regu­lie­rung Dau­men­schrau­ben« ange­setzt, aber natür­lich kön­ne das Land als Eigen­tü­mer direkt Ein­fluss nehmen.