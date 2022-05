Naftali Bennett, Ministerpräsident von Israel, nimmt an einer wöchentlichen Kabinettssitzung im Büro des Ministerpräsidenten teil. Bennett hat den Nazi-Vergleich des russischen Außenministers Lawrow in Bezug auf den Ukraine-Krieg verurteilt. Foto: dpa/POOL AFP/AP | Menahem Kahana

In Isra­el hat­te man sich und die Welt gera­de zum Jom HaScho­ah an den Holo­caust erin­nert, die Erin­ne­run­gen der Über­le­ben­den gehört, als in den Medi­en eine Nach­richt Schlag­zei­len mach­te, die selbst sonst stets beson­nen und nüch­tern wir­ken­de Poli­ti­ker wie Staats­prä­si­dent Jitz­hak Her­zog zu deut­li­chen Wor­ten ver­an­lass­te: »Ich konn­te es nicht glau­ben. Ich war wütend und mir wur­de schlecht«, sag­te er in einem Inter­view mit der Zei­tung Haa­retz. Auch Hit­ler habe jüdi­sches Blut gehabt, hat­te Russ­lands Außen­mi­nis­ter Ser­gei Law­row in einem Gespräch mit dem ita­lie­ni­schen Fern­seh­sen­der Rete4 ver­sucht zu erklä­ren, war­um in der Ukrai­ne sei­ner Ansicht nach Nazis herr­schen, obwohl das Land von einem Prä­si­den­ten mit jüdi­schen Wur­zeln regiert wird und ange­fügt: »Das wei­se jüdi­sche Volk sagt, dass die eif­rigs­ten Anti­se­mi­ten in der Regel Juden sind.«

Außen­mi­nis­ter Jair Lapid bestell­te den rus­si­schen Bot­schaf­ter zu einem »klä­ren­den Gespräch« ein; eine Wort­wahl, die dar­auf hin­deu­tet, dass man eine Dees­ka­la­ti­on anstreb­te. Doch das geschah nicht: Statt­des­sen leg­te das Außen­mi­nis­te­ri­um nach, behaup­te­te, auch Jüd*innen sei­en am Holo­caust betei­ligt gewe­sen und über­dies kämpf­ten auch »israe­li­sche Söld­ner« mit dem ukrai­ni­schen Asow-Regi­ment. In einer Tele­gram-Grup­pe namens Rybar kur­sier­te zu die­sem Zeit­punkt bereits eine Lis­te mit den Namen und Pass­num­mern von Israe­lis, zusam­men mit der Behaup­tung, sie sei­en zum Kampf gegen die rus­si­schen Trup­pen in die Ukrai­ne gereist. Tat­säch­lich han­delt es sich dabei um Mitarbeiter*innen des Außen­mi­nis­te­ri­ums, die an einem Grenz­über­gang nach Polen die Aus­rei­se von Botschaftsmitarbeiter*innen koordinierten.

Inzwi­schen hat sich der rus­si­sche Prä­si­dent Wla­di­mir Putin beim israe­li­schen Minis­ter­prä­si­den­ten Nafta­li Ben­nett ent­schul­digt für die Äuße­run­gen sei­nes Außen­mi­nis­ters Ser­gej Law­row. Ben­net habe die Ent­schul­di­gung ange­nom­men, hieß es am Don­ners­tag in einer Erklä­rung sei­nes Büros, und Putin »für die Klar­stel­lung sei­ner Hal­tung gegen­über dem jüdi­schen Volk und der Erin­ne­rung an den Holo­caust gedankt«.

Ein Zer­würf­nis zwi­schen den bei­den Regie­run­gen konn­te somit wohl gera­de noch abge­wen­det wer­den. Doch Dif­fe­ren­zen blei­ben, gera­de nach einem so außer­ge­wöhn­li­chen diplo­ma­ti­schen Zwi­schen­fall, denn gekri­selt hat es schon lan­ge. Zwar hat­te sich das Kabi­nett von Regie­rungs­chef Nafta­li Ben­nett seit Kriegs­be­ginn eher neu­tral posi­tio­niert, Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne eine Absa­ge erteilt und sich an den inter­na­tio­na­len Sank­tio­nen gegen Russ­land nicht betei­ligt. Doch bei den Ver­ein­ten Natio­nen stimm­te man gegen Russ­land und für des­sen Aus­schluss aus dem Menschenrechtsrat.

In den israe­li­schen Medi­en wird nun dar­über gerät­selt, ob es sich dabei um Ver­gel­tung dafür gehan­delt hat, oder ob mehr dahin­ter steckt: eine Suche nach neu­en Ver­bün­de­ten, bei denen die dras­ti­schen Wor­te auf offe­ne Ohren sto­ßen dürf­ten. Auf letz­te­res deu­tet hin, dass Russ­land zum einen die Neu­auf­la­ge des Atom-Abkom­mens mit dem Iran blo­ckiert, zum ande­ren aber die Kon­tak­te mit der ira­ni­schen Füh­rung inten­si­viert hat. Zudem traf am Diens­tag­abend eine Dele­ga­ti­on der Hamas unter Füh­rung des stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Musa Moham­mad Abu Mar­zuk in Mos­kau ein. Es han­de­le sich dabei um eine »Rou­ti­ne-Kon­sul­ta­ti­on«, teil­te das rus­si­sche Außen­mi­nis­te­ri­um mit, doch tat­säch­lich ist es aus­ge­spro­chen unüb­lich, dass Ver­tre­ter der Orga­ni­sa­ti­on, die der auch von Russ­land aner­kann­ten paläs­ti­nen­si­schen Regie­rung den Füh­rungs­an­spruch strei­tig macht, offi­zi­ell von der Regie­rung in Mos­kau emp­fan­gen wer­den. Auf der Tages­ord­nung ste­he, so das rus­si­sche Außen­mi­nis­te­ri­um, die Lage rund um die Al-Aksa-Moschee.

Dort, in der Jeru­sa­le­mer Alt­stadt, ver­sucht auch Russ­land Prä­senz zu erlan­gen. Mos­kau for­dert die Kon­trol­le über die direkt neben der Gra­bes­kir­che lie­gen­de Alex­an­der-New­ski-Kir­che, die im 19. Jahr­hun­dert von der damals dem Zaren­hof und heu­te dem Kreml nahe­ste­hen­den Kai­ser­lich Ortho­do­xen Paläs­ti­na-Gesell­schaft gebaut wur­de, um sich im vom Osma­ni­schen Reich kon­trol­lier­ten Hei­li­gen Land Ein­fluss zu sichern. Prä­si­dent Wla­di­mir Putin per­sön­lich for­der­te im April in einem Brief an Ben­nett die sofor­ti­ge Über­ga­be – der wei­gert sich aller­dings: Denn zum einen bean­sprucht auch eine ande­re, vom Kreml unab­hän­gi­ge, rus­sisch-ortho­do­xe Orga­ni­sa­ti­on die Eigen­tums­rech­te. Vor allem aber befürch­tet man, dass mit­ten im Ukrai­ne-Krieg die rus­si­sche Fah­ne über der Jeru­sa­le­mer Alt­stadt wehen könn­te, direkt neben der Grabeskirche.

Noch hofft man in der israe­li­schen Regie­rung, dass wenigs­tens die eine Über­ein­kunft über­lebt, die der ursprüng­li­che Haupt­grund für die eige­ne Zurück­hal­tung war: Bis­lang sprach sich die Mili­tär­füh­rung mit den rus­si­schen Trup­pen in Syri­en ab, bevor die Luft­waf­fe dort Ein­sät­ze flog. Ein geplan­tes Tele­fo­nat mit Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Ben­ny Gantz sag­te des­sen rus­si­scher Amts­kol­le­ge Ser­gei Schoi­gu bereits ab.