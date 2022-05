Ein Spiel, das ums Verrücktwerden kreist: »Der Steppenwolf« nach Hermann Hesse am Deutschen Theater Berlin Foto: Arno Declair

Der Blick ins Cha­os macht Angst. Und plötz­lich suchen jene, die sich eben noch unbe­las­tet von jeg­li­cher Ver­nich­tungs­dro­hung selbst desi­gnen woll­ten, bei jenen Bei­stand, die aus ande­ren Kri­sen schöpf­ten. Denn die Geschich­te ist zurück, in aller Brutalität.

Her­mann Hes­se, oft fälsch­lich zum Idyl­li­ker ver­klärt, hat­te immer den »Ver­rat des Intel­lek­tu­el­len« im Blick, seit er mit sei­nem Auf­ruf »O Freun­de, nicht die­se Töne« mit­ten im Ers­ten Welt­krieg einen gemein­sa­men euro­päi­schen Geist beschwo­ren hat­te und zum Hass­ob­jekt aller Natio­na­lis­ten wur­de. Wohl wis­send um die Fol­gen wie­der­hol­te er sel­bi­ges in sei­nem »Rigi-Tage­buch« vom Som­mer 1945, indem er den Deut­schen riet, den unse­li­gen Natio­na­lis­mus, der der Quell alles Unheils sei, ein für alle Mal zurück­zu­las­sen. Mit ähn­li­chem Resul­tat: wüten­des Pro­pa­gan­da­ge­schrei im Nach­kriegs­deutsch­land über die Anma­ßung des »Lecker­li-Fres­sers« Hes­se, der es sich in der Schweiz bequem gemacht habe, wäh­rend die Deut­schen unter Bom­ben­näch­ten litten.

Der Feind des Intel­lek­tu­el­len ist der Par­tei­mensch, der sich immer neu in Dienst stel­len lässt. Dar­um geht es Hes­se – und wenn Tho­mas Mel­le nun eine Art Varia­ti­on auf den »Step­pen­wolf« vor­legt, die Lil­ja Rupprecht am Deut­schen Thea­ter auf die Büh­ne bringt, dann scheint sein Hin­weis, die­ses Buch wir­ke »wie für unse­re Zeit geschrie­ben«, unbe­dingt ernst gemeint.

Nein, dies wird nicht das aus­ge­stell­te Lei­den eines über­emp­find­li­chen älte­ren Man­nes, der auf die 50 zugeht, son­dern das Selbst­por­trät eines Ein­zel­nen, der sich ange­sichts der unheil­ba­ren Krank­heit der Zeit ohn­mäch­tig fühlt. Was zählt er noch inmit­ten der Ideo­lo­gie des Indi­vi­dua­lis­mus, die sich mul­ti­me­di­al auf­ge­rüs­tet gegen ihn kehrt? Lau­ter Schein­wel­ten, die den ver­nunft­be­gab­ten Ein­zel­nen ver­rückt machen und ihn wie einen Don Qui­chot­te gegen Wind­müh­len­flü­gel kämp­fen las­sen. Mel­le bringt es in einen sug­ges­ti­ven Sprach­fluss: »Es war ein­mal ein Step­pen­wolf, der ging in die Frei­heit – die gab ihm nichts, nahm ihm alles.« Am Ende auch sein Leben, denn Har­ry ist ein poten­zi­el­ler Selbstmörder.

Har­ry Hal­ler steckt – als non­kon­for­mis­ti­sches Moment – in uns allen, als zöger­li­cher Ver­wei­ge­rer, als mit sei­ner Rol­le hadern­der Außen­sei­ter, der per­ma­nent an sich zwei­felt, wäh­rend ande­re ohne alle Zwei­fel vor­an­stür­men, hin­ein in die gro­ße Kata­stro­phe. Denn das ist der Roman ja auch: das Bild einer Zwischenkriegszeit.

Die­se teils rasan­te, teils etwas zer­fah­re­ne Insze­nie­rung trans­por­tiert den Gedan­ken einer Über­gangs­ge­sell­schaft. Wohin die Rei­se geht, wis­sen die in ihr Gefan­ge­nen nicht, aber die Zei­chen sind unheil­voll. Har­ry Hal­ler erscheint als mul­ti­ple Per­sön­lich­keit, es ist ein per­ma­nen­tes Pen­deln zwi­schen depres­siv und manisch – Autor Mel­le kennt sich damit eben­so aus wie Hes­se, des­sen ers­te Ehe­frau Maria Ber­noul­li, wie auch eini­ge sei­ner Söh­ne und Enkel, mit die­ser Krank­heit kon­fron­tiert waren und sind.

Der Ungeist der Zeit: »Du bist auf so dum­me Wei­se schlau.« Alle dür­fen – oder müs­sen – hier ein­mal Hal­ler spie­len, der Text fließt vor­an, wie die Bil­der der Büh­ne von Chris­ti­na Schmitt wech­seln. Sie wir­ken irgend­wie abge­nutzt und bil­lig, eine End­zeit eben. Um Ver­lust, vor allem den der eige­nen Ver­nunft, geht es ja gera­de, um das Ver­rückt­wer­den. Der Hes­se-Mel­le-Text fließt vor­an; ein Chor sucht ihn zu bün­deln, ord­net die Wor­te und zer­fällt dann selbst.

Eli­as Arens und Manu­el Har­der ver­kör­pern jenes Dop­pel­gän­ger­paar, das wir mit Har­ry Hal­ler ver­bin­den: der Ein­zel­ne und sein dunk­ler Schat­ten. Da geht es dann nur noch dar­um, inmit­ten schlech­ter Tage nicht ganz so schlech­te zu haben. Mehr Uto­pie ist nicht. Aber zum Glück kom­men noch Julia­na Göt­ze und Jonas Sip­pel vom Thea­ter Ram­bazam­ba hin­zu, die vor Spiel­freu­de inner­lich leuch­ten und einen star­ken Kon­trast zu dem sich hier voll­zie­hen­den »Unter­gang des Abend­lan­des« bil­den. Dar­in liegt dann doch ein Rest Hoffnung.

Lil­ja Rupprecht und Tho­mas Mel­le zie­len auf die Ido­le der Mas­sen­kul­tur. Die Ido­le sind natür­lich fal­scher Schein, bes­ten­falls Erin­ne­rungs­par­ti­kel, mit denen sich wenig anfan­gen lässt. Da sind wir mit­ten­drin im »Magi­schen Thea­ter«, mit dem Hes­se hier das bür­ger­li­che Zeit­al­ter eben­so mas­siv atta­ckiert wie spä­ter in der Kri­tik des »Feuil­le­to­nis­ti­schen Zeit­al­ters« im »Glas­per­len­spiel«. Ein Laby­rinth aus Spie­geln (hier Vide­os), in dem wir nichts mehr erken­nen als Zerr­bil­der. Aber viel­leicht doch auch ein Ort der Ver­wand­lung, der Magie?

Stark im Aus­druck Kat­rin Wich­mann als Her­mi­ne, Her­manns weib­li­che Sei­te. Sie ver­kör­pert jene Erfah­rung, die nur macht, wer sich mit der schmut­zi­gen Wirk­lich­keit ein­lässt. Da ist dann zwi­schen Jazz und Mozart kein gro­ßer Unter­schied. Auch nicht zwi­schen Hes­se und »Sesam­stra­ße« – was im tra­shi­gen Aus­ruf »Mei­ne Fres­se, Hes­se!« gip­felt. All das sind letzt­lich legi­ti­me For­men des Gerichts eines Intel­lek­tu­el­len über sich selbst.

Nur kurz vorm Ende von zwei­ein­halb Stun­den »Step­pen­wolf«, teils mit Live-Musik von Phil­ipp Roh­mer – dem pro­phe­zei­ten ima­gi­när-rea­len Mord an Her­mi­ne –, gerät der bis eben rund lau­fen­de Insze­nie­rungs­mo­tor ins Stot­tern. Der Rhyth­mus der ansons­ten auf­schluss­rei­chen Grau­zo­nen­er­kun­dung zwi­schen Rea­li­tät und Fik­ti­on wird von einer deplat­ziert wir­ken­den Splat­ter-Movie-Sze­ne gestört. Scha­de, denn dass er über sich lachen ler­nen müs­se, not­falls unterm Gal­gen – die­se Lek­ti­on Mozarts für den doch etwas hybri­den Step­pen­wolf Har­ry hat es immer noch in sich.

Nächs­te Vor­stel­lun­gen: 15., 18.5. und 19.6.

