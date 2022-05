Einige afrikanische Länder haben konkrete Interessen, die Zusammenarbeit mit Russland nicht zu beenden Foto: dpa/Kremlin

Zwei­ein­halb Mona­te nach dem rus­si­schen Über­fall auf die Ukrai­ne haben sie immer noch kei­nen Durch­bruch erzielt: die Mäch­te des Wes­tens bei dem ver­bis­se­nen Ver­such, Russ­land nicht nur, aber auch auf dem afri­ka­ni­schen Kon­ti­nent zu iso­lie­ren. Erst haben sie afri­ka­ni­sche Regie­run­gen auf­ge­for­dert, sich klar gegen Mos­kau zu posi­tio­nie­ren; als das nicht half, haben sie ihnen gut zuzu­re­den ver­sucht; zuletzt haben, wie ein Diplo­mat der süd­afri­ka­ni­schen Zei­tung »Busi­ness Day« berich­te­te, eini­ge Staa­ten Euro­pas sogar gedroht, Ent­wick­lungs­mit­tel zu kür­zen, wenn die afri­ka­ni­schen Län­der sich nicht prin­zi­pi­ell von Mos­kau distan­zie­ren. Auch damit hat­ten sie kei­nen Erfolg: Bis­lang hat kein Land des Kon­ti­nents ihnen den Gefal­len getan.

Um kein Miss­ver­ständ­nis her­vor­zu­ru­fen: Russ­lands Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne ist auf dem afri­ka­ni­schen Kon­ti­nent nicht popu­lär. Nur ein ein­zi­ges afri­ka­ni­sches Land, Eri­trea, stärk­te Anfang März in der UN-Gene­ral­ver­samm­lung Mos­kau den Rücken; die ande­ren konn­ten sich nicht durch­rin­gen, den Krieg zu ver­tei­di­gen, ver­ur­teil­ten ihn, ent­hiel­ten sich diplo­ma­tisch oder schwänz­ten die Abstim­mung. Nur: Die von den USA und der EU pene­trant vor­ge­tra­ge­ne Behaup­tung, im Ukrai­ne-Krieg kämpf­ten »Gut« (der Wes­ten) gegen »Böse« (Russ­land), ver­fängt in Afri­ka kaum. Dass der Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne sich prin­zi­pi­ell etwa von dem­je­ni­gen gegen den Irak unter­schei­den soll, weil ein euro­päi­sches Land betrof­fen ist, die­se ras­sis­ti­sche Begrün­dung leuch­tet in Afri­ka nicht recht ein. Und das umso weni­ger, als auch afri­ka­ni­sche Län­der oft genug Opfer west­li­cher Krie­ge waren.

Ent­spre­chend sind die afri­ka­ni­schen Staa­ten nicht bereit, sich mit Blick auf den Ukrai­ne-Krieg auf eine Sei­te zu schla­gen; an den Russ­land-Sank­tio­nen betei­ligt sich bis­lang kei­ner von ihnen. War­um auch – schließ­lich hat noch nie­mand ver­langt, sagen wir: wegen der US-Kriegs­ver­bre­chen im Irak die Ver­ei­nig­ten Staa­ten inter­na­tio­nal zu iso­lie­ren. Oder etwa Sank­tio­nen gegen Frank­reich, Groß­bri­tan­ni­en und die Nato wegen des Liby­en-Kriegs zu ver­hän­gen, der nicht nur Liby­en selbst, son­dern auch Mali und wei­te Tei­le des Sahels ins Ver­der­ben stürz­te.

Auch einen Video­auf­tritt des ukrai­ni­schen Prä­si­den­ten Wolo­dym­yr Selen­skyj vor einem afri­ka­ni­schen Par­la­ment oder auf einem Gip­fel­tref­fen der Afri­ka­ni­schen Uni­on (AU) hat es bis­her nicht gege­ben; er lie­fe auf eine offe­ne Posi­tio­nie­rung auf Sei­ten des Wes­tens hin­aus. Mit­te April lehn­te etwa Kenia eine ent­spre­chen­de Anfra­ge ukrai­ni­scher Stel­len ab, Ende April die AU. Deren Kom­mis­si­ons­vor­sit­zen­der Mous­sa Faki Maha­mat erklär­te die Absa­ge mit der Bemer­kung, er habe gegen­über Kiew »auf der Not­wen­dig­keit einer fried­li­chen Lösung des Kon­flikts mit Russ­land bestan­den«. Par­tei ergriff die AU nicht.

Dies auch des­halb, weil das vie­le afri­ka­ni­sche Staa­ten in erns­te Pro­ble­me stür­zen wür­de. Natür­lich koope­rie­ren die meis­ten von ihnen mit west­li­chen Län­dern; nicht weni­ge arbei­ten aber auch mit Russ­land zusam­men, sehr vie­le zudem mit Chi­na, Indi­en, der Tür­kei, die alle klar gegen die For­de­rung oppo­nie­ren, Russ­land zu iso­lie­ren. Sich für die eine und damit gegen die ande­re Sei­te posi­tio­nie­ren zu müs­sen, das wäre für die afri­ka­ni­schen Staa­ten fatal. Eini­ge haben dabei ein sehr kon­kre­tes Inter­es­se an einer Zusam­men­ar­beit mit Russ­land. Rus­si­sches Getrei­de ist für so man­ches Land des Kon­ti­nents lebens­wich­tig. Rus­si­sche Waf­fen fül­len die Bestän­de einer gan­zen Rei­he afri­ka­ni­scher Streit­kräf­te. Eines soll­te man zudem nicht unter­schla­gen: Es gibt Staa­ten in Afri­ka, die sich von Russ­land eine bes­se­re Zusam­men­ar­beit erhof­fen als vom Westen.

Mali ist einer von ihnen. Die Trup­pen aus Euro­pa, die dort seit 2013 ope­rie­ren, haben es nicht geschafft, die dshi­ha­dis­ti­schen Mili­zen im Sahel erfolg­reich zu bekämp­fen; ganz im Gegen­teil – die­se sind heu­te stär­ker denn je. Das Auf­tre­ten der eins­ti­gen Kolo­ni­al­macht Frank­reich wird in Mali als arro­gant und igno­rant emp­fun­den. Das Land hat begon­nen, mili­tä­risch eng mit Mos­kau zu koope­rie­ren; vie­le füh­len sich von ihm nicht so her­ab­las­send behan­delt wie von Paris und Brüs­sel. Im April hat nun auch Kame­run ein Abkom­men zur Mili­tär­ko­ope­ra­ti­on mit Russ­land geschlos­sen, wei­te­re Staa­ten könn­ten fol­gen. Der Wes­ten beißt in Afri­ka auf Gra­nit, und es gibt Grün­de dafür.