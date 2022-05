Dem Abgang von ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger dürften weitere folgen. Foto: REUTERS/Lisa Leutner

Sie war die Letz­te aus dem engs­ten Kreis um Sebas­ti­an Kurz auf der Regie­rungs­bank: Eli­sa­beth Kös­tin­ger. Als Minis­te­rin für Land­wirt­schaft, Regio­nen und Tou­ris­mus war sie ein Aus­hän­ge­schild der »tür­ki­sen« ÖVP, wie sie der frü­he­re Bun­des­kanz­ler geprägt hat. Am Mon­tag gab Kös­tin­ger nach fünf Jah­ren in der Regie­rungs­po­li­tik ihren Rück­tritt bekannt. Zuletzt waren ihr immer wie­der Amts­mü­dig­keit nach­ge­sagt und wach­sen­de Dif­fe­ren­zen zu grü­nen Kabi­netts­kol­le­gen aus­ge­macht worden.

Der Zeit­punkt des Rück­tritts ist den­noch bemer­kens­wert: Tritt die Öster­rei­chi­sche Volks­par­tei doch am kom­men­den Sams­tag im kom­mu­nis­tisch regier­ten Graz auf einem Kon­gress zusam­men, um Kanz­ler Karl Neham­mer offi­zi­ell zum Par­tei­chef zu wäh­len. Nicht zuletzt soll damit auch die Abkehr von der Ära Kurz besie­gelt werden.

»Elli, es ist vor­bei!« – kein ande­res Zitat beschreibt Eli­sa­beth Kös­tin­ger so gut wie die­ses. Die Aus­sa­ge tätig­te Mat­thi­as Strolz, Ex-Chef der libe­ra­len NEOS, denen ein gewis­ses Nahe­ver­hält­nis zur ÖVP eigen ist. Sie stammt aus einer TV-Debat­te nach dem Rück­tritt von Sebas­ti­an Kurz im ver­gan­ge­nen Okto­ber als Kanz­ler, als die­ser aber wei­ter ÖVP-Par­tei­chef blieb. Kös­tin­ger saß in die­ser Debat­te zusam­men mit ÖVP-inter­nen Kurz-Kri­ti­kern als die­je­ni­ge, die den gefal­le­nen Star der Kon­ser­va­ti­ven bis aufs Letz­te ver­tei­di­gen soll­te. Damit stand sie aller­dings längst auf ver­lo­re­nem Pos­ten: Gera­de war die Affä­re um Regie­rungs­in­se­ra­te in Bou­le­vard­me­di­en und erkauf­te posi­ti­ve Bericht­erstat­tung auf­ge­poppt. Vor­aus­ge­gan­gen war eine lan­ge Serie ande­rer Skan­da­le um Vet­tern­wirt­schaft und Pos­ten­scha­che­rei. Kös­tin­ger aber behaup­te­te da immer noch, die Par­tei stün­de »geschlos­sen« hin­ter Kurz, und woll­te in den Skan­da­len um den Poli­ti­ker nur hin­ter­lis­ti­ge Intri­gen sehen.

Die Geschich­te hat ihre dama­li­gen Argu­men­te voll­stän­dig wider­legt. Sebas­ti­an Kurz wird heu­te in zwei Ermitt­lungs­ver­fah­ren als Beschul­dig­ter geführt. Es geht um Falsch­aus­sa­ge unter Eid vor dem Par­la­ment sowie um die bewuss­te Fäl­schung von Umfra­gen zu sei­nen Guns­ten. Der Straf­rah­men dafür beträgt bis zu drei Jah­re Haft.

Mit dem Gra­zer Bun­des­par­tei­tag will die ÖVP nun end­gül­tig einen Neu­an­fang voll­zie­hen. Doch die Geis­ter aus der Ver­gan­gen­heit sind wei­ter gegen­wär­tig. Auf dem Tref­fen der Par­tei­funk­tio­nä­re am Sams­tag wird auch Sebas­ti­an Kurz anwe­send sein. Auch eine Rede des zurück­ge­tre­te­nen Bun­des­kanz­lers und ÖVP-Obmanns ist geplant. Das und der Umstand, dass der nach sei­nem Abgang aus der Poli­tik zunächst aus der Öffent­lich­keit ver­schwun­de­ne Kurz zuletzt wie­der ver­mehrt in den sozia­len Medi­en prä­sent war, hat sogar Spe­ku­la­tio­nen über einen Come­back-Ver­such befeuert.

Kurz selbst demen­tier­te das mit fol­gen­den Wor­ten: »Das kann ich zu 100 Pro­zent aus­schlie­ßen. Mei­ne Zukunft ist in der Pri­vat­wirt­schaft.« Sei­nen Auf­tritt wol­le er nut­zen, um sich »für die letz­ten gemein­sa­men 20 Jah­re zu bedan­ken«. Zudem wol­le er zei­gen, dass er Neham­mer »in sei­ner Arbeit als Par­tei­ob­mann und Bun­des­kanz­ler« unterstütze.

Eine gewis­se Weh­mut wird bei so man­chem ÖVP-Funk­tio­när mit­schwin­gen. Vor­bei sind die Zei­ten, in denen die ÖVP in Umfra­gen an der abso­lu­ten Mehr­heit kratz­te und ein Kurz auf dem Wahl­pla­kat auch dem uncha­ris­ma­tischs­ten Lokal­po­li­ti­ker den Job auf wei­te­re Jah­re sicher­te. Aktu­ell schlägt die ÖVP hart wie­der dort auf, wo sie vor Kurz stand: Umfra­gen sehen sie der­zeit bei rund 26 Pro­zent Wäh­ler­zu­spruch, gleich­auf mit den Sozi­al­de­mo­kra­ten. Bei der Kanz­ler­fra­ge liegt SPÖ-Che­fin Pame­la Ren­di-Wag­ner sogar vorn.

Zurück sind auch die Zei­ten, in denen über Jahr­zehn­te ein­ge­spiel­te Mecha­nis­men in der Par­tei wie­der grei­fen: In denen also die ÖVP-Lan­des­or­ga­ni­sa­tio­nen wie­der die Par­tei­li­nie und die Per­so­na­li­en bestim­men und nicht ein Par­tei­chef mit abso­lu­tis­ti­schem Durch­griffs­recht bis auf loka­le Wahl­lis­ten. Neham­mer ist ein sol­cher »schwar­zer« Alt-ÖVP­ler mit Haus­macht in Nie­der­ös­ter­reich. Ein Ver­wal­ter, der sich teils, eher unge­lenk, in Popu­lis­mus ver­sucht. Im kras­sen Gegen­satz zu Kurz also, einem Groß­meis­ter der poli­ti­schen Insze­nie­rung. Zuletzt hat­te Neham­mer zum Bei­spiel die Abschöp­fung von Gewin­nen bei Unter­neh­men gefor­dert, an denen der Staat betei­ligt ist. Das hat­te ihm sowohl Häme von links als auch har­te Kri­tik aus dem wirt­schafts­li­be­ra­len Lager ein­ge­bracht. Doch Neham­mer hat eine Haus­macht in der Par­tei, und das ist es, was wie­der zählt. Kös­tin­ger hin­ge­gen hat­te nie eine Lan­des­or­ga­ni­sa­ti­on hin­ter sich. Genau­so sieht es bei Wirt­schafts­mi­nis­te­rin Mar­ga­re­te Schram­böck aus – auch sie soll vor dem Absprung stehen.

Beim Par­tei­tag in Graz geht es also um die Neu­ord­nung der ÖVP nach altem Mus­ter. Die Abgän­ge könn­ten nur die Vor­bo­ten schwe­re­rer Beben sein. Auf der Regie­rungs­bank dürf­ten bald wei­te­re Wech­sel anstehen.