Im Hafen von Shanghai stockt derzeit die Abfertigung von Schiffen. Foto: Imago/UIG/David Henley

An einem son­ni­gen Mai-Nach­mit­tag wie die­sem wäre das Ein­kaufs­zen­trum im Pekin­ger San­li­tun-Vier­tel eigent­lich gerap­pelt voll. Doch statt­des­sen gleicht die glä­ser­ne Ein­kaufs­mei­le einer Geis­ter­stadt. Mas­si­ve Stahl­schlös­ser hän­gen vor den Dach­ter­ras­sen-Bars, auch die Flagship-Stores von Apple und Adi­das sind geschlos­sen. Der Kon­sum in der Haupt­stadt scheint zum Erlie­gen gekom­men zu sein.

Auch die neu­es­ten Han­dels­da­ten für den Monat April unter­mau­ern den öko­no­mi­schen Abwärts­trend. Das lan­des­wei­te Import­vo­lu­men ist im Ver­gleich zum Vor­jahr zwar unver­än­dert geblie­ben, die Expor­te sind aller­dings mit 3,9 Pro­zent so lang­sam gewach­sen wie seit dem Coro­na-Schock Anfang 2020 nicht mehr. Doch tat­säch­lich täu­schen die Zah­len, da sie in US-Dol­lar ange­ge­ben und durch die Abwer­tung des chi­ne­si­schen Ren­min­bis künst­lich auf­ge­bla­sen sind. Vom Wech­sel­kurs berei­nigt ergibt sich ein akku­ra­te­res Bild: Dem­nach sind die Expor­te um etwa zwei Pro­zent geschrumpft. »Zusam­men mit dem sehr nied­ri­gen Ein­kaufs­ma­na­ger­index von letz­ter Woche deu­tet alles auf eine Rezes­si­on im zwei­ten Jah­res­quar­tal hin«, sagt Ali­cia Gar­cía-Her­re­ro, Chef­öko­no­min für den Asi­en-Pazi­fik-Raum bei der Invest­ment­bank Natixis.

Die Aus­wir­kun­gen für die Welt­wirt­schaft sind gra­vie­rend. Export­län­der wie Deutsch­land lei­den mas­siv unter dem ein­ge­bro­che­nen Kon­sum in Chi­na. Die chi­ne­si­schen Impor­te deut­scher Waren sind im April um fast zehn Pro­zent ein­ge­bro­chen. Die­ser Trend wird wohl ange­sichts der anhal­ten­den Lock­down-Poli­tik so schnell nicht nach­las­sen. Doch auch Staa­ten, die vor allem von Zulie­fe­run­gen aus Chi­na abhän­gen, äch­zen auf­grund der schwa­chen Pro­duk­ti­on aus der Volks­re­pu­blik. Im Grun­de betrifft dies in Euro­pa sämt­li­che Volks­wirt­schaf­ten, da fast ein Fünf­tel des glo­ba­len Fer­ti­gungs­sek­tors in Chi­na ange­sie­delt ist. Kurz­um: Wenn Chi­nas Wirt­schafts­mo­tor stot­tert, bremst dies die gesam­te Welt­wirt­schaft aus.

Dabei ist der der­zei­ti­ge Sand im Getrie­be vor allem ein haus­ge­mach­tes Pro­blem. Chi­nas zuvor erfolg­rei­che Null-Covid-Stra­te­gie ver­hin­dert spä­tes­tens seit der hoch­in­fek­tiö­sen Omi­kron-Vari­an­te eine Rück­kehr zur Nor­ma­li­tät. Mit immer strik­te­ren Lock­downs wird ver­sucht, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen in den Griff zu bekom­men. Dabei hat man wert­vol­le Zeit ver­strei­chen las­sen, sich um eine nach­hal­ti­ge Stra­te­gie zu küm­mern: indem man die älte­ren Bevöl­ke­rungs­schich­ten mit wirk­sa­men Vak­zi­nen boos­tert und die Anzahl an Not­fall­bet­ten erhöht. Statt­des­sen ist das Reich der Mit­te auf abseh­ba­re Zeit in inter­na­tio­na­ler Iso­la­ti­on gefangen.

Und die Fol­gen tre­ten immer offe­ner zuta­ge. Nach der euro­päi­schen Han­dels­kam­mer von letz­ter Woche legt nun auch die ame­ri­ka­ni­sche Kam­mer in Peking eine ernüch­tern­de Geschäfts­um­fra­ge vor: knapp 60 Pro­zent aller Fir­men haben dem­nach ihre Gewinn­pro­gno­sen für das lau­fen­de Jahr nach unten kor­ri­giert, über die Hälf­te geplan­te Inves­ti­tio­nen verschoben.