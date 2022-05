"Ella" vorm Landgericht Gießen Foto: dpa/Nadine Weigel

Am Mon­tag ist die Kli­ma­ak­ti­vis­tin »Ella« aus der Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt Frank­furt-Pre­un­ges­heim nach 18 Mona­ten Haft ent­las­sen wor­den. Nach­dem »Ellas« Iden­ti­tät bis­her unbe­kannt gewe­sen war, hat­te sie ver­gan­ge­ne Woche ihre Per­so­na­li­en ange­ge­ben. Die Akti­vis­tin saß bereits seit Novem­ber 2020 in Unter­su­chungs­haft. Vor­ge­wor­fen wird ihr Kör­per­ver­let­zung, tät­li­cher Angriff sowie Wider­stand gegen Voll­stre­ckungs­be­am­te wäh­rend des Pro­tests gegen die A49 im Dan­nen­rö­der Wald.

Am 1. April hat­te das Land­ge­richt Gie­ßen das Urteil vom Amts­ge­richt Als­feld aus der ers­ten Instanz in einem Beru­fungs­ver­fah­ren bestä­tigt. Der Rich­ter hat­te in sei­ner Urteils­ver­kün­dung unter laut­star­ken Pro­test erklärt, dass das Straf­maß zwar um drei Mona­te ver­rin­gert, der Haft­be­fehl aber auf­recht­erhal­ten wer­de.

In dem ins­ge­samt drei Mona­te andau­ern­den Beru­fungs­ver­fah­ren war unter ande­rem die Fra­ge nach der Siche­rung der Voll­stre­ckungs­be­am­ten wäh­rend der Räu­mung umstrit­ten gewe­sen. Wäh­rend die Beam­ten in Als­feld noch in ihrer Zeu­gen­aus­sa­ge erklärt hat­ten, sie sei­en unge­si­chert gewe­sen, hat­ten sie in Gie­ßen aus­ge­sagt, sich doch nicht mehr erin­nern zu kön­nen. Wäh­rend die Staats­an­walt­schaft zwei Jah­re und vier Mona­te Haft für »Ella« gefor­dert hat­te, setz­ten sich die Verteidiger*innen für die Ein­stel­lung des Ver­fah­rens ein. »Ella« selbst hat­te in ihrem abschlie­ßen­den Plä­doy­er erneut auf ihre Unschuld sowie auf die Kli­ma­kri­se ver­wie­sen, in deren Ange­sicht der Wei­ter­bau von Auto­bah­nen wie der A49 unver­ant­wort­lich sei.

Bei ihrer Frei­las­sung wur­de »Ella« von Freun­den und Bekann­ten vor der JVA begrüßt. Hät­te sie nicht ihre Iden­ti­tät ange­ge­ben, hät­te die Akti­vis­tin bis August in Haft blei­ben müssen.