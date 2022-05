Am Mittwoch Olaf Scholz in Berlin, am Dienstag in Madrid Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Argentiniens Präsident Alberto Fernandez (l) ist auf Europatour und sucht Investoren und Exportchancen für Agrarrohstoffe. Foto: dpa/Paul White

Am Diens­tag in Spa­ni­en, am Mitt­woch in Deutsch­land und, wenn es spon­tan noch klappt, auch in Frank­reich will Fernán­dez ver­su­chen, Argen­ti­ni­en als sta­bi­len Lie­fe­ran­ten von Lebens­mit­teln und Ener­gie zu eta­blie­ren. Wobei das mit der Ener­gie so eine Sache ist: Im argen­ti­ni­schen Win­ter war Argen­ti­ni­en selbst auf Gas­im­por­te ange­wie­sen, weil eige­ne Quel­len zwar vor­han­den, aber nur unzu­rei­chend erschlos­sen sind.

Argen­ti­ni­ens Wirt­schaft steckt in einer schwe­ren Kri­se, neue Export­mög­lich­kei­ten wären da hoch­will­kom­men. Prä­si­dent Alber­to Fernán­dez begab sich auf Euro­pa-Tour und ließ im letz­ten Moment den ein­ge­la­de­nen Wirt­schafts­mi­nis­ter Mar­tín Guz­mán in Bue­nos Aires zurück, weil er dort in die­sen Zei­ten unab­kömm­lich scheint.

Am Diens­tag traf Fernán­dez in Madrid den spa­ni­schen Minis­ter­prä­si­den­ten Pedro Sán­chez sowie König Feli­pe VI. Am Mitt­woch wird er in Ber­lin von Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz emp­fan­gen. Neben den wirt­schaft­li­chen Über­le­gun­gen wird der Krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne ein The­ma sein. Dabei wer­den vor allem die Gemein­sam­kei­ten gesucht, weni­ger das Trennende.

Im Gegen­satz zum rechts­ex­tre­men bra­si­lia­ni­schen Prä­si­den­ten Jair Bol­so­na­ro kann sich der gemä­ßig­te Fernán­dez leicht als ein ver­nünf­ti­ger Part­ner prä­sen­tie­ren. Dass der Prä­si­dent des zweit­größ­ten Lan­des Süd­ame­ri­kas in der eige­nen Regi­on kei­ne gewich­ti­ge Rol­le spielt, wird diplo­ma­tisch geschickt umgan­gen. Eben­so, dass er bei dem seit über zwei Jahr­zehn­ten unter­schrifts­lo­sen Frei­han­dels­ab­kom­men zwi­schen der EU und der süd­ame­ri­ka­ni­schen Wirt­schafts­ge­mein­schaft Mer­co­sur als Brem­ser auftritt.

Dass Argen­ti­ni­en die UN-Reso­lu­ti­on gegen den Ein­marsch in die Ukrai­ne unter­stützt hat­te, sich aber schon bei der Debat­te über den Aus­schluss Russ­land aus der G20 oder den Ent­zug sei­nes Beob­ach­ter­sta­tus bei der Orga­ni­sa­ti­on Ame­ri­ka­ni­scher Staa­ten (OAS) zurück­hielt, dürf­te den Regie­ren­den in Euro­pa nicht ent­gan­gen sein.

Anfang Febru­ar war Fernán­dez nach Russ­land und Chi­na gereist. Wäh­rend er vor Kriegs­be­ginn in Mos­kau gegen­über Prä­si­dent Wla­di­mir Putin Argen­ti­ni­en als »das Tor für Russ­land« in Latein­ame­ri­ka ange­bo­ten hat­te, such­te er in Peking Rück­halt für die Auf­nah­me in die Run­de der Brics-Staa­ten, jener locke­ren Ver­ei­ni­gung von Bra­si­li­en, Russ­land, Indi­en, Chi­na und Süd­afri­ka als auf­stre­ben­de Volkswirtschaften.

Die Aus­sich­ten sind gut, dass aus den Brics bald die Bric­sa-Staa­ten unter Ein­schluss Argen­ti­ni­ens wer­den, zumal nach einem mög­li­chen Sieg von Lula da Sil­va bei den bra­si­lia­ni­schen Prä­si­dent­schafts­wah­len im Okto­ber. Fernán­dez hat­te Lula im Juli 2019 im Gefäng­nis besucht, als die­ser wegen angeb­li­cher Kor­rup­ti­on hin­ter Git­tern saß.

Wenn Argen­ti­ni­ens Prä­si­dent auf Aus­lands­rei­se ist, über­nimmt der Vize die Amts­ge­schäf­te. Und gera­de die­se Woche steht Wich­ti­ges auf der Tages­ord­nung. Ver­han­delt wer­den die Sub­ven­tio­nen bei den Strom- und Gas­ta­ri­fen: Die­se belas­te­te­ten den Staats­haus­halt im ver­gan­ge­nen Jahr mit zwölf Mil­li­ar­den Dol­lar, aber die geplan­ten Tarif­er­hö­hun­gen wer­den die ohne­hin hohe Infla­ti­on wei­ter anhei­zen. Mit extre­mer Span­nung wird die Bekannt­ga­be der Infla­ti­ons­ra­te für April am Don­ners­tag erwar­tet. Erwar­tet wird ein Preis­an­stieg von knapp sechs Pro­zent allein im Ver­gleich zum Vor­mo­nat. Schon jetzt wird eine Rate von 65 Pro­zent für das lau­fen­de Jahr vorhergesagt.

Seit der Zustim­mung des Kon­gres­ses zum neu­en Schul­den­ab­kom­men mit dem Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds (IWF) Anfang März ist das Ver­hält­nis der bei­den heil­los zer­rüt­tet. Wäh­rend der Prä­si­dent mit den Stim­men der kon­ser­va­ti­ven Oppo­si­ti­on das Abkom­men abseg­nen ließ, ent­hiel­ten sich die kirch­ner­hö­ri­gen Parlamentarier*innen oder stimm­ten dage­gen. Seit­her ver­geht kein Tag, an dem das Kirch­ner-Lager nicht gegen den wirt­schafts- und finanz­po­li­ti­schen Kurs des Prä­si­den­ten opponiert.

Das wird auch die IWF-Dele­ga­ti­on zur Kennt­nis neh­men, die die­se Woche nach Bue­nos Aires kommt, um die Ein­hal­tung der im Kre­dit­ab­kom­men ver­ein­bar­ten Rah­men­da­ten zu kon­trol­lie­ren. Dazu gehört eine Infla­ti­ons­ra­te von maxi­mal 48 Pro­zent, außer­dem die Redu­zie­rung der Ener­gie­sub­ven­tio­nen um min­des­tens 3 Mil­li­ar­den Dol­lar, um das Defi­zit auf die ver­ein­bar­ten 2,5 Pro­zent zu beschrän­ken. Die­se Vor­ga­ben wer­den die sozia­len Span­nun­gen ver­stär­ken und im Lau­fe der Woche Tau­sen­de auf die Stra­ßen von Bue­nos Aires trei­ben, um dage­gen zu protestieren.