Am Hauptsitz von Rheinmetall in Düsseldorf protestierten am 10. Mai 2022 Demonstranten gegen die Kriegsgeschäfte des Herstellers von Panzern, Artilleriegeschützen und weiteren Rüstungsgütern. Anlass der Aktionen war die Hauptversammlung des Konzerns. Foto: dpa/Federico Gambarini

Das Auf­rüs­tungs­pro­gramm der Bun­des­re­gie­rung lässt die Her­zen in den deut­schen Rüs­tungs­schmie­den höher schla­gen. So auch im Rhein­me­tall-Kon­zern. Der größ­te deut­sche Her­stel­ler von Kriegs­ge­rät hielt am Diens­tag in Düs­sel­dorf sei­ne Haupt­ver­samm­lung ab. Vor­stands­chef Armin Pap­per­ger sag­te beim Tref­fen der Aktio­nä­re, er gehe davon aus, dass das Unter­neh­men sein Geschäfts­vo­lu­men mit der Bun­des­wehr künf­tig auf vier Mil­li­ar­den Euro jähr­lich ver­dop­peln wird. des größ­ten deut­schen Rüs­tungs­kon­zerns. Kurz nach Beginn des rus­si­schen Angriffs auf die Ukrai­ne hat­te Rhein­me­tall eine Lis­te von Rüs­tungs­gü­tern vor­ge­legt, deren Aus­lie­fe­rung rela­tiv kurz­fris­tig star­ten könn­te, dar­un­ter Pan­zer, Mili­tär­last­wa­gen, Flug­ab­wehr­tür­me und Muni­ti­on. Der Kurs der Rhein­me­tall-Aktie ist seit Kriegs­be­ginn Ende Febru­ar um das Zwei­ein­halb­fa­che gestiegen.

Par­al­lel zur Haupt­ver­samm­lung fan­den am Diens­tag in meh­re­ren Städ­ten Pro­test­ak­tio­nen des Bünd­nis­ses »Rhein­me­tall ent­waff­nen« statt, unter ande­rem an der Kon­zern­zen­tra­le in Düs­sel­dorf, in Ber­lin, Nürn­berg und Bre­men. Das Bünd­nis for­dert auch in Kriegs­zei­ten wei­ter die Schlie­ßung des Kon­zerns. Direk­te Inter­ven­tio­nen auf der Haupt­ver­samm­lung waren erneut nicht mög­lich, weil sie zum drit­ten Mal in Fol­ge über­wie­gend online statt­fand. Sehr zum Ver­druss von Moni­ka Schni­cke von der Stif­tung Ethik und Öko­no­mie (Ethe­con), die die Pro­tes­te unter­stützt. Sie beklag­te gegen­über »nd« zudem, dass die sich aus­brei­ten­de Kriegs­stim­mung nach dem rus­si­schen Ein­marsch in die Ukrai­ne dafür sor­ge, dass Argu­men­te für Abrüs­tung immer weni­ger Unter­stüt­zer finden.

Doch für Schni­cke ist klar, dass wei­te­re Auf­rüs­tung nicht die Lösung ist. Sie erin­nert an die Krie­ge, die aktu­ell mit deut­schen Waf­fen in ver­schie­de­nen Tei­len der Welt geführt wer­den, bei­spiels­wei­se im Jemen oder im kur­di­schen Teil des Irak. Bei Pro­tes­ten dage­gen habe die Poli­zei das Zei­gen von Fotos der Opfer die­ser Krie­ge mit der Begrün­dung unter­sagt, Pas­san­ten müss­ten vor der ver­stö­ren­den Wir­kung sol­cher Bil­der geschützt wer­den. Beim Krieg in der Ukrai­ne hin­ge­gen wer­de genau mit sol­chen Fotos ver­sucht, die Bevöl­ke­rung hier­zu­lan­de von der Not­wen­dig­keit von Waf­fen­lie­fe­run­gen zu überzeugen.

Moni­ka Schni­cke erin­nern auch an Geschäfts­be­zie­hun­gen von Rhein­me­tall, an die der Vor­stand wohl nicht mehr erin­nert wer­den will. So flos­sen 2014 Bestechungs­gel­der des Kon­zerns, um einen 100 Mil­lio­nen Euro schwe­ren Auf­trag des rus­si­schen Mili­tärs zu ergat­tern. Es ging um High­tech-Aus­rüs­tung für ein Gefechts­zen­trum im rus­si­schen Muli­no, 330 Kilo­me­ter öst­lich von Mos­kau. Nach der Anne­xi­on der Krim 2014 unter­sag­te die Bun­des­re­gie­rung das Geschäft.

Auch Mar­tin Sin­ge vom zivil­ge­sell­schaft­li­chen Bünd­nis »Rhein­me­tall Ent­rüs­ten«, das den Pro­test in Düs­sel­dorf orga­ni­sier­te, hält an der Über­zeu­gung fest, dass Auf­rüs­tung den Krieg in der Ukrai­ne nicht been­den hilft. Auch Sin­ge erin­nert an die Krie­ge welt­weit, von denen der Kon­zern pro­fi­tiert. So hät­ten Recher­chen der süd­afri­ka­ni­schen Orga­ni­sa­ti­on Open Secrets 2021 erge­ben, dass bei Angrif­fen auf die Zivil­ge­sell­schaft im Jemen wahr­schein­lich Muni­ti­on aus der 2016 eröff­ne­ten Fabrik der in Süd­afri­ka ansäs­si­gen Toch­ter­fir­ma Rhein­me­tall Den­el Muni­ti­on benutzt wur­de. Durch die­se Stand­ort­wahl kann der Kon­zern auch deut­sche Rüs­tungs­ex­port­ein­schrän­kun­gen umgehen.

In Ber­lin betei­lig­ten sich rund 50 Men­schen an einer Kund­ge­bung vor dem Sitz des Zen­tra­len Bun­des­ver­ban­des der deut­schen Sicher­heits- und Ver­tei­di­gungs­in­dus­trie (BDSV), einem Lob­by­ver­band der Rüs­tungs­bran­che. In des­sen Vor­stand sitzt auch Rhein­me­tall-Chef Pap­per­ger. Das Bünd­nis Rhein­me­tall Ent­waff­nen will die deut­schen Waf­fen­schmie­den im Auge behal­ten. Vom 30. August an ver­an­stal­tet es erneut ein anti­mi­li­tä­ri­sches Akti­ons­camp in Kas­sel. »Wir wer­den gemein­sam dis­ku­tie­ren, uns bil­den, Kon­tak­te knüp­fen und mit Mas­sen­ak­tio­nen des zivi­len Unge­hor­sams die Rüs­tungs­in­dus­trie in Kas­sel blo­ckie­ren«, kün­dig­te eine Akti­vis­tin auf der Demo in Ber­lin an.