Die Reinigungsbranche zählt laut Verwaltung zu den Wirtschaftszweigen, in denen die Ausbeutung ukrainischer Geflüchteter besonders präsent ist. Foto: dpa/Paul Zinken

Arbeit nur gegen Abga­be des Pas­ses, Zwang in die Schein­selbst­stän­dig­keit, Schuf­ten ohne offi­zi­el­len Ver­trag: Immer wie­der wer­den Geflüch­te­te, die vor dem Krieg in der Ukrai­ne in die deut­sche Haupt­stadt geflo­hen sind, mit unse­riö­sen und erpres­se­ri­schen Arbeits­an­ge­bo­ten kon­fron­tiert. Und immer wie­der fal­len die ver­un­si­cher­ten Men­schen auf die­se herein.

»Das ist die Spit­ze des Eis­ber­ges, die wir hier sehen kön­nen«, sagt Lin­ke-Poli­ti­ke­rin Kat­ja Kip­ping auf einer Pres­se­kon­fe­renz am Mitt­woch. Die Sozi­al­se­na­to­rin sieht ukrai­ni­sche Geflüch­te­te als idea­les Ziel für die »gesam­te Palet­te an Aus­beu­tung, die man sich nur vor­stel­len kann«. Denn neben Unter­neh­men, die sich erfreu­li­cher­wei­se für die Geflüch­te­ten ein­setz­ten und anstän­di­ge Arbeit böten, gebe es auch sol­che, die die vul­nerable Lage der Men­schen aus­nut­zen. »Wir wol­len, dass die Men­schen in eine Rechts­po­si­ti­on kom­men«, sagt Kip­ping. Es gehe dar­um, die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner gegen unse­riö­se Arbeits­an­ge­bo­te immun zu machen.

»Schon Euro­pol hat vor den Gefah­ren von Men­schen­han­del und Arbeits­aus­beu­tung gewarnt. Auch der Zoll ist sehr auf­merk­sam«, sagt Phil­ipp Schwert­mann, Fach­be­reichs­lei­ter des Ber­li­ner Bera­tungs­zen­trums für Migra­ti­on und Gute Arbeit (Bema). Sei­ne Behör­de hat sich zum Ziel gesetzt, Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner zu bera­ten und über ihre Rech­te am deut­schen Arbeits­markt zu infor­mie­ren. Hier­für bie­tet das Bema Bera­tun­gen und Schu­lun­gen zum deut­schen Arbeits­recht an, ver­teilt Fly­er und Bro­schü­ren. Nun soll damit begon­nen wer­den, die Men­schen vor Ort, etwa in den Unter­künf­ten, aufzusuchen.

Im Ver­gleich zu den Geflüch­te­ten aus Syri­en und Afgha­ni­stan, die 2015 in Ber­lin anka­men, befin­den sich die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner laut Schwert­mann in einer bes­se­ren Lage. »Da war es so, dass die Geflüch­te­ten, die damals ins Land kamen, erst mal ins Asyl­ver­fah­ren gegan­gen sind und oft sehr, sehr lan­ge war­ten muss­ten, bis sie die Mög­lich­keit hat­ten, hier zu arbei­ten«, sagt er. Vie­le Men­schen hät­ten jedoch trotz­dem arbei­ten wol­len oder sogar müs­sen, was zu etli­chen ille­ga­len Arbeits­ver­hält­nis­sen geführt habe. Die dama­li­gen Vor­aus­set­zun­gen sei­en einem »Ein­falls­tor für Aus­beu­tung« gleichgekommen.

»Jetzt ist die Situa­ti­on grund­sätz­lich anders«, sagt Schwert­mann. Den ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten wer­de glück­li­cher­wei­se ermög­licht, sofort zu arbei­ten – »eine ganz groß­ar­ti­ge Sache«. Trotz­dem müs­se aner­kannt wer­den, dass auch bei ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten Ver­letz­bar­kei­ten bestün­den, so Schwert­mann. »Das ist eine Grup­pe, die hier­her­kommt in einer Situa­ti­on, die sie nicht sel­ber bestimmt hat.« Die Men­schen sei­en trau­ma­ti­siert, ken­nen weder die deut­sche Spra­che noch die Sys­te­me, nach denen die Gesell­schaft funktioniert.

Eine kon­kre­te Fall­zahl aus­beu­te­ri­scher Arbeits­ver­hält­nis­se kann laut Schwert­mann nicht genannt wer­den, die Dun­kel­zif­fer sei natur­ge­mäß hoch. Doch: »Wir erfah­ren rela­tiv gut, was es auf dem Arbeits­markt für Umge­hungs­tat­be­stän­de gibt.« In sei­nen Annah­men stützt sich das Bema vor allem auf Erfah­rungs­be­rich­te, mit denen Geflüch­te­te zum Zen­trum kom­men. So hät­te sich laut der Behör­de ein Ukrai­ner gemel­det, um sich zu erkun­di­gen, ob er mit einem let­ti­schen Arbeits­ver­trag in Deutsch­land arbei­ten dür­fe. Die Bema sieht hier­in eine bekann­te Stra­te­gie eines Arbeit­ge­bers, die im deut­schen Recht vor­ge­schrie­be­nen Arbeits­be­din­gun­gen zu umgehen.

»Es ist klar, dass es sich dabei nicht um Ein­zel­fäl­le han­delt«, sagt Schwert­mann, der ein wei­te­res pro­mi­nen­tes Bei­spiel nennt: Auch der Fleisch­pro­du­zent Tön­nies habe an der pol­nisch-ukrai­ni­schen Gren­ze ver­sucht, die Ver­wund­bar­keit der Men­schen aus­zu­nut­zen und in Auf­fang­la­gern Beschäf­tig­te anzu­wer­ben. »Da muss man ein­fach wach­sam wer­den«, sagt er.

Die meis­ten Fäl­le aus­ge­beu­te­ter Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner fin­den sich laut Bema in Sek­to­ren, die bereits für ihren Ruf als Hort unse­riö­ser Arbeits­ver­hält­nis­se bekannt sei­en. So etwa in der Rei­ni­gungs­bran­che, im Bau­we­sen oder bei sub­un­ter­neh­me­ri­schen Paket­zu­stel­lern. Beson­ders in die­sen Berei­chen sei­en unse­riö­se Stel­len­an­zei­gen im Inter­net auf­ge­taucht, für die die Behör­de ukrai­ni­sche Geflüch­te­te künf­tig sen­si­bi­li­sie­ren will.

Bei der Suche nach Arbeit in Ber­lin stellt sich für vie­le Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner aller­dings nach wie vor das Pro­blem der Berufs­an­er­ken­nung. Die­se dau­ert laut Bema zwi­schen drei und vier Mona­ten – wich­ti­ge Zeit, die den Men­schen ver­lo­ren gehe. Zudem gestal­te sich das Ver­fah­ren oft­mals kom­pli­ziert und unflexibel.

»Das The­ma Aner­ken­nung der Berufs­ab­schlüs­se war mir gleich in den ers­ten Wochen klar«, sagt dazu Kat­ja Kip­ping. Wäh­rend bei unre­gu­lier­ten Beru­fen, wie etwa in der Kran­ken­pfle­ge, eine Selbst­ein­schät­zung genü­ge, brau­che es bei regu­lier­ten Beru­fen, wie etwa als Herz­chir­urg, eine offi­zi­el­le Aner­ken­nung. Um Staus an den Aner­ken­nungs­stel­len zu ver­mei­den, sei der Weg über die Bil­dungs­mi­nis­ter­kon­fe­ren­zen unaus­weich­lich, so Kip­ping. »Das ist eine Sache, die man als Land Ber­lin nicht allei­ne stem­men kann.«