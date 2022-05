Anja Köhler sitzt an einem Tisch in der ehemaligen jüdischen Schule, die gerade zu einem Zufluchtsort für ukrainische Kriegsflüchtlinge umgebaut wird. Foto: Michael Reichel

Obwohl Ramo­na Pirn­ak an dem Heft­pflas­ter an ihrem Fin­ger her­um­nes­telt und sich über den Riss in der Haut ärgert, erzählt sie. Fast unent­wegt. Davon, was sich hin­ter dem Putz ver­birgt, der erst vor ein paar Tagen in einem der klei­nen Zim­mer im ers­ten Stock an die Wand ange­bracht wur­de. »Flie­sen«, sagt die 46-Jäh­ri­ge und deu­tet auf die klei­ne Kan­te des nun nicht mehr sicht­ba­ren Flie­sen­spie­gels. Wenn man das Zim­mer zum ers­ten Mal betritt, nimmt man die­sen hand­werk­li­chen Makel kaum wahr. Der Riss an ihrem Fin­ger tut ihr weh. Pirn­ak hat ihn sich zuge­zo­gen, als sie einen Schrank auf­ge­baut hat, der bald in einem der Zim­mer des Hau­ses ste­hen soll. Das Pflas­ter dar­über lin­dert weder den Schmerz, noch sitzt es fest. Also reißt Pirn­ak es herunter.

Frei­lich, sagt sie, hät­te man die Flie­sen auch sicht­bar las­sen kön­nen. Die­je­ni­gen, die hier bald ein­zie­hen sol­len, wür­de das sicher nicht stö­ren. Sie wer­den aus einem Land kom­men, in dem Krieg herrscht. In dem Tag und Nacht Bom­ben fal­len. In dem jeden Tag Men­schen ster­ben und Häu­ser zer­stört wer­den. Wer das Grau­en des Krie­ges erlebt, dem wird es egal sein, ob der Flie­sen­spie­gel sicht­bar ist oder nicht. Hier, ganz im Süden Thü­rin­gens, nur ein paar Kilo­me­ter von der thü­rin­gisch-baye­ri­schen Gren­ze ent­fernt, ist es sicher. Das ist es, was vor allem zählt. »Aber es soll doch auch schön aus­se­hen, selbst wenn es schnell gehen muss«, sagt Pirnak.

Über­all in die­sem Haus haben sie nach die­ser Maxi­me gear­bei­tet: schnell sein, um rasch hel­fen zu kön­nen. Und es gleich­zei­tig mög­lichst schön, mög­lichst behag­lich, mög­lichst hei­misch machen. Im Flur sind die Wän­de des­halb mit ein­fa­chen Holz­plat­ten ver­klei­det, ohne Putz oder Tape­te dar­über. Der ange­neh­me Duft des Mate­ri­als hängt über­all ent­lang der Trep­pe, die vom Erd­ge­schoss nach oben führt. »Das hat doch auch was«, sagt Anja Köhler.

Die­ses Haus, in dem Pirn­ak und Köh­ler in den ver­gan­ge­nen Wochen nahe­zu täg­lich Stun­de um Stun­de ver­bracht haben, ist nicht irgend­ein Gebäu­de. In dem 350-See­len-Ort Ber­kach unweit von Mei­nin­gen wird es oft die Juden­schu­le genannt, auch wenn in ihm schon lan­ge kei­ne jüdi­schen Kin­der mehr unter­rich­tet wer­den. Trotz­dem ist das Gebäu­de Teil des jüdi­schen Ensem­bles von Ber­kach: ein in die­ser Form wohl ein­zig­ar­ti­ges Zeug­nis davon, wie Juden vor der NS-Herr­schaft in Deutsch­land abseits der Städ­te auf dem Land leb­ten und dort über vie­le Jahr­zehn­te hin­weg fes­ter, selbst­ver­ständ­li­cher Teil der Gesell­schaft waren. Direkt neben der jüdi­schen Schu­le in Ber­kach steht eine Syn­ago­ge. Auch eini­ge Wohn­häu­ser von eins­ti­gen jüdi­schen Ein­woh­nern Ber­kachs sind noch erhalten.

Seit mehr als vier Wochen wird nun an der Schu­le geschrubbt, geschraubt und gesägt. Alles in Eigen­re­gie ohne öffent­li­che Unter­stüt­zung, selbst die Bau­kos­ten wer­den pri­vat finan­ziert. Bil­der, die es vom März aus dem Inne­ren des Objekts gibt, las­sen erah­nen, was für ein Kraft­akt das für all jene ist, die dabei hel­fen, das Haus her­zu­rich­ten. Die Fotos zei­gen ein zuletzt leer ste­hen­des und ver­wahr­los­tes Gebäu­de. Die Küche ver­dreckt, der Putz an den Wän­den abbrö­ckelnd, Licht­schal­ter kaputt, Hei­zungs­roh­re teil­wei­se demontiert.

Etwa 20 Men­schen aus Ber­kach, sagen Pirn­ak und Köh­ler, hät­ten sich inzwi­schen der Idee ver­schrie­ben, aus die­ser ehe­ma­li­gen jüdi­schen Bil­dungs­stät­te einen Zufluchts­ort für ukrai­ni­sche Geflüch­te­te zu schaf­fen. Ent­stan­den ist die­se Idee auf einem »Mädels­abend«, erzählt Köh­ler, den die zwei Frau­en regel­mä­ßig don­ners­tags mit eini­gen ande­ren Damen im Ort abhal­ten. Unab­hän­gig von­ein­an­der hät­ten meh­re­re der Frau­en gesagt, noch nicht genug getan zu haben, um den­je­ni­gen zu hel­fen, die vor dem rus­si­schen Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne flie­hen. »Man hat mal Geld gespen­det oder Kla­mot­ten«, meint die 42-Jäh­ri­ge. »Aber wir hat­ten das Gefühl, wir müss­ten noch mehr machen.«

Zunächst plan­ten sie des­halb, ukrai­ni­sche Kriegs­flücht­lin­ge im Kul­tur­haus des Dor­fes unter­zu­brin­gen. Das aber stieß bei den Gemein­de­ver­tre­tern nicht auf viel Zustim­mung. Nicht, weil sie nicht auch hel­fen woll­ten, son­dern weil das Kul­tur­haus als dau­er­haf­te Unter­kunft nicht geeig­net ist, dort feh­len näm­lich Toi­let­ten und Duschen. »Wir waren ganz schön genickt, als wir das gehört haben«, sagt Pirn­ak. Als das Vor­ha­ben stock­te, habe ihr Mann viel von dem Frust abbe­kom­men, erzählt Köhler.

Dann aber schlug Domi­nik Pie­de vor, die ehe­ma­li­ge jüdi­sche Schu­le für die Unter­brin­gung der Geflüch­te­ten zu nut­zen, erzäh­len Pirn­ak und Köh­ler. Der 42-Jäh­ri­ge wohnt gleich gegen­über der Schu­le und hat in den ver­gan­ge­nen Wochen eben­falls vie­le Stun­den im Haus ver­bracht, unter ande­rem, um Möbel zu tra­gen oder aufzubauen.

Nur Stun­den nach dem Vor­schlag von Pie­de tele­fo­nier­te Köh­ler mit Tomas Mei­er, dem Vor­stand des Ver­eins »Jüdi­sches Ensem­ble Ber­kach«, dem das Haus gehört. Ziel des Ver­eins ist es, die umfang­rei­chen Zeug­nis­se des jüdi­schen Lebens im Ort bekann­ter zu machen, an sie zu erin­nern und den Gebäu­den wie­der Leben ein­zu­hau­chen. Lan­ge ein­re­den muss­te Köh­ler nicht auf Mei­er, dann war auch er über­zeugt von der Idee, aus der Schu­le einen Zufluchts­ort für Men­schen aus der Ukrai­ne zu machen. Auch die jüdi­sche Geschich­te ist schließ­lich eine vol­ler Erfah­run­gen von Leid und Tod, Ver­trei­bung und Flucht. »Das i‑Tüpfelchen für uns wäre es natür­lich, wenn hier bald jüdi­sche Geflüch­te­te aus der Ukrai­ne ein­zie­hen wür­den«, sagt Mei­er. »Aber natür­lich sind auch alle ande­ren herz­lich will­kom­men.« Schließ­lich sei­en alle Men­schen gleich viel wert. Für min­des­tens andert­halb Jah­re stellt der Ver­ein das Haus als Flücht­lings­un­ter­kunft zur Verfügung.

Zwar ist der­zeit noch nicht klar, wann die ers­ten Kriegs­flücht­lin­ge in die eins­ti­ge jüdi­sche Schu­le ein­zie­hen. Viel­leicht wird das noch im Mai sein. Doch schon jetzt und unab­hän­gig von einem Bezug von Geflüch­te­ten ist die Sanie­rung des Gebäu­des zu einem Pro­jekt gewor­den, das vie­les bewegt hat im Ort. Durch die Bau­ar­bei­ten sind näm­lich die Men­schen in Ber­kach und der Regi­on näher zusam­men­rückt. Vie­le der Möbel und Gerät­schaf­ten, die schon im Haus ste­hen, sind durch Spen­den zusam­men­ge­kom­men. Wie etwa ein Fern­se­her, der in einem der bei­den gro­ßen Zim­mer im Ober­ge­schoss steht. Vor allem aber haben die enga­gier­ten Ber­ka­cher mit dem Schrau­ben, Boh­ren, Ste­cken und Put­zen ein neu­es Dorf­pro­jekt gefun­den. Die Arbeit hat zusam­men­ge­schweißt. »Das hat der Gemein­schaft wirk­lich gut­ge­tan«, sagt Köh­ler. »Nach zwei Jah­ren Coro­na-Epi­de­mie war es mal wie­der Zeit«, meint Pirn­ak. Vie­le, die sich auch sonst im Ort zum Bei­spiel in den dor­ti­gen Ver­ei­nen ein­brin­gen, sind des­halb nun wie­der mit dabei.

Die Bau­ar­bei­ten sei­en auch für den Ver­ein, der das jüdi­sche Erbe im Ort bewah­ren möch­te, zu einer Brü­cke gewor­den, sagt Tomas Mei­er. Es gebe jetzt enge­re Ver­bin­dun­gen zwi­schen dem Dorf und dem Ver­ein. Tat­säch­lich näm­lich, sagt Mei­er, habe es in der Ver­gan­gen­heit nur wenig Kon­takt zwi­schen dem Ver­ein und den Ein­woh­nern Ber­kachs gege­ben. Die Ver­eins­mit­glie­der lie­ben zwar das jüdi­sche Ensem­ble, aber sie leben teil­wei­se vie­le Kilo­me­ter von Ber­kach ent­fernt. Mei­er in Tonn­dorf in der Nähe von Erfurt. Ande­re Ver­eins­mit­glie­der sind in Wei­mar zu Hau­se, in Mei­nin­gen oder in Frank­furt am Main. Nun aber, sagt Mei­er, »ver­bin­det uns die Hil­fe für ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge«. Er hofft, dass das geschaf­fe­ne Band zwi­schen dem Dorf und dem Ver­ein anhält – und dass die Ber­ka­cher das jüdi­sche Erbe ihres Dor­fes noch ein­mal neu und viel­leicht auch anders ent­de­cken. Die Chan­cen schei­nen nicht schlecht zu sein. Köh­ler jeden­falls will bald Mit­glied des Ver­eins werden.

Zur Wahr­heit gehört aller­dings auch, dass die Idee, ukrai­ni­sche Geflüch­te­te in der ehe­ma­li­gen jüdi­schen Schu­le auf­zu­neh­men, nicht bei allen Ber­ka­chern auf unge­teil­te Zustim­mung stößt. Die Auf­nah­me von Migran­ten ist wohl nir­gend­wo gänz­lich unum­strit­ten, gera­de im Osten Deutsch­lands nicht, wo die AfD viel Zuspruch erfährt. Nicht ein­mal jetzt, da es vor allem Frau­en und Kin­der sind, die vor Tod und Zer­stö­rung, vor Leid und Gefahr Schutz suchen.

Doch jene, die gera­de die Schu­le reno­vie­ren, wol­len sich von den ableh­nen­den Stim­men im Dorf nicht beir­ren las­sen. Schon allei­ne des­halb nicht, weil sie sich von Anfang an ganz genau über­legt haben, wie die Geflüch­te­ten zum Ein­kau­fen kom­men sol­len. Weil sie bereits mit einer nahen Schu­le Kon­takt auf­ge­nom­men haben, um für die ukrai­ni­schen Kin­der nach Plät­zen zu fra­gen. Weil sie für Not­fall­kar­ten mit wich­ti­gen Tele­fon­num­mern vor­be­rei­tet haben. Alles haben sie durch­dacht. Und von dem Gegen­wind im Dorf las­sen sie sich nicht abhal­ten. »Es gibt über­all ein paar Böse«, sagt Pie­de. »Aber das sind Leu­te, die sowie gegen alles sind.« Pirn­ak schiebt nach: »Und wir sind mehr.«