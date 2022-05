Daniel Günther bekam am Mittwoch von der CDU grünes Licht, zunächst eine Fortsetzung von Jamaika zu sondieren. Foto: dpa/Axel Heimken

Im Wahl­kampf in Schles­wig-Hol­stein ist viel dar­über gespro­chen wor­den, dass Minis­ter­prä­si­dent Dani­el Gün­ther ein unty­pi­scher CDU-Poli­ti­ker ist. Auch nach dem his­to­risch bes­ten Ergeb­nis sei­ner Par­tei mit 43,4 Pro­zent bei der Land­tags­wahl am Sonn­tag scheint der Regie­rungs­chef die­ses Image zu pflegen.

Gün­thers neu­es­ter Streich: Obwohl die CDU für eine Regie­rungs­mehr­heit im Kie­ler Land­tag nur einen Koali­ti­ons­part­ner bräuch­te, ließ sich der schles­wig-hol­stei­ni­sche Lan­des­vor­sit­zen­de am Mitt­woch von einem klei­nen Par­tei­tag das Man­dat dafür geben, über eine Fort­set­zung des in der Bevöl­ke­rung sehr belieb­ten Jamai­ka-Bünd­nis­ses mit Grü­nen und FDP son­die­ren zu dür­fen. Im Wahl­kampf hat­te Gün­ther für die Fort­füh­rung die­ser Kon­stel­la­ti­on gewor­ben. Wider­spre­chen will in der CDU dem sieg­rei­chen Spit­zen­kan­di­da­ten nie­mand. Der Par­tei­tag mit nur 75 Dele­gier­ten war nicht nur klein, son­dern auch kurz: Nach 50 Minu­ten bekam Gün­ther ohne Aus­spra­che grü­nes Licht.

Der Fahr­plan sieht nun vor, dass die CDU am Diens­tag zunächst mit den Grü­nen und im direk­ten Anschluss mit der FDP son­diert. The­ma soll auch sein, ob und unter wel­chen Bedin­gun­gen sich bei­de Par­tei­en eine Fort­set­zung von Jamai­ka vor­stel­len können.

Zumin­dest bei einem poten­zi­el­len Part­ner stößt Gün­ther direkt auf Inter­es­se. FDP-Urge­stein Wolf­gang Kubicki, der zwar nicht mehr in der Lan­des­po­li­tik aktiv ist, aber Teil des Ver­hand­lungs­teams, sprach sich in den »Kie­ler Nach­rich­ten« für eine Jamai­ka-Fort­set­zung aus. Im Wahl­kampf klang das noch anders. FDP-Spit­zen­kan­di­dat Bernd Buch­holz hat­te erklärt, soll­te es für eine Koali­ti­on aus zwei Par­tei­en rei­chen, sei das bis­he­ri­ge Drei­er­bünd­nis kei­ne Opti­on. Gün­thers Offer­te ist für die FDP auch ein Ret­tungs­an­ker. Die Par­tei war am Sonn­tag um mehr als fünf Pro­zent­punk­te auf 6,4 Pro­zent abgestürzt.

Mit ihrer Bereit­schaft set­zen die Libe­ra­len gleich­zei­tig die Grü­nen unter Druck, die einer Drei­er­ko­ali­ti­on kri­ti­scher gegen­über­ste­hen. Spit­zen­kan­di­da­tin Moni­ka Heinold äußer­te sich skep­tisch, mahn­te noch am Mon­tag an, in die­sem Fall müs­se die CDU »sehr viel Macht abge­ben«. Rücken­de­ckung erhält sie von der Bun­des­par­tei. Grü­nen-Vor­sit­zen­de Ricar­da Lang sag­te am Mitt­woch in der ARD-Sen­dung »Maisch­ber­ger«, es soll­ten nach der Wahl erst ein­mal die bei­den Wahl­sie­ger CDU und Grü­ne mit­ein­an­der sprechen.

Gün­ther ist klar im Vor­teil. Schei­tert Jamai­ka, kann er sagen, es ver­sucht zu haben. Inhalt­lich nennt der Minis­ter­prä­si­dent Bedin­gun­gen für eine Koali­ti­on. Kli­ma­zie­le sei­en für ihn eben­so­we­nig ver­han­del­bar wie der von sei­ner Par­tei gefor­der­te Wei­ter­bau der Auto­bahn 20. Das auch von der FDP unter­stütz­te Ver­kehrs­pro­jekt könn­te für Debat­ten sor­gen. Die Küs­ten­au­to­bahn endet aktu­ell bei Bad Sege­berg und soll um 200 Kilo­me­ter bis ins nie­der­säch­si­sche Wes­ter­stede ver­län­gert wer­den. Die Grü­nen wol­len allen­falls einen Aus­bau bis an die eben­falls in Schles­wig-Hol­stein befind­li­che A7. Kurz­fris­tig gedacht scheint Schwarz-Gelb für Gün­ther ein­fa­cher. Lang­fris­tig aber wür­den die aus der Wahl als zweit­stärks­te Kraft her­vor­ge­gan­ge­nen Grü­nen in der Oppo­si­ti­on für den CDU-Poli­ti­ker zum Pro­blem wer­den, gera­de weil die Ener­gie­wen­de das gro­ße The­ma der nächs­ten Legis­la­tur wird. Mit Schwarz-Grün wür­de Gün­ther sei­ne größ­te Kon­kur­renz einbinden.

Außen vor bei allen Plan­spie­len ist die SPD, die am Sonn­tag mit 16 Pro­zent ihr his­to­risch schlech­tes­tes Lan­des­er­geb­nis erziel­te. Die Sozi­al­de­mo­kra­ten sind nun mit Ursa­chen­for­schung beschäf­tigt. Der kra­chend geschei­ter­te Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Los­­se-Mül­­ler woll­te die­se Woche Lan­des­chefin Ser­pil Midyat­li erneut als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de vor­schla­gen. Die­se Wahl wur­de jedoch auf unbe­stimm­te Zeit ver­scho­ben. Zu sehr dik­tiert gro­ße Rat­lo­sig­keit das Gesche­hen. Die neue Frak­ti­on will sich nächs­te Woche erst ein­mal in eine Klau­sur­ta­gung bege­ben. Außer­dem hat man sich eine genaue Wahl­ana­ly­se auch mit aus­wär­ti­ger Exper­ti­se auf die Fah­nen geschrieben.