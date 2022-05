Menschen nehmen an der Demonstration unter dem Motto "PKK-Verbot aufheben - Krieg beenden, politische Lösung fördern" teil. Insgesamt 50 Gruppen und Organisationen hatten zu der Veranstaltung aufgerufen. Foto: Picture alliance/dpa/Paul Zinken

Noch vor weni­gen Jah­ren schien ein Umden­ken im Umgang mit der PKK in Deutsch­land mög­lich zu sein. Rolf Müt­zenich, heu­te Frak­ti­ons­chef der SPD, damals Außen­po­li­ti­ker, erklär­te im Sep­tem­ber 2014, er sehe »durch­aus die Chan­ce zur Neu­ein­ord­nung« der kur­di­schen Arbei­ter­par­tei. Von Poli­ti­kern der Grü­nen war damals zu hören, dass die straf­recht­li­che Ver­fol­gung der Orga­ni­sa­ti­on in Deutsch­land ein Ende haben müs­se. Selbst Poli­ti­ker der CDU äußer­ten sich posi­tiv über die PKK. Anlass hier­für war, dass die kur­di­sche Orga­ni­sa­ti­on gemein­sam mit ihren Ver­bün­de­ten die Ter­ror­mi­liz Isla­mi­scher Staat im Irak und Nord­sy­ri­en bekämpf­te und zahl­rei­che Jesi­den vor einem Völ­ker­mord geschützt hatte.

Mitt­ler­wei­le sind die­se Sym­pa­thie­be­kun­dun­gen, mit Aus­nah­me der Links­par­tei, in der Bun­des­po­li­tik wie­der ver­stummt. Der »Isla­mi­sche Staat« ist in den genann­ten Län­dern weit­ge­hend besiegt wor­den und es scheint, als wür­den die Kur­den aus west­li­cher Sicht nicht mehr benö­tigt. Ein von Anwäl­ten aus­ge­ar­bei­te­ter Antrag, der ein Ende des seit Beginn der 1990er Jah­re bestehen­den Betä­ti­gungs­ver­bots der PKK for­der­te, wur­de vom Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um umge­hend abge­lehnt. Die zustän­di­ge SPD-Minis­te­rin Nan­cy Fae­ser hat dabei die Rücken­de­ckung ihrer Frak­ti­on und von den Grü­nen. Der Fall dürf­te nun auf juris­ti­scher Ebe­ne wei­ter aus­ge­foch­ten werden.

Letzt­lich ist die Ent­schei­dung des Innen­mi­nis­te­ri­ums nicht über­ra­schend. Denn der Repres­si­ons­kurs gegen die PKK, die in meh­re­ren Län­dern als ter­ro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on gilt, wur­de zuletzt fort­ge­setzt, obwohl die Orga­ni­sa­ti­on sich für die Gewalt in Deutsch­land in den 1990er Jah­ren ent­schul­digt hat und es kei­ne Anzei­chen dafür gibt, dass sie eine Gefahr für die inne­re Sicher­heit dar­stellt. Dies wird durch ein Gut­ach­ten des Frei­bur­ger Straf­rechts­pro­fes­sors Roland Hefen­dehl bestä­tigt, das sich mit den Straf­ta­ten aus­ein­an­der­setzt, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren der PKK zuge­schrie­ben wurden.

Trotz­dem müs­sen wei­ter­hin zahl­rei­che Men­schen, die bezich­tigt wer­den, zum Umfeld der kur­di­schen Arbei­ter­par­tei zu gehö­ren, damit rech­nen, dass sie Pro­ble­me mit der Jus­tiz bekom­men. So hat das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt zu Beginn die­ses Jah­res das Ver­bot zwei­er kur­di­scher Fir­men als Teil­or­ga­ni­sa­tio­nen der PKK bestä­tigt. Der Mezo­po­ta­mi­en Ver­lag und die Musik­fir­ma MIR sei­en per­so­nell, finan­zi­ell und orga­ni­sa­to­risch mit der ver­bo­te­nen Orga­ni­sa­ti­on ver­floch­ten gewe­sen, hieß es. Noch zu Zei­ten von Bun­des­in­nen­mi­nis­ter Horst See­hofer (CSU) waren die bei­den Ein­rich­tun­gen ver­bo­ten wor­den. Die PKK nut­ze die bei­den Fir­men zur Auf­recht­erhal­tung des orga­ni­sa­to­ri­schen Zusam­men­halts der Orga­ni­sa­ti­on, indem die­se PKK-Pro­pa­gan­da­ma­te­ri­al ver­brei­te­ten und durch des­sen Ver­kauf die PKK finan­zi­ell unter­stütz­ten, hat­te das Innen­mi­nis­te­ri­um im Febru­ar 2019 behaup­tet. Kri­ti­ker sahen in dem Schritt einen Fall von Zen­sur und Schlag gegen Kunst‑, Meinungs‑, Pres­se- und Publi­ka­ti­ons­frei­heit. Hin­zu kommt, dass immer wie­der Men­schen in Deutsch­land vor Gericht ste­hen, denen vor­ge­wor­fen wird, Funk­tio­nä­re der PKK zu sein. Dabei geht es aller­dings oft nicht um Ter­ro­ris­mus, son­dern die Kur­den sol­len ille­gal Spen­den für die Arbei­ter­par­tei akqui­riert und Pro­pa­gan­da­ver­an­stal­tun­gen orga­ni­siert haben.

Der Haupt­grund dafür, dass die PKK in Deutsch­land ver­bo­ten bleibt, ist, dass sie von der tür­ki­schen Regie­rung des Staats­prä­si­den­ten Recep Tayy­ip Erdoğan als Gefahr ange­se­hen wird. Sie macht die PKK für zahl­rei­che Atten­ta­te mit vie­len Toten in der Tür­kei ver­ant­wort­lich. Aller­dings liegt deren Urhe­ber­schaft oft im Dun­keln. Das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um koope­riert mit dem tür­ki­schen Innen­mi­nis­te­ri­um, unter ande­rem im Bereich der Ter­ror­be­kämp­fung. In die­sem Rah­men arbei­ten auch die Geheim­diens­te der bei­den Län­der mit­ein­an­der. Das geschieht natür­lich in der Regel sehr dis­kret. Wenn die Bun­des­re­gie­rung dar­auf ange­spro­chen wird, wel­che Daten an aus­län­di­sche Behör­den über­mit­telt wer­den, wird sie wort­karg. In der Ant­wort auf eine Klei­ne Anfra­ge der Lin­ke-Abge­ord­ne­ten Gökay Akbu­lut schrieb sie kürz­lich, dass die Bun­des­re­gie­rung »nach sorg­fäl­ti­ger Abwä­gung zu der Auf­fas­sung gelangt, dass die Ant­wort in Gän­ze aus Grün­den des Staats­wohls nicht erfol­gen kann«.

Der tür­ki­sche Geheim­dienst MIT ist in Deutsch­land offen­sicht­lich sehr aktiv. Im April die­ses Jah­res wur­de ein mut­maß­li­cher Agent hier­zu­lan­de ange­klagt. Er soll Infor­ma­tio­nen über Mit­glie­der und Unter­stüt­zer der PKK sowie des isla­mi­schen Pre­di­gers Fethul­lah Gülen gesam­melt haben, um die­se an tür­ki­sche Geheim­diens­te wei­ter­zu­lei­ten, so der Gene­ral­bun­des­an­walt. Der Mann war im Sep­tem­ber 2021 in einem Düs­sel­dor­fer Hotel von Spe­zi­al­ein­satz­kräf­ten der Poli­zei fest­ge­nom­men wor­den. Er hat­te eine Schreck­schuss­pis­to­le, 200 Schuss schar­fe Muni­ti­on und eine Namens­lis­te bei sich. Ken­ner von Geheim­diens­ten gehen davon aus, dass sich bis zu 6000 tür­ki­sche Spit­zel und Agen­ten in der Bun­des­re­pu­blik aufhalten.

Für die tür­ki­sche Regie­rung ist die kur­di­sche Orga­ni­sa­ti­on in Deutsch­land auch des­we­gen eine Bedro­hung, weil sie unter ande­rem aus­rei­se­wil­li­ge Kämp­fer gewin­nen will. »Auf­grund anhal­ten­der Kon­flikt­la­ge ist die PKK bestrebt, ins­be­son­de­re jugend­li­che Anhän­ger zu indok­tri­nie­ren und für den bewaff­ne­ten Kampf zu rekru­tie­ren«, heißt es von­sei­ten des Bun­des­am­tes für den Ver­fas­sungs­schutz. Die­se Bemü­hun­gen der PKK sei­en durch die »Mili­tär­of­fen­si­ven«, wie der deut­sche Inlands­ge­heim­dienst die tür­ki­schen Angriffs­krie­ge beti­telt, in den Jah­ren 2018 und 2019 in Nord­sy­ri­en bezie­hungs­wei­se im Nord­irak im Jahr 2020 wei­ter ver­stärkt worden.

Nun hat die Tür­kei seit Mit­te April erneut Stel­lun­gen der PKK im Nord­irak ange­grif­fen. Auch die ira­ki­sche Armee hat dort ein­ge­grif­fen und will eine Miliz kur­disch-jesi­di­scher Kämp­fer, die der PKK nahe­steht, »ent­waff­nen«, wie es euphe­mis­tisch heißt. Tau­sen­de Jesi­den sind auf der Flucht und füh­len sich laut Berich­ten der Nach­rich­ten­agen­tur AP an die Zeit erin­nert, als die Ter­ror­mi­liz »Isla­mi­scher Staat« über die Gegend her­fiel. Anders als damals hält sich der Wes­ten aber aus dem Kon­flikt raus. Nun geht die Gewalt näm­lich von sei­nen Ver­bün­de­ten, den Regie­run­gen in der Tür­kei und im Irak, aus, denen man in der Regi­on beim Kampf gegen die PKK weit­ge­hend freie Hand lässt.